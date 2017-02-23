10 интересных идей по освобождению места в квартире

Удивительно, но 20 кв. метров гостиной могут быть использованы в гораздо более интересном формате, чем обычно бывает. Используя низкие модульные диваны или угловые современные, вы можете добавить зону столовой сюда, освободив на кухне место для кулинарии.

Плюс стоит обязательно пересмотреть нужность каждого модуля и на самой кухне, может, стоит подумать о 2-конфорочной плите или мини-холодильнике.