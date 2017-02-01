15 советов, которые помогут вам поддерживать идеальный порядок в доме

Всем нам хочется на протяжении долгих лет наслаждаться уютом и комфортом своего дома. Но и тратить на домашние хлопоты уйму сил и времени – обычно нет ни желания, ни возможности. Поэтому мы собрали для вас краткий список дел, которые при регулярном выполнении помогут вам без особо труда содержать свой дом в красоте и чистоте.
Немаловажный вопрос – если вы уже вложили солидные средства в строительство и отделку своего жилища, есть смысл позаботится о сохранении всего этого с помощью оформления договора страхования.
Уют нашего дома, особенно холодными зимами, полностью зависит от надежной системы отопления. Проверять трубы и стыки, еще летом проверять – чтобы не было протечек, ржавчины и вовремя заменять старые части системы.
Чистота и свежесть в доме зависит от хорошо работающей канализационной системы. Для поддержания канализации в рабочем состоянии нужно регулярно пользоваться очищающими сантехническими средствами, а также хотя бы раз в год вызывать сантехника для полной прочистки системы.
Небольшие обновления интерьера помогут вам всегда поддерживать в доме ощущение свежести и комфорта. Жизнь так скоротечна, то что было удобным вчера возможно уже требует изменений.
Чтобы ливень или снегопад не застали вас врасплох, проверяйте ежегодно покрытие крыши: насколько прочны все соединения и конструкции кровли, не нужно ли заменить отдельные части, укрепить козырьки.
За год в системе водостоков может накопиться достаточно много мусора, листвы и веточек, что затруднит отток воды во время сильного дождя. Рекомендуется ежегодно очищать водостоки в хорошую погоду, чтобы это потом не доставляло беспокойства во время дождей.
С каждым годом новые технологии раскрывают все более совершенные возможности комфортной жизни в домах. Поэтому, даже если ваше жилище вполне удобно, стоит идти в ногу со временем и регулярно обновлять тепло- и энерго-систему, вентиляцию и кондиционирование, чтобы ваш дом всегда был максимально комфортабельным.
Ванная, кухня – это те места, где необходимо регулярно проверять и ремонтировать покрытия, даже самые влагостойкие. Лучше устранить небольшую проблему, чем заново менять всю отделку пола или стен.
Все мы знаем, что гараж – это не только место для размещения автомобиля, но и прекрасная возможность сложить самые разнообразные предметы. Главное регулярно наводить порядок на полках гаража, выбрасывать совершенно ненужные вещи и освобождать место для новых.
Необходимо регулярно проверять стены – не появились ли трещины и вовремя ремонтировать, чтобы это не стало большой проблемой для вашего жилья.
Проверьте, насколько плотно закрываются ваши окна, не станут ли они для взломщиков слишком легкой задачей?
Конечно, пышный и зеленый сад – мечта многих. Но и здесь хотя бы иногда нужно наводить порядок, убирая сухие ветки с деревьев, заботясь о здоровье стволов. Традиционно такие садовые работы необходимо проводить весной – после зимних холодов, и осенью.
Летний отдых в саду, под тенью зеленых крон – это те самые волшебные, незабываемые моменты, которые согревают нас в воспоминаниях долгими зимними вечерами. Чтобы все это было действительно так сказочно, проверьте – готова ли ваша терраса к такому уютному отдыху на природе.
Вещи перестали помещаться в шкафы? Прежде чем задуматься о расширении места хранения в доме, проверьте – все ли вещи так уж нужны, наведите порядок на полках.
Как известно, все лекарства имеют срок годности. К сожалению в нашем шкафу с лекарствами не всегда хранятся только свежие препараты. Чтобы не остаться в момент острого заболевания без нужного препарата, регулярно проверяйте и обновляйте все лекарства в домашней аптечке.