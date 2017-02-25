25 гениальных предметов мебели для ванной

Дизайн ванной комнаты становится все сложнее и многослойнее, а на поверку оказывается все более и более комфортабельным. Давайте посмотрим, как оформлены современные ванные комнаты в квартирах, для дизайна которых был выделен хороший бюджет и найден умный и находчивый дизайнер.

Среди множества трендов в дизайне ванной комнаты хочется выделить несколько особенно важных для понимания общей тенденции. Отделка стен становится более комбинированной, с большими зеркалами, а не отдельными шкафчиками с зеркальными дверцами. Все чаще используются встроенные в мебель стиральные машины, акцентные стены для блока с душевой кабиной, встроенные сливы и изливы. Популярны каменные, светло-серые, мраморные, кофейные оттенки в дизайне плитки. Для замены мрамора в большинстве случаев используется полированный керамогранит под мрамор (800 рублей за кв. метр).

В нашей новой Книге Идей о гениальных предметах и идеях в дизайне ванной комнаты вы можете увидеть большинство из данных трендов и подсмотреть, как вы можете улучшить свою собственную ванную комнату.