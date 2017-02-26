Традиционный английский дом за 5,8 млн рублей

Вы правы, на основе стен этого дома можно бы бы сделать роскошный особняк с люксовой отделкой фасадов или виллу в стиле модерн, что тоже вполне гармонировала бы с пейзажем. Но правда в том, что владельцы любят свой дом именно таким, основательным, чуть брутальным и действительно деревенским.

Они не хотели превратить его во что-то, чем он в действительности совсем не является. Им просто хотелось больше комфорта и чтобы то, что на самом деле нуждается в ремонте, было заменено. Потому его экстерьеры остались почти прежними. Окна на переднем фасаде стали новыми, но именно в том формате, в каком и появились при строительстве.