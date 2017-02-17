Из деревенского дома – в коттедж с гаражом

Глядя на соседские дома, можно понять, каким он был до вмешательства специалистов из студии Solares Architecture. Конструктивно он остался почти таким же. Только навес с колоннами над крыльцом теперь не является балконом для комнат второго этажа. Нет массивных балясин, да и сами колонны стали гораздо изящнее.

Этот коттедж стоит последним в цепочке сблокированных двухэтажных домиков. Площадь его участка почти в 2 раза больше, потому рядом пристроен гараж, а уже дальше идет 4 этажное почти офисное здание. По периметру участок огражден черным забором, который состоит из металлических столбов с натянутой вдоль них рабицей.