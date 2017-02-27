20+ идей для узких коридоров

В этой Книге Идей – по-настоящему оригинальные идеи дизайна узкого коридора. Некоторые из них могут показаться вам слишком колоритными или яркими. Но именно среди таких как раз и можно найти свой любимый вариант, отражающий ваши личные вкусы и пристрастия. А потом и повторить у себя дома.
Отличный вариант – шахматка, черные двери на фоне белой отделки, роскошная люстра и немного французского шика с помощью молдингов!
Шикарный вариант для легкого декорирования узкого коридора
Хорошая новость – для того, чтобы расставить книги, обычно хватает и 20 см глубины!
Отличное сочетание мебели по пути из прихожей в спальни или ванную комнату! Позволяет ограничиться мебелью глубиной до 30 см и сделать интерьер более элегантным.
Еще один вариант – мебельная группа для прихожей со встроенным мягким сидением или вешалкой! Отличный вариант для того, чтобы добавить мест хранения в квартире.
На полочки сверху претендуют различные бытовые вещи, игрушки, туда можно поставить вазу, коллекцию сувениров.
Для совсем маленького пространства можно использовать подобный вариант с глубиной столика до 22 см!
Если ваш коридор ведет в спальни, то стены возле дверей в них можно окрасить в приятный модный оттенок, а остальные оставить белыми. Под такой дизайн отлично подходит керамогранит с эффектом мрамора или бледно-серый ламинат (паркет).
Такая шикарная отделка даст фору многим вариантам дизайна узкого коридора!
Еще одна интересная идея для отделки стены в узком коридоре!
Еще одно отличное решение – оформление части стен с дверьми декоративными панелями прямо под цвет стен.
Прекрасный вариант для маленькой прихожей: под пуфиком стоит обувь, а над ним размещается верхняя одежда.
Такой вариант можно реализовать в любом узком коридоре, глубина столика – около 11 см!
Этот стеллаж глубиной 18 см имеет пуфик, шкаф для одежды и библиотеку!
Такой способ меблировки подойдет не каждому коридору, но попробовать стоит!
Еще один красивый консольный столик в узком коридоре!
Посмотрите на конструкцию потолка и подсветки на нем в этом длинном коридоре.
Интересные варианты можно подобрать, оглядываясь на стиль эклектика или на французский классический. Добавьте люстру и пару шикарных элементов декора и молдинги, и любой цвет станет изысканным!
Не думайте, что маленькое пространство не нуждается в декоре. Акцентные стены уместны почти везде. Просто соблюдайте пропорции.
В узком коридоре не стоит выкладывать сложные узоры на полу. Обычная паркетная елочка – необходимо и достаточно. А вот в более просторной прихожей можно добавить изыска с помощью мозаики из керамической плитки. Функционально и красиво.
Удивительно, но расширяют пространство не только светлая отделка и габаритные зеркала. Картины и постеры тоже.
Если мебель в дом уже занесли, нет необходимости оставлять коридор пустым.
Бархатная обивка и подсветка. Даже в таком мини-формате люкс остается люксом.
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