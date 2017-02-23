10 интересных идей по освобождению места в квартире

Возможно, и не бывает таких квартир, которые могут целиком и полностью удовлетворять абсолютно всем требованиям по площади. Для этого и строят дом – по своему проекту, с учетом бесчисленных пожеланий. А для тех, кто все еще ищет дополнительное место в условиях внутриквартирной жизни – подборка идей. Вдруг что-то из нашего сегодняшнего списка у вас осталось незадействованным.
Сплошное использование пространство от пола до потолка, как для кроватей, так и для шкафов, встроенных шкафов-купе, других систем хранения, а также организация разноуровневых модулей для рабочего места и сверху – для хранения, позволит вам по-другому взглянуть на маленькую спальню.
Если вы думаете, что вам не хватает высоты для второго уровня, смеем вас заверить – половина подобных проектов реализована с высотой потолка в… 2,7 метра. Дело в том, что нижняя часть используется лишь для шкафа высотой, например, в 1,7-1,8 метр, а наверху реализуется сидячее место для работы или спальня.
Мы все привыкли к шкафам-купе и считаем их почти единственным способом организации хранения. Но есть не менее вместительные системы более общего назначения, с открытыми и закрытым полочками. Второй вариант позволит вам сделать из коридора настоящую гардеробную для вещей!
Конечно же, данный вариант подойдет лишь владельцам загородного дома, он обязательно должен учитываться вами, если речь идет о вашем коттедже.
Правило 1 года гласит, что если вещь не использовалась 12 месяцев с сегодняшнего дня, то ее стоит выбросить. Если же вещь не использовалась более 6 месяцев, то существует 50%-ная вероятность, что она вам тоже не нужна.
Удивительно, но 20 кв. метров гостиной могут быть использованы в гораздо более интересном формате, чем обычно бывает. Используя низкие модульные диваны или угловые современные, вы можете добавить зону столовой сюда, освободив на кухне место для кулинарии.
Плюс стоит обязательно пересмотреть нужность каждого модуля и на самой кухне, может, стоит подумать о 2-конфорочной плите или мини-холодильнике.
Сделать квартиру больше одним махом? Легко! Объедините гостиную и кухню!
Если какую-то книгу или фильм вы смотрели более двух раз, значит они – часть вашей любимой коллекции. Если же фильм или книга прочитан один раз (и ей уже более года), значит, вы просто держите у себя не нужные вещи.
Попробуйте на месяц убрать из поля зрения абсолютно все мелкие предметы, кроме пары ваз и ламп и тех картин, что висят на стенах. Вам может понравиться!
На этой 7-метровой кухне нашлось место для столешницы, которая является еще и барной стойкой (т.е. обеденным столом). Если бы здесь стоял обычный стол со стульями, картина была бы куда печальней.
Раз и навсегда проститься со стеллажами вам помогут либо ниши с полочками для книг, либо вот такой вот остров.
Посмотрите на эту маленькую комнату, которая раньше имела размер около 14 кв. метров, а теперь – около 17 кв. метров и уже может называться настоящей гостиной.
Взгляните внимательно на свою комнату и поймите, какие оттенки являются основными и фоновыми, а какие – акцентными. Попробуйте убрать все акцентные вещи, кроме одного цвета (как на фото, где оставлены лишь синие тона на серо-черном фоне) и посмотрите, что выйдет.
Раньше между кухней и гостиной была кладовая, которая теперь стала… столовой, будто в американском ретро-кафе!
Если в вашей квартире есть мебель, не подходящая по цвету к другой – смело выбрасывайте ее или жертвуйте на благотворительность. Если же этот предмет олицетворяет ваш образ мечты и является самым современным, тогда собирайте коллекцию, начиная с легкого косметического ремонта в нейтральных тонах.
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