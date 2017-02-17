Из деревенского дома – в коттедж с гаражом

Хотите увидеть, как выглядит отремонтированный семейным дом в канадском пригороде? Тогда вам – сюда! Даже до реконструкции этот дом не выглядел столь брутально, как английские таунхаусы, являя миру про-французский шарм, адаптированный под некоторую аскетичность самой местности.
Глядя на соседские дома, можно понять, каким он был до вмешательства специалистов из студии Solares Architecture. Конструктивно он остался почти таким же. Только навес с колоннами над крыльцом теперь не является балконом для комнат второго этажа. Нет массивных балясин, да и сами колонны стали гораздо изящнее.
Этот коттедж стоит последним в цепочке сблокированных двухэтажных домиков. Площадь его участка почти в 2 раза больше, потому рядом пристроен гараж, а уже дальше идет 4 этажное почти офисное здание. По периметру участок огражден черным забором, который состоит из металлических столбов с натянутой вдоль них рабицей.
При ремонте не стали делать слишком сложной отделку фасадов. Краснокирпичную кладку просто окрасили в белый, дополнили светлым деревом, а для эффектного контраста установили новые окна и двери с черными рамами. Вспомните про черный забор вокруг дома и обратите внимание на столовую группу во дворе, выполненную из почти черного дерева.
Дополните картинку стриженным газоном и вы получите рецепт, который сработает при ремонте любого деревенского дома. При этом его провинциальное очарование совсем не потеряется, напротив, выйдет на новый уровень, показывающий современный взгляд на то, какой должны быть сегодня деревня.
Внутри нас ждут интерьеры, продолжающие концепцию оформления экстерьеров. На фоне белых стен и светлого пола расставлены темные акценты, показывающие, что дом помнит свое прошлое, когда внутри него была массивная темная мебель. Помнит, но не более того. Дизайнеры расставили лишь акценты из такого типа элементов, позволяя интерьеру в целом быть наполненным светом и простором.
В этом доме живет семья с тремя детьми, потому кухня просторная, с вместительными системами хранения, но безо всякого сложного декора на фасадах. Белый глянец нашел свое место и на этой кухне, делая все элементы весьма габаритного гарнитура незаметными.
Все приватные спальни расположены на втором этаже. На снимке – одна из детских. Ничего лишнего, нет даже кровати, лишь высокий (и широкий!) матрац. И, конечно же, игрушки!
Во второй детской для сна оборудованы 2 яруса. Лаконичная отделка присутствует и здесь. На ее фоне все цветовые пятна кажутся еще жизнерадостнее и ярче.
Эта комната тоже очень миниатюрная. Ее оформление выдержано в более спокойной гамме. Над кроватью – картины в рамках разного стиля. Коллекция кажется очень личной, возможно, рисует кто-то из супругов или их родителей.
Представьте, что именно вы поднимаетесь сейчас по этим ступеням. Вы держите за руку одного из малышей, что опирается на низкорасположенный (специально для него!) поручень. Вы гуляли с ним и собакой по округе, а теперь возвращаетесь в дом, где вас ждет субботний ужин и семья, для которой вы и постарались создать такое идиллическое место.
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