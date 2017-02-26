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Традиционный английский дом за 5,8 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Ванная комната в стиле модерн
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Сегодня мы хотим вам показать традиционный для английской провинции дом, который и после реконструкции сохранил свое очарование. В стремлении увековечить его особенную атмосферность, специалисты из La Hally Architect почти не тронули его фасады, лишь в некоторых местах из окон сделали двери. Но вот его интерьеры и даже планировка изменились весьма существенно. О том, каким вошел в свою новую жизнь этот огромный дом – в нашей новой Книге Идей.

​Типичный образ

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Дома в стиле кантри
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Вы правы, на основе стен этого дома можно бы бы сделать роскошный особняк с люксовой отделкой фасадов или виллу в стиле модерн, что тоже вполне гармонировала бы с пейзажем. Но правда в том, что владельцы любят свой дом именно таким, основательным, чуть брутальным и действительно деревенским.

Они не хотели превратить его во что-то, чем он в действительности совсем не является. Им просто хотелось больше комфорта и чтобы то, что на самом деле нуждается в ремонте, было заменено. Потому его экстерьеры остались почти прежними. Окна на переднем фасаде стали новыми, но именно в том формате, в каком и появились при строительстве.

​Вид со стороны заднего дворика

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Дома в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

А вот со стороны заднего дворика изменений по-больше. Окна кухни-столовой и гостиной стали складными дверьми на террасу. Глухая дверь из длинного коридора стала прозрачной, а на балконе второго этажа появились стеклянные перила и новенькая отделка из деревянных панелей.

​Кухня в английском стиле

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Кухня в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Как и подобает такому просторному дому, он имеет действительно огромную кухню. Современность позволила нашпиговать ее всеми техно-изысками, что доступны сегодня. А в центре – большой остров со стеклокерамической варочной поверхностью и вытяжкой над ней.

Остров продолжен обеденным столом с такой же изысканной серой столешницей, что покрывает и все остальные горизонтальные поверхности гарнитура.

​Лестница в английском доме

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Вы, наверное, представляете, какой была лестница до ремонта. И сколь разительно отличается картинка нового интерьера. Заметьте тот же самый мышиный оттенок, что использовался  для столешниц на кухне, теперь мы видим его у ковролина.

​Спальня на втором этаже

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Спальня в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

У нас нет возможности показать вам весь дом целиком. И нам тоже жаль, что нельзя заглянуть в каждую комнату. Но судя по отделке этой спальни, все будет аскетично-аристократично, как и подобает комнатам в английском особняке в провинции.За дверью – традиционная гардеробная.

​Супер-современная ванная комната

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Ванная комната в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Уровень любого дома показывает кухня и ванная комната. Роскошную кухню мы уже видели, а на снимке выше – люксовая ванная комната, которая соответствует всем трендам отделки ванных комнат. Фактурная плитка, модный оттенок, подвесной унитаз, встроенные системы, формирующие полочку над раковиной, душевая кабина за прозрачной стенкой и слив на уровне пола, хотя и сделанный на основе низкого поддона. И не сомневайтесь, «теплый пол» здесь тоже есть. За свою историю англичане достаточно намерзлись, чтобы игнорировать современные технологии.

​Аккуратный подъезд к дому

House in Hiltingbury II, LA Hally Architect LA Hally Architect Дома в стиле кантри
LA Hally Architect

House in Hiltingbury II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Здесь тоже все оформлено со знанием дела. Аккуратно и современно. Красиво, но без излишеств.

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