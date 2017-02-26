Традиционный английский дом за 5,8 млн рублей

Сегодня мы хотим вам показать традиционный для английской провинции дом, который и после реконструкции сохранил свое очарование. В стремлении увековечить его особенную атмосферность, специалисты из La Hally Architect почти не тронули его фасады, лишь в некоторых местах из окон сделали двери. Но вот его интерьеры и даже планировка изменились весьма существенно. О том, каким вошел в свою новую жизнь этот огромный дом – в нашей новой Книге Идей.
Вы правы, на основе стен этого дома можно бы бы сделать роскошный особняк с люксовой отделкой фасадов или виллу в стиле модерн, что тоже вполне гармонировала бы с пейзажем. Но правда в том, что владельцы любят свой дом именно таким, основательным, чуть брутальным и действительно деревенским.
Они не хотели превратить его во что-то, чем он в действительности совсем не является. Им просто хотелось больше комфорта и чтобы то, что на самом деле нуждается в ремонте, было заменено. Потому его экстерьеры остались почти прежними. Окна на переднем фасаде стали новыми, но именно в том формате, в каком и появились при строительстве.
А вот со стороны заднего дворика изменений по-больше. Окна кухни-столовой и гостиной стали складными дверьми на террасу. Глухая дверь из длинного коридора стала прозрачной, а на балконе второго этажа появились стеклянные перила и новенькая отделка из деревянных панелей.
Как и подобает такому просторному дому, он имеет действительно огромную кухню. Современность позволила нашпиговать ее всеми техно-изысками, что доступны сегодня. А в центре – большой остров со стеклокерамической варочной поверхностью и вытяжкой над ней.
Остров продолжен обеденным столом с такой же изысканной серой столешницей, что покрывает и все остальные горизонтальные поверхности гарнитура.
Вы, наверное, представляете, какой была лестница до ремонта. И сколь разительно отличается картинка нового интерьера. Заметьте тот же самый мышиный оттенок, что использовался для столешниц на кухне, теперь мы видим его у ковролина.
У нас нет возможности показать вам весь дом целиком. И нам тоже жаль, что нельзя заглянуть в каждую комнату. Но судя по отделке этой спальни, все будет аскетично-аристократично, как и подобает комнатам в английском особняке в провинции.За дверью – традиционная гардеробная.
Уровень любого дома показывает кухня и ванная комната. Роскошную кухню мы уже видели, а на снимке выше – люксовая ванная комната, которая соответствует всем трендам отделки ванных комнат. Фактурная плитка, модный оттенок, подвесной унитаз, встроенные системы, формирующие полочку над раковиной, душевая кабина за прозрачной стенкой и слив на уровне пола, хотя и сделанный на основе низкого поддона. И не сомневайтесь, «теплый пол» здесь тоже есть. За свою историю англичане достаточно намерзлись, чтобы игнорировать современные технологии.
Здесь тоже все оформлено со знанием дела. Аккуратно и современно. Красиво, но без излишеств.
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