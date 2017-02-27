24 идеи для дизайна модных стен

Основой для таких панелей обычно служит фанера или МДФ. При этом, деревянные панели используются для имитации как натурального дерева, так и камня. Также могут быть использованы натуральные деревянные элементы, собранные в объемные структуры для внешней отделки. Такие панели бывают самыми разными по дизайну и размеру и используются исключительно для интерьерной отделки.