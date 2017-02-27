Пристройка к дому на 5+

Если вы живете в старом доме в пригороде, рано или поздно вы задумаете его расширение. Но не получится просто добавить 10-20 квадратов, придется сносить часть примыкающей к пристройке стены или даже всю стену. Это неизбежно потребует хотя бы частичного ремонта в смежных комнатах.

А что если поступить так, как специалисты из La Hally Architect, которые при создании пристройки сделали полный редизайн нескольких комнат рядом.