Дизайн однокомнатной квартиры

Практически все жители однушек время от времени испытывают ощущение тесноты и острой нехватки свободного пространства. Кажется, что совсем недавно была проведена генеральная уборка, все ненужные вещи выброшены, а места все равно недостаточно. Загроможденность и узкие проходы не позволяют создать в квартире желаемый дизайн, а о том, чтобы пригласить к себе на ужин компанию друзей, не может идти и речи.

Если в этих строках вы узнаете себя, не отчаивайтесь, ведь для опытных и талантливых дизайнеров интерьера нет ничего невозможного. Они с радостью берутся за проекты по перепланировке и редизайну однокомнатных квартир, и доказывают нам, что небольшое количество квадратных метров – это вовсе не преграда для создания стильного и вместительного интерьера.