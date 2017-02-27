24 идеи для дизайна модных стен

Красиво оформить стены в доме или квартире – настоящее искусство, требующее мастерства. Модные материалы здесь соперничают с традиционными камнем и деревом. Сегодня мы постараемся найти лучший вариант для оформления стен вашего дома.
Фито-модули можно вставить на любые участке стены. При этом, профессионал может украсить так не только холл, кабинет или гостиную, но и кухню с мини-огородом и даже забор!
Данный тип отделки стен может быть создан как из настоящих растений, так и на основе мхов и очитков, и даже с помощью искусственных растений. Особенная роскошь – почвопокровные или тропические декоративнолиственные вокруг декоративных орхидей.
В отличие от декоративного искусственного камня с имитацией сланца, который на самом деле почти плоский, объемный декоративный камень обычно выглядит, как настоящий!
Кусочки натурального камня, собранные в декоративное панно – популярный способ отделки фасадов и интерьеров в Испании, Португалии, Италии и Латинской Америке.
Бетон покрывается слоем лака для того, чтобы стать экологичным и предстать в интерьере в своем оригинальном обличии.
Основой для таких панелей обычно служит фанера или МДФ. При этом, деревянные панели используются для имитации как натурального дерева, так и камня. Также могут быть использованы натуральные деревянные элементы, собранные в объемные структуры для внешней отделки. Такие панели бывают самыми разными по дизайну и размеру и используются исключительно для интерьерной отделки.
Данный тип панелей применяется для декора не только стены с изголовьем, но и всех стен, которые следует сделать акцентными.
Интересный вариант с натуральной галькой больше всего подходит для ванных комнат.
Панели данного типа монтируется буквально за час. Выглядит очень современно!
Имитация ценных пород дерева – модный тренд, доступный даже в самых скромных по бюджету интерьерах. Так, например, кухня с имитацией зебрано или палисандра стоит как обычная, от 20 тысяч рублей за гарнитур стандартного размера. Панели же с имитацией стоят по-разному – обычно от 8000 рублей за кв. метр (без монтажа, только материал).
Дизайн интерьера брусового дома – сложная задача для тех, кто хочет сделать интерьер максимально современным и трендовым, так как данный тип постройки исключительно традиционен. В этой гостиной отлично сочетается натуральное дерево, декоративный камень, керамический паркет с системой «теплого пола», стеклом и искусственной кожей.
Такая декоративная отделка стоит примерно от 600 рублей за кв. метр и выглядит хорошо как в гостиной или холле, так и на фасаде.
Стеклянная мозаика – древний тип оформления ванных комнат и хамамов, идеально подходит для современного интерьера с ноткой шика, как в стилях бразильяно, ар-деко или гламурный шик.
Полированный керамогранит стоит от 800 рублей за кв. метр, а высококачественный итальянский еще дороже – от 3500 рублей за кв. метр. Он подходит как для дизайна стен, так и для напольного покрытия.
Современные 3D панели стоят от 300 рублей за кв. метр, с помощью них можно создать эффектный интерьер достаточно дешево.
Чаще всего за ними монтируется подсветка.
Оказывается, он неплохо смотрится не только на полу.
Прошедшее сквозь время искусство достаточно сложно в воплощении, но создает столь эффектные переливы на стенах, что до сих пор пользуются спросом.
Сложная конфигурация модулей с растениями нуждалась в более эффектной подаче.
Аскетичный минимализм здесь допускает некоторые излишества со стороны графичной подсветки.
Стилизованные кирпичики на обоях не вносят брутальность в интерьер, скорее дополняют некоторой игривостью.
На основе предельного минимализма с добавлением зеркал и модной мебели можно создать очень красивые интерьеры.
«Ржавая» сталь эффектно смотрится на фасадах, особенно если дополнить картинку ландшафтом в стиле минимализм.
Используются для притенения панорамного остекления и в качестве декоративных вставок на фасадах, оформленных в комбинированной манере.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;