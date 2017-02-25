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25 гениальных предметов мебели для ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Banheiros e Lavabos, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Ванная комната в стиле модерн Камень Белый
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Дизайн ванной комнаты становится все сложнее и многослойнее, а на поверку оказывается все более и более комфортабельным. Давайте посмотрим, как оформлены современные ванные комнаты в квартирах, для дизайна которых был выделен хороший бюджет и найден умный и находчивый дизайнер.

Среди множества трендов в дизайне ванной комнаты хочется выделить несколько особенно важных для понимания общей тенденции. Отделка стен становится более комбинированной, с большими зеркалами, а не отдельными шкафчиками с зеркальными дверцами. Все чаще используются встроенные в мебель стиральные машины, акцентные стены для блока с душевой кабиной, встроенные сливы и изливы. Популярны каменные, светло-серые, мраморные, кофейные оттенки в дизайне плитки. Для замены мрамора в большинстве случаев используется полированный керамогранит под мрамор (800 рублей за кв. метр).

В нашей новой Книге Идей о гениальных предметах и идеях в дизайне ванной комнаты вы можете увидеть большинство из данных трендов и подсмотреть, как вы можете улучшить свою собственную ванную комнату.

Миниатюрная подвесная раковина

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Ванная комната в эклектичном стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Дизайнерский вариант, идеально подходящий по оттенкам к мозаике на стенах.

Полочка возле унитаза

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Ванная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Отличный вариант для расстановки декора! Подумайте о зеркальной стенке за полочками!

Встроенные полочки из гипсокартона

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design Ванная комната в стиле модерн
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

Дизайн ванной комнаты с такими нишами и полочками нужно заказывать у дизайнера.

Блок деревянная панель с полочкой + зеркало

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA Ванная комната в стиле модерн
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

Очень модный и стильный вариант для ванной комнаты в стиле шале, рустик или кантри.

Туалетный столик с боковой полочкой

Proyecto Casa Club de Golf Villa Rica, Constructora e Inmobiliaria Catarsis Constructora e Inmobiliaria Catarsis Ванная комната в стиле минимализм Керамика Синий
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Простой и удобный вариант для маленькой ванной комнаты.

Дополнительная функция биде при унитазе

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гораздо проще добавить гигиенический душ, чем покупать новый унитаз с функцией биде или искать место для отдельно стоящего биде.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Стеллаж в небольшой нише

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Ванная комната в скандинавском стиле
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Отличная идея для маленькой ванной комнаты!

Мозаичная столешница и полочки под ней

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Удачный вариант для дизайна ванной комнаты в средиземноморском стиле!

Телевизор, встроенный в зеркало в ванной

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный вариант для тех, кто хочет видеть свой дом технологичным, а не только красивым.

Зеркальная тумбочка под раковину

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Модный вариант, особенно подойдет для стилей минимализм, модерн, ар-деко, гламурный шик!

Встроенный бачок для унитаза и подвесной унитаз

W beżach i brązach na Bemowie., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Обязательное условие для дизайна современной ванной комнаты.

Угловая раковина

Apartamento Paralela, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Ванная комната в эклектичном стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Когда места действительно мало, приходится мыслить более нестандартно.

Стильный столик на заказ

Apartamento Horto, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Ванная в классическом стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Под него войдет даже стиральная машина.

Красивый столик под орхидею

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Люкса в этой ванной комнате предостаточно!

Прозрачная акриловая мебель для ванной

Banheiros e Lavabos, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Ванная комната в стиле модерн Камень Белый
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Шикарный вариант для удобной и практичной мебели в ванной комнате! Сейчас она на пике популярности!

Стеклянный куб для душевой кабины

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Такой вариант подойдет только для больших ванных комнат. Стоит он гораздо дороже, чем обычный, но в перспективе позволяет создать удивительную по красоте ванную комнату.

Поднос для аксессуаров на столике

Banheiros e Lavabos, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Ванная комната в стиле модерн Камень Белый
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Необходимый элемент для организации хранения мелких аксессуаров гораздо более практичен, чем кажется на первый взгляд! Просто попробуйте!

3D-плитка для дизайна акцентной стены

Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Ванная комната в рустикальном стиле
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Объемная плитка стоит дороже обычной керамической плитки, поэтому лучше всего использовать ее только для акцентных стен.

Полочка с зеркальной стенкой между раковиной и душем

homify Ванная комната в стиле минимализм МДФ Белый
homify

homify
homify
homify

Отличный способ увеличить количество мест хранения в ванной – самые простые полочки.

Неоновая подсветка зеркала (золото, серебро)

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Ванная комната в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Отличный вариант для акцентирования внимания и создания более приятного освещения в ванной комнате возле зеркала.

Шкаф-купе для маленькой ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле минимализм МДФ Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Такой шкафчик придется заказывать специально, но он явно того стоит!

Раковина со стеклянной фронтальной стенкой

02_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

Шикарный вариант модной раковины сейчас очень популярен в США и Бразилии.

Напольная раковина

abitazione con terrazzo - Milano, luca bianchi architetto luca bianchi architetto Ванная комната в стиле минимализм
luca bianchi architetto

luca bianchi architetto
luca bianchi architetto
luca bianchi architetto

Данный тип раковин особенно популярен в гостевых санузлах. Он позволяет удивить гостей и сделать интерьер более нестандартным.

Натуральная галька

Kloof Road House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Kloof Road House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

По периметру пола можно красиво выложить полочку из гальки с подсветкой или без!

Панорамная дверь-слайдер на террасу (для загородного дома)

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Ванная комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Данный вариант идеально подходит для дизайна ванной комнаты в загородном доме. Комната с личным выходом на террасу – настоящее наслаждение!

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