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24 идеи для дизайна модных стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
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Красиво оформить стены в доме или квартире – настоящее искусство, требующее мастерства. Модные материалы здесь соперничают с традиционными камнем и деревом. Сегодня мы постараемся найти лучший вариант для оформления стен вашего дома.

​Вставки фито-модулей

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Фито-модули можно вставить на любые участке стены. При этом, профессионал может украсить так не только холл, кабинет или гостиную, но и кухню с мини-огородом и даже забор!

​Сплошная фитостена

Decoración Muros Verdes, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Данный тип отделки стен может быть создан как из настоящих растений, так и на основе мхов и очитков, и даже с помощью искусственных растений. Особенная роскошь – почвопокровные или тропические декоративнолиственные вокруг декоративных орхидей.

​Отделка объемным декоративным камнем

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В отличие от декоративного искусственного камня с имитацией сланца, который на самом деле почти плоский, объемный декоративный камень обычно выглядит, как настоящий!

​Отделка натуральным камнем

La Colina 17, Estudio Manuel Peredo Estudio Manuel Peredo Стены и пол в стиле модерн Камень
Estudio Manuel Peredo

Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo

Кусочки натурального камня, собранные в декоративное панно – популярный способ отделки фасадов и интерьеров в Испании, Португалии, Италии и Латинской Америке.

​Настоящий бетон с эко-напылителем

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Бетон покрывается слоем лака для того, чтобы стать экологичным и предстать в интерьере в своем оригинальном обличии.

​3D-панели из дерева

homify Стены и пол в стиле модерн ДСП Фиолетовый / Лиловый
homify

homify
homify
homify

Основой для таких панелей обычно служит фанера или МДФ. При этом, деревянные панели используются для имитации как натурального дерева, так и камня. Также могут быть использованы натуральные деревянные элементы, собранные в объемные структуры для внешней отделки. Такие панели бывают самыми разными по дизайну и размеру и используются исключительно для интерьерной отделки.

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​Кожаные и текстильные панели

homify Спальня в стиле модерн Мрамор Черный
homify

homify
homify
homify

Данный тип панелей применяется для декора не только стены с изголовьем, но и всех стен, которые следует сделать акцентными.

​Плитка с добавлением натуральной гальки

homify Стены и пол в стиле модерн ДСП Бежевый
homify

homify
homify
homify

Интересный вариант с натуральной галькой больше всего подходит для ванных комнат.

​Декоративные панели «под кирпич»

MIESZKANIE 72 M2, KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ Гостиная в стиле минимализм
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

Панели данного типа монтируется буквально за час. Выглядит очень современно!

​Панели с имитацией ценных пород дерева

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

Имитация ценных пород дерева – модный тренд, доступный даже в самых скромных по бюджету интерьерах. Так, например, кухня с имитацией зебрано или палисандра стоит как обычная, от 20 тысяч рублей за гарнитур стандартного размера. Панели же с имитацией стоят по-разному – обычно от 8000 рублей за кв. метр (без монтажа, только материал).

Натуральное дерево в брусовом доме

homify
homify

homify
homify
homify

Дизайн интерьера брусового дома – сложная задача для тех, кто хочет сделать интерьер максимально современным и трендовым, так как данный тип постройки исключительно традиционен. В этой гостиной отлично сочетается натуральное дерево, декоративный камень, керамический паркет с системой «теплого пола», стеклом и искусственной кожей.

​Декоративный искусственный камень

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Стены и пол в стиле модерн
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Такая декоративная отделка стоит примерно от 600 рублей за кв. метр и выглядит хорошо как в гостиной или холле, так и на фасаде.

​Мозаика из стекла

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Ванная комната в эклектичном стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Стеклянная мозаика – древний тип оформления ванных комнат и хамамов, идеально подходит для современного интерьера с ноткой шика, как в стилях бразильяно, ар-деко или гламурный шик.

​Керамогранит с имитацией мрамора

Apartament Grzybowska, Ndesign Ndesign Гостиные в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Полированный керамогранит стоит от 800 рублей за кв. метр, а высококачественный итальянский еще дороже – от 3500 рублей за кв. метр. Он подходит как для дизайна стен, так и для напольного покрытия.

​3D-панели из полиуретана

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Современные 3D панели стоят от 300 рублей за кв. метр, с помощью них можно создать эффектный интерьер достаточно дешево.

​Перфорированные металлические панели

Kloof Road House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Kloof Road House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Чаще всего за ними монтируется подсветка.

​Керамический паркет

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Произведения искусстваСкульптуры
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Оказывается, он неплохо смотрится не только на полу.

​Венецианская штукатурка

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Винный погреб в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Прошедшее сквозь время искусство достаточно сложно в воплощении, но создает столь эффектные переливы на стенах, что до сих пор пользуются спросом.

​Фитостены с подсветкой

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Сад в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Сложная конфигурация модулей с растениями нуждалась в более эффектной подаче.

​Конструкции со встроенными линиями подсветки

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Аскетичный минимализм здесь допускает некоторые излишества со стороны графичной подсветки.

Обои под кирпич

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стилизованные кирпичики на обоях не вносят брутальность в интерьер, скорее дополняют некоторой игривостью.

​Деревянные панели со встроенными зеркалами

House Boz , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Boz

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

На основе предельного минимализма с добавлением зеркал и модной мебели можно создать очень красивые интерьеры.

​Кортеновская сталь

House The , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House The

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

«Ржавая» сталь эффектно смотрится на фасадах, особенно если дополнить картинку ландшафтом в стиле минимализм.

​Реечные панели

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Используются для притенения панорамного остекления и в качестве декоративных вставок на фасадах, оформленных в комбинированной манере.

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