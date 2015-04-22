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Дизайн однокомнатной квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
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Практически все жители однушек время от времени испытывают ощущение тесноты и острой нехватки свободного пространства. Кажется, что совсем недавно была проведена генеральная уборка, все ненужные вещи выброшены, а места все равно недостаточно. Загроможденность и узкие проходы не позволяют создать в квартире желаемый дизайн, а о том, чтобы пригласить к себе на ужин компанию друзей, не может идти и речи. 

Если в этих строках вы узнаете себя, не отчаивайтесь, ведь для опытных и талантливых дизайнеров интерьера нет ничего невозможного. Они с радостью берутся за проекты по перепланировке и редизайну однокомнатных квартир, и доказывают нам, что небольшое количество квадратных метров – это вовсе не преграда для создания стильного и вместительного интерьера.

Рационализация пространства

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в скандинавском стиле
Мария Трифанова

Малогабаритная однушка для молодой семьи

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Каждый квадратный метр однушки должен быть использован с умом. Если в пространстве вашей квартиры слишком много мертвых зон, выходом из положения может стать снос перегородок. После объединения кухни и гостиной, маленькие тесные помещения квартиры превращаются в модную комнату-студию. Неожиданно скучная, типовая однушка преображается до неузнаваемости.

Зонирование помещения

Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Однокомнатная квартира «Wood&Stone»

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Открытое пространство дарит множество новых возможностей. Теперь вы не так ограничены в покупке мебели и наконец-то можете себе позволить поставить в центре гостиной широкий мягкий уголок. Правда, радость от увеличения жилой площади в квартире может быстро смениться легким разочарованием – слишком тесное соседство рабочей зоны гостиной с кухней по душе не всем. 

В таком случае вам на выручку придут межкомнатные перегородки, с помощью которых можно разделить пространство квартиры на функциональные зоны. Перегородки могут быть сплошными или раздвижными. Как правило, их изготавливают из гипсокартона или дерева, но встречаются и более необычные перегородки, выполненные из матового стекла или алюминиевого профиля, взглянуть на которые можно в Книге идей ’Превращение обычной квартиры в модный лофт’.

Прихожая в однокомнатной квартире

Прихожая Volkovs studio
Volkovs studio

Прихожая

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Как правило, обладателям однушки достается совсем небольшая прихожая. Первый совет по экономии пространства напрашивается сам собой – постарайтесь обойтись в этой комнате минимумом мебели. Широкая люстра с большими плафонами также едва ли поможет визуально расширить тесное пространство. Идеальным вариантом освещения в прихожей станут встроенные в натяжной потолок точечные светильники.

Игра со светом

Проект однокомнатной квартиры-студии 40 м² , SAZONOVA group SAZONOVA group Гостиная в скандинавском стиле
SAZONOVA group

Проект однокомнатной квартиры-студии 40 м²

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Освещение в однушке должно быть ярким и многоуровневым. Запасайтесь настольными лампами, бра и галогенными лентами и экспериментируйте. Если стиль, в котором оформлен интерьер не позволяет обойтись без обоев на стене, выбирайте обои в светлых тонах.  А лучше всего просто покрасьте стены в белый цвет, как это сделали дизайнеры из Sazonova Group, ведь ничто так зрительно не уменьшает пространство как темные тона. 

Так как современный человек в своей квартире проводит не так много времени, как предыдущие поколения, то она должна помогать ему расслабляться после тяжелых трудовых будней и поддерживать здоровье, как физическое, так и психологическое.

Ванная комната

homify
homify

homify
homify
homify

Ванная комната однокомнатной квартиры тоже имеет, как правило, довольно компактный размер. Каких правил следует придерживаться, чтобы и в ней вы могли чувствовать себя свободно? Зрительно увеличить пространство маленькой ванной помогут зеркала. С их помощью комната кажется значительно больше, чем она есть на самом деле. Наилучший вариант – повесить несколько зеркал по всей длине стены над раковиной. Мебель и плитка белого или кремового цветов – еще один способ сэкономить пространство. Все ниши можно эффективно использовать под небольшие полочки для хранения предметов личной гигиены.

Элементы декора

Холл 3D GROUP Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
3D GROUP

Холл

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Дизайн однушек должен быть очень светлым и функциональным, атмосфера легкости и воздушности с лихвой компенсирует недостаток квадратных метров. Маленькую квартиру ни в коем случае нельзя перегружать аксессуарами, но это не значит, что вам совсем придется от них отказаться. Элегантное настенное панно или небольшая гипсовая статуэтка в углу комнаты станут ярким штрихом в интерьере малометражной комнаты.

Напольные покрытия в интерьере

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