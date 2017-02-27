20+ идей для узких коридоров

В этой Книге Идей – по-настоящему оригинальные идеи дизайна узкого коридора. Некоторые из них могут показаться вам слишком колоритными или яркими. Но именно среди таких как раз и можно найти свой любимый вариант, отражающий ваши личные вкусы и пристрастия. А потом и повторить у себя дома.