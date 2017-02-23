До и После: Однушка 38 квадратов и ее возможности

Стремительно интегрируясь в современный мир, мы начинаем делать все немного по-другому. Но главное – перестаем считать себя самыми умными и находчивыми и постепенно учимся доверять профессионалам, признавая, что у них есть знания и опыт, за которые они заплатили, в том числе и собственными ошибками. Потому мы покупаем кофемашину и яйцеварку, больше не пытаясь изобрести супер-рецепт, мучая домашних и теряя собственное время. Идем к косметологу, раз и навсегда решив, что наша кожа – не полигон для испытаний. А продажу квартиры доверяем профессионалам, которые с первого взгляда понимают, в чем особенности недвижимости и потому могут ее правильно подать, сделав акцент на потенциале, даже если предыдущий владелец его не использовал вовсе.

Проекты по стейджингу (предпродажной подготовке, включающей декорирование) основаны на знаниях по человеческой психологии (и восприятию пространства, в частности). Они помогут и нам изучить приемы и способы, а может быть даже изменить что-то в собственной квартире, даже если переезд вовсе не планируется.