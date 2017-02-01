15 советов, которые помогут вам поддерживать идеальный порядок в доме

Всем нам хочется на протяжении долгих лет наслаждаться уютом и комфортом своего дома. Но и тратить на домашние хлопоты уйму сил и времени – обычно нет ни желания, ни возможности. Поэтому мы собрали для вас краткий список дел, которые при регулярном выполнении помогут вам без особо труда содержать свой дом в красоте и чистоте.