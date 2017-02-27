Пристройка к дому на 5+

Если вы живете в старом доме в пригороде, рано или поздно вы задумаете его расширение. Но не получится просто добавить 10-20 квадратов, придется сносить часть примыкающей к пристройке стены или даже всю стену. Это неизбежно потребует хотя бы частичного ремонта в смежных комнатах.
А что если поступить так, как специалисты из La Hally Architect, которые при создании пристройки сделали полный редизайн нескольких комнат рядом.
При создании пристройки к старому дому вам придется решить вопрос интеграции ее внешнего вида со старой постройкой и ландшафтным проектом вокруг. С последним, впрочем, все ясно. Панорамное остекление, которое реализуется почти во всех современных проектах по расширению дома, должны быть ориентировано в сторону лучших видов.
А вот с экстерьером все несколько сложнее. При одновременном ремонте фасадов все решается единым проектом оформления. А если ремонт не затрагивает старое здание, вы можете попытаться оформить пристройку идентично дому, выбрав почти такие же материалы. Или же, наоборот, сделать пристройку максимально современной, как и произошло в рассматриваемом сегодня случае. И при следующем ремонте основного дома именно он будет подтягиваться к ее уровню.
При сносе перегородок в ближайших к пристройке комнатах получили единое пространство для новой кухни-столовой в формате открытой планировки.
На уровне обеденного стола на шестерых расположено панорамное остекление из складных дверей в эффектных черных рамах.
Рядом со столовой – каминный портал с парой кресел рядом. Он расположен в части разобранной стены.
Камин двусторонний. Гостиной с угловым диваном и модным кофейным столиком тоже досталось теплое местечко.
В отремонтированном пространстве появилась и новая ванная комната, оформленная с таким шиком, какого вовсе не предполагаешь в провинциальном коттедже. Именно ванная комната показывает высокую планку планируемых в этом доме изменений.
Пространство вокруг выложено керамической плиткой для улицы. Ее тона подобраны так, чтобы обеспечивать гармоничный переход между новой частью дома и ухоженным садом.
Такой вид на сад открывается со стороны кухни-столовой-гостиной. Рукотворное великолепие создано на основе ярусных посадок в природном стиле.
Так как это место видно из комнат второго этажа, было решено не оставлять крышу пустой, а засадить неприхотливыми многолетниками, соответствующими местности.
Из-за пристройки комнаты стали более глубокими, потому для дополнительного освещения были запроектированы окна в крыше.
Из того же местного камня, что использовался для создания террас в саду, сложен круглый водоем, немного напоминающий старый колодец, только с водой доверху. Очень уютное местечко!
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