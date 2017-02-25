25 гениальных предметов мебели для ванной

Дизайн ванной комнаты становится все сложнее и многослойнее, а на поверку оказывается все более и более комфортабельным. Давайте посмотрим, как оформлены современные ванные комнаты в квартирах, для дизайна которых был выделен хороший бюджет и найден умный и находчивый дизайнер.
Среди множества трендов в дизайне ванной комнаты хочется выделить несколько особенно важных для понимания общей тенденции. Отделка стен становится более комбинированной, с большими зеркалами, а не отдельными шкафчиками с зеркальными дверцами. Все чаще используются встроенные в мебель стиральные машины, акцентные стены для блока с душевой кабиной, встроенные сливы и изливы. Популярны каменные, светло-серые, мраморные, кофейные оттенки в дизайне плитки. Для замены мрамора в большинстве случаев используется полированный керамогранит под мрамор (800 рублей за кв. метр).
В нашей новой Книге Идей о гениальных предметах и идеях в дизайне ванной комнаты вы можете увидеть большинство из данных трендов и подсмотреть, как вы можете улучшить свою собственную ванную комнату.
Дизайнерский вариант, идеально подходящий по оттенкам к мозаике на стенах.
Отличный вариант для расстановки декора! Подумайте о зеркальной стенке за полочками!
Дизайн ванной комнаты с такими нишами и полочками нужно заказывать у дизайнера.
Очень модный и стильный вариант для ванной комнаты в стиле шале, рустик или кантри.
Простой и удобный вариант для маленькой ванной комнаты.
Гораздо проще добавить гигиенический душ, чем покупать новый унитаз с функцией биде или искать место для отдельно стоящего биде.
Отличная идея для маленькой ванной комнаты!
Удачный вариант для дизайна ванной комнаты в средиземноморском стиле!
Шикарный вариант для тех, кто хочет видеть свой дом технологичным, а не только красивым.
Модный вариант, особенно подойдет для стилей минимализм, модерн, ар-деко, гламурный шик!
Обязательное условие для дизайна современной ванной комнаты.
Когда места действительно мало, приходится мыслить более нестандартно.
Под него войдет даже стиральная машина.
Люкса в этой ванной комнате предостаточно!
Шикарный вариант для удобной и практичной мебели в ванной комнате! Сейчас она на пике популярности!
Такой вариант подойдет только для больших ванных комнат. Стоит он гораздо дороже, чем обычный, но в перспективе позволяет создать удивительную по красоте ванную комнату.
Необходимый элемент для организации хранения мелких аксессуаров гораздо более практичен, чем кажется на первый взгляд! Просто попробуйте!
Объемная плитка стоит дороже обычной керамической плитки, поэтому лучше всего использовать ее только для акцентных стен.
Отличный способ увеличить количество мест хранения в ванной – самые простые полочки.
Отличный вариант для акцентирования внимания и создания более приятного освещения в ванной комнате возле зеркала.
Такой шкафчик придется заказывать специально, но он явно того стоит!
Шикарный вариант модной раковины сейчас очень популярен в США и Бразилии.
Данный тип раковин особенно популярен в гостевых санузлах. Он позволяет удивить гостей и сделать интерьер более нестандартным.
По периметру пола можно красиво выложить полочку из гальки с подсветкой или без!
Данный вариант идеально подходит для дизайна ванной комнаты в загородном доме. Комната с личным выходом на террасу – настоящее наслаждение!
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