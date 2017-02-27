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20+ идей для узких коридоров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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В этой Книге Идей – по-настоящему оригинальные идеи дизайна узкого коридора. Некоторые из них могут показаться вам слишком колоритными или яркими. Но именно среди таких как раз и можно найти свой любимый вариант, отражающий ваши личные вкусы и пристрастия. А потом и повторить у себя дома.

Симметрия по-французски

An Indoor Kitchen with a View of the Outside, Vogue Kitchens Vogue Kitchens Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen with a View of the Outside

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

Отличный вариант – шахматка, черные двери на фоне белой отделки, роскошная люстра и немного французского шика с помощью молдингов!

Полочки необычной формы

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Шикарный вариант для легкого декорирования узкого коридора

Целая библиотека

Dom podmiejski - wnętrza, zwA Architekci zwA Architekci Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
zwA Architekci

zwA Architekci
zwA Architekci
zwA Architekci

Хорошая новость – для того, чтобы расставить книги, обычно хватает и 20 см глубины!

Красивый комод и плетеная корзинка

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Отличное сочетание мебели по пути из прихожей в спальни или ванную комнату! Позволяет ограничиться мебелью глубиной до 30 см и сделать интерьер более элегантным.

Встроенная прихожая группа

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Еще один вариант – мебельная группа для прихожей со встроенным мягким сидением или вешалкой! Отличный вариант для того, чтобы добавить мест хранения в квартире.

Развеска фото + три полочки внизу

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

На полочки сверху претендуют различные бытовые вещи, игрушки, туда можно поставить вазу, коллекцию сувениров.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Узкий консольный столик и зеркало

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Для совсем маленького пространства можно использовать подобный вариант с глубиной столика до 22 см!

Акцентная стена

​HAUS DR. LEVY-FRÖHLICH, ZOLLIKON - ZÜRICH, PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH Коридор, прихожая, лестницы
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH
PHILIPPE STUEBI ARCHITEKTEN ETH BSA SIA GMBH

Если ваш коридор ведет в спальни, то стены возле дверей в них можно окрасить в приятный модный оттенок, а остальные оставить белыми. Под такой дизайн отлично подходит керамогранит с эффектом мрамора или бледно-серый ламинат (паркет).

Зеркальная отделка ар-деко

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Такая шикарная отделка даст фору многим вариантам дизайна узкого коридора!

Отделка декоративным камнем

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще одна интересная идея для отделки стены в узком коридоре!

Скандинавский минимализм

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

Еще одно отличное решение – оформление части стен с дверьми декоративными панелями прямо под цвет стен.

Яркий пуфик под вешалкой

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Прекрасный вариант для маленькой прихожей: под пуфиком стоит обувь, а над ним размещается верхняя одежда.

Консольный столик на заказ

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Такой вариант можно реализовать в любом узком коридоре, глубина столика – около 11 см!

Три в одном

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Этот стеллаж глубиной 18 см имеет пуфик, шкаф для одежды и библиотеку!

Два модуля с обеих сторон

Sesja dla Projekt MB/www.projektmb.pl/, Interior Design Photography Monika Filipiuk Interior Design Photography Monika Filipiuk Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
Interior Design Photography Monika Filipiuk

Interior Design Photography Monika Filipiuk
Interior Design Photography Monika Filipiuk
Interior Design Photography Monika Filipiuk

Такой способ меблировки подойдет не каждому коридору, но попробовать стоит!

Переносной консольный столик

NAVY, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

Еще один красивый консольный столик в узком коридоре!

Подсветка по пути следования

JASNY DOM W CZECHACH, 3D STUDIO 3D STUDIO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
3D STUDIO

3D STUDIO
3D STUDIO
3D STUDIO

Посмотрите на конструкцию потолка и подсветки на нем в этом длинном коридоре.

Яркий оттенок

Walkthrough Room homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

Walkthrough Room

homify
homify
homify

Интересные варианты можно подобрать, оглядываясь на стиль эклектика или на французский классический. Добавьте люстру и пару шикарных элементов декора и молдинги, и любой цвет станет изысканным!

Акцентные стены – панно, краска, панели

Sentymentalne mieszkanie na Muranowie, Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Не думайте, что маленькое пространство не нуждается в декоре. Акцентные стены уместны почти везде. Просто соблюдайте пропорции.

Зонирование материалами пола

Francja na Powiślu, EG Projekt EG Projekt Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
EG Projekt

EG Projekt
EG Projekt
EG Projekt

В узком коридоре не стоит выкладывать сложные узоры на полу. Обычная паркетная елочка – необходимо и достаточно. А вот в более просторной прихожей можно добавить изыска с помощью мозаики из керамической плитки. Функционально и красиво.

Картина или постер с подсветкой

House Boz , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Boz

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Удивительно, но расширяют пространство не только светлая отделка и габаритные зеркала. Картины и постеры тоже.

Растения в кашпо

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если мебель в дом уже занесли, нет необходимости оставлять коридор пустым.

Шкафчик с мягким троном

Mieszkanie z dmuchawcem z nutką glamour, studio bonito studio bonito Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
studio bonito

studio bonito
studio bonito
studio bonito

Бархатная обивка и подсветка. Даже в таком мини-формате люкс остается люксом.

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