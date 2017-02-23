До и После: Однушка 38 квадратов и ее возможности

Стремительно интегрируясь в современный мир, мы начинаем делать все немного по-другому. Но главное – перестаем считать себя самыми умными и находчивыми и постепенно учимся доверять профессионалам, признавая, что у них есть знания и опыт, за которые они заплатили, в том числе и собственными ошибками. Потому мы покупаем кофемашину и яйцеварку, больше не пытаясь изобрести супер-рецепт, мучая домашних и теряя собственное время. Идем к косметологу, раз и навсегда решив, что наша кожа – не полигон для испытаний. А продажу квартиры доверяем профессионалам, которые с первого взгляда понимают, в чем особенности недвижимости и потому могут ее правильно подать, сделав акцент на потенциале, даже если предыдущий владелец его не использовал вовсе.
Проекты по стейджингу (предпродажной подготовке, включающей декорирование) основаны на знаниях по человеческой психологии (и восприятию пространства, в частности). Они помогут и нам изучить приемы и способы, а может быть даже изменить что-то в собственной квартире, даже если переезд вовсе не планируется.
Квартира весьма нестандартной планировки имеет отдельные спальню и ванную и большую комнату для гостиной-столовой-кухни. Большие окна, новый ремонт, простая отделка дают возможность для маневров. Посмотрим, как использовали стейджеры столь неплохие исходные данные.
Удивительно, как несколькими изящными мазками прорисован интерьер. Черный плюс белый и красно-коралловый для акцента представляют собой необходимый минимум для современной атмосферы, не слишком отягощенной визуальными изысками.
Предлагаем вам проигнорировать то, что вход в эту квартиру расположен на стене с окном. Представьте, что там выход на балкон, это гораздо ближе к нашим реалиям. Вдоль стены со множеством розеток, выходом электричества для печки и систем канализации-водоснабжения была кухня.
Напомним, что в большинстве случаев после стейджинга (декорирования, фотографирования и продажи) все элементы интерьера возвращаются. Это учитывается при выборе элементов дизайна, потому габаритный гарнитур вдоль стены лишь подразумевается и следующими владельцами будет куплен самостоятельно.
Современные системы вентиляции воздуха, вытяжки и кондиционеры позволяют выставить правильные приоритеты по приватности в маленькой квартире, оставляя кухню в зоне открытой планировки с гостиной и столовой, а спальне выделяя несколько приватных квадратов.
Стикеры для стен использованы не только в гостиной, но и в спальне. Минималистичный шар прикроватной лампы и маленький пушистый коврик наполняют уютом эту крохотную спальню.
Посмотрите, насколько по-иному выглядит спальня из-за смены текстиля для кровати. Нейтральная отделка (даже бюджетная) позволяет менять настроение комнаты без каких-либо вложений в ремонт.
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