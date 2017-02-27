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Пристройка к дому на 5+

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Гостиная в стиле модерн
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Если вы живете в старом доме в пригороде, рано или поздно вы задумаете его расширение. Но не получится просто добавить 10-20 квадратов, придется сносить часть примыкающей к пристройке стены или даже всю стену. Это неизбежно потребует хотя бы частичного ремонта в смежных комнатах.

А что если поступить так, как специалисты из La Hally Architect, которые при создании пристройки сделали полный редизайн нескольких комнат рядом.

​Пристройка к старому дому

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

При создании пристройки к старому дому вам придется решить вопрос интеграции ее внешнего вида со старой постройкой и ландшафтным проектом вокруг. С последним, впрочем, все ясно. Панорамное остекление, которое реализуется почти во всех современных проектах по расширению дома, должны быть ориентировано в сторону лучших видов.

А вот с экстерьером все несколько сложнее. При одновременном ремонте фасадов все решается единым проектом оформления. А если ремонт не затрагивает старое здание, вы можете попытаться оформить пристройку идентично дому, выбрав почти такие же материалы. Или же, наоборот, сделать пристройку максимально современной, как и произошло в рассматриваемом сегодня случае. И при следующем ремонте основного дома именно он будет подтягиваться к ее уровню.

​Супер-современная кухня

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Кухня в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

При сносе перегородок в ближайших к пристройке комнатах получили единое пространство для новой кухни-столовой в формате открытой планировки.

​Складные двери в сад

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Столовая комната в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

На уровне обеденного стола на шестерых расположено панорамное остекление из складных дверей в эффектных черных рамах.

​Уголок у камина

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Гостиная в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Рядом со столовой – каминный портал с парой кресел рядом. Он расположен в части разобранной стены.

​Гостиная с камином

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Гостиная в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Камин двусторонний. Гостиной с угловым диваном и модным кофейным столиком тоже досталось теплое местечко.

​Эффектная ванная комната

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Ванная комната в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

В отремонтированном пространстве появилась и новая ванная комната, оформленная с таким шиком, какого вовсе не предполагаешь в провинциальном коттедже. Именно ванная комната показывает высокую планку планируемых в этом доме изменений.

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​Терраса вокруг новой пристройки

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Пространство вокруг выложено керамической плиткой для улицы. Ее тона подобраны так, чтобы обеспечивать гармоничный переход между новой частью дома и ухоженным садом.

​Удивительный природный уголок

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Столовая комната в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Такой вид на сад открывается со стороны кухни-столовой-гостиной. Рукотворное великолепие создано на основе ярусных посадок в природном стиле.

​Лужайка на крыше пристройки

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Так как это место видно из комнат второго этажа, было решено не оставлять крышу пустой, а засадить неприхотливыми многолетниками, соответствующими местности.

Световые окна на крыше пристройки

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Из-за пристройки комнаты стали более глубокими, потому для дополнительного освещения были запроектированы окна в крыше.

​Искусственный водоем на террасе

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Из того же местного камня, что использовался для создания террас в саду, сложен круглый водоем, немного напоминающий старый колодец, только с водой доверху. Очень уютное местечко!

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