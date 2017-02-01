Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

15 советов, которые помогут вам поддерживать идеальный порядок в доме

Перла Вереника Перла Вереника
Elegance and colour in a Dulwich home , Tailored Living Interiors Tailored Living Interiors Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Всем нам хочется на протяжении долгих лет наслаждаться уютом и комфортом своего дома. Но и тратить на домашние хлопоты уйму сил и времени – обычно нет ни желания, ни возможности. Поэтому мы собрали для вас краткий список дел, которые при регулярном выполнении помогут вам без особо труда содержать свой дом в красоте и чистоте. 

1. Страхование дома

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Немаловажный вопрос – если вы уже вложили солидные средства в строительство и отделку своего жилища, есть смысл позаботится о сохранении всего этого с помощью оформления договора страхования.

2. Система отопления

White quartz worktop with undermount sink Style Within Кухня в стиле модерн Серый kitchen tap,undermount sink,quartz worktop,white worktop,grey kitchen,swan neck tap,flexible tap,pelmet light
Style Within

White quartz worktop with undermount sink

Style Within
Style Within
Style Within

Уют нашего дома, особенно холодными зимами, полностью зависит от надежной системы отопления. Проверять трубы и стыки, еще летом проверять – чтобы не было протечек, ржавчины и вовремя заменять старые части системы. 

3. Чистая канализация

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons Балкон и терраса в классическом стиле
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

Чистота и свежесть в доме зависит от хорошо работающей канализационной системы. Для поддержания канализации в рабочем состоянии нужно регулярно пользоваться очищающими сантехническими средствами, а также хотя бы раз в год вызывать сантехника для полной прочистки системы.

4. Обновите внешний вид ваших комнат

Living Room Tailored Living Interiors Гостиная в стиле модерн Interior designer,interior design,window seat,bespoke sofa,bespoke tables
Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Небольшие обновления интерьера помогут вам всегда поддерживать в доме ощущение свежести и комфорта. Жизнь так скоротечна, то что было удобным вчера возможно уже требует изменений.

5. Проверьте крышу

Smart Guttering homify Дома в стиле модерн
homify

Smart Guttering

homify
homify
homify

Чтобы ливень или снегопад не застали вас врасплох, проверяйте ежегодно покрытие крыши: насколько прочны все соединения и конструкции кровли, не нужно ли заменить отдельные части, укрепить козырьки.

6. Очистить водостоки

Project 313 Project 3 Architects Дома в стиле модерн Кирпичи Красный House. Home. Red brick. Aluminium window. Railway sleepers. Landscape
Project 3 Architects

Project 313

Project 3 Architects
Project 3 Architects
Project 3 Architects

За год в системе водостоков может накопиться достаточно много мусора, листвы и веточек, что затруднит отток воды во время сильного дождя. Рекомендуется ежегодно очищать водостоки в хорошую погоду, чтобы это потом не доставляло беспокойства во время дождей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Обустройство дома

Hilltop stone farm buildings converted and extended to form modern family home, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Hilltop stone farm buildings converted and extended to form modern family home

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

С каждым годом новые технологии раскрывают все более совершенные возможности комфортной жизни в домах. Поэтому, даже если ваше жилище вполне удобно, стоит идти в ногу со временем и регулярно обновлять тепло- и энерго-систему, вентиляцию и кондиционирование, чтобы ваш дом всегда был максимально комфортабельным.

8. Ремонт во влажных помещениях

The Cotes Mill Shaker Kitchen deVOL Kitchens Кухня в рустикальном стиле
deVOL Kitchens

The Cotes Mill Shaker Kitchen

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Ванная, кухня – это те места, где необходимо регулярно проверять и ремонтировать покрытия, даже самые влагостойкие. Лучше устранить небольшую проблему, чем заново менять всю отделку пола или стен. 

9. Уборка в гараже

6m x 6m Wooden double garage Regency Timber Buildings LTD Гараж в классическом стиле
Regency Timber Buildings LTD

6m x 6m Wooden double garage

Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD

Все мы знаем, что гараж – это не только место для размещения автомобиля, но и прекрасная возможность сложить самые разнообразные предметы. Главное регулярно наводить порядок на полках гаража, выбрасывать совершенно ненужные вещи и освобождать место для новых. 

10. Убираем трещины

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Дома в классическом стиле
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Необходимо регулярно проверять стены – не появились ли трещины и вовремя ремонтировать, чтобы это не стало большой проблемой для вашего жилья. 

11. Безопасность вашего дома

Wood Casement Windows arisadam18 Деревянные окна
arisadam18

Wood Casement Windows

arisadam18
arisadam18
arisadam18

Проверьте, насколько плотно закрываются ваши окна, не станут ли они для взломщиков слишком легкой задачей?

12. Обрезка деревьев и кустарников

Garden gate Deakinlock Garden Design Классический
Deakinlock Garden Design

Garden gate

Deakinlock Garden Design
Deakinlock Garden Design
Deakinlock Garden Design

Конечно, пышный и зеленый сад – мечта многих. Но и здесь хотя бы иногда нужно наводить порядок, убирая сухие ветки с деревьев, заботясь о здоровье стволов. Традиционно такие садовые работы необходимо проводить весной – после зимних холодов, и осенью.

13. Прочная терраса

homify Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Летний отдых в саду, под тенью зеленых крон – это те самые волшебные, незабываемые моменты, которые согревают нас  в воспоминаниях долгими зимними вечерами. Чтобы все это было действительно так сказочно, проверьте – готова ли ваша терраса к такому уютному отдыху на природе. 

14. Уборка в шкафах

The Cupboard Johnny Grey КухняШкафы и полки
Johnny Grey

The Cupboard

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Вещи перестали помещаться в шкафы? Прежде чем задуматься о расширении места хранения в доме, проверьте – все ли вещи так уж нужны, наведите порядок на полках. 

15. Ревизия в домашней аптечке

VINTAGE LARGE HOSPITAL MEDICINE CABINET, Retro Living Retro Living Ванная комнатаАптечка
Retro Living

VINTAGE LARGE HOSPITAL MEDICINE CABINET

Retro Living
Retro Living
Retro Living

Как известно, все лекарства имеют срок годности. К сожалению в нашем шкафу с лекарствами не всегда хранятся только свежие препараты. Чтобы не остаться в момент острого заболевания без нужного препарата, регулярно проверяйте и обновляйте все лекарства в домашней аптечке. 

Потолки: 10 интересных конструкций

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо