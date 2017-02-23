Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 интересных идей по освобождению места в квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LP's RESIDENCE , arctitudesign arctitudesign Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

Возможно, и не бывает таких квартир, которые могут целиком и полностью удовлетворять абсолютно всем требованиям по площади. Для этого и строят дом – по своему проекту, с учетом бесчисленных пожеланий. А для тех, кто все еще ищет дополнительное место в условиях внутриквартирной жизни – подборка идей. Вдруг что-то из нашего сегодняшнего списка у вас осталось незадействованным.

Мебель от пола до потолка

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер IL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Сплошное использование пространство от пола до потолка, как для кроватей, так и для шкафов, встроенных шкафов-купе, других систем хранения, а также организация разноуровневых модулей для рабочего места и сверху – для хранения, позволит вам по-другому взглянуть на маленькую спальню.

Второй уровень

PARIS 02 55m2 - LLARCHITECTES, LLARCHITECTES LLARCHITECTES Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
LLARCHITECTES

LLARCHITECTES
LLARCHITECTES
LLARCHITECTES

Если вы думаете, что вам не хватает высоты для второго уровня, смеем вас заверить – половина подобных проектов реализована с высотой потолка в… 2,7 метра. Дело в том, что нижняя часть используется лишь для шкафа высотой, например, в 1,7-1,8 метр, а наверху реализуется сидячее место для работы или спальня.

Крупногабаритные системы хранения

LP's RESIDENCE , arctitudesign arctitudesign Гостиная в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Мы все привыкли к шкафам-купе и считаем их почти единственным способом организации хранения. Но есть не менее вместительные системы более общего назначения, с открытыми и закрытым полочками. Второй вариант позволит вам сделать из коридора настоящую гардеробную для вещей!

Под лестницей

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Гардеробная в классическом стиле
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Конечно же, данный вариант подойдет лишь владельцам загородного дома, он обязательно должен учитываться вами, если речь идет о вашем коттедже.

Выбрасываем все с балкона

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Балкон и терраса в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Правило 1 года гласит, что если вещь не использовалась 12 месяцев с сегодняшнего дня, то ее стоит выбросить. Если же вещь не использовалась более 6 месяцев, то существует 50%-ная вероятность, что она вам тоже не нужна.

Преобразование гостиной

MIESZKANIE 72 M2, KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ Гостиная в стиле минимализм
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ
KRAMKOWSKA|PRACOWNIA WNĘTRZ

Удивительно, но 20 кв. метров гостиной могут быть использованы в гораздо более интересном формате, чем обычно бывает. Используя низкие модульные диваны или угловые современные, вы можете добавить зону столовой сюда, освободив на кухне место для кулинарии.

Плюс стоит обязательно пересмотреть нужность каждого модуля и на самой кухне, может, стоит подумать о 2-конфорочной плите или мини-холодильнике.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Перепланировка

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Сделать квартиру больше одним махом? Легко! Объедините гостиную и кухню!

Правило 2 просмотров

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo Гостиная в скандинавском стиле
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

Если какую-то книгу или фильм вы смотрели более двух раз, значит они – часть вашей любимой коллекции. Если же фильм или книга прочитан один раз (и ей уже более года), значит, вы просто держите у себя не нужные вещи.

Убираем все сувениры и ненужные статуэтки

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Попробуйте на месяц убрать из поля зрения абсолютно все мелкие предметы, кроме пары ваз и ламп и тех картин, что висят на стенах. Вам может понравиться!

Барная стойка вместо столовой группы

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

На этой 7-метровой кухне нашлось место для столешницы, которая является еще и барной стойкой (т.е. обеденным столом). Если бы здесь стоял обычный стол со стульями, картина была бы куда печальней.

Остров с библиотекой

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Раз и навсегда проститься со стеллажами вам помогут либо ниши с полочками для книг, либо вот такой вот остров.

Присоединяем лоджию

Apartamento Caminho das Árvores, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Посмотрите на эту маленькую комнату, которая раньше имела размер около 14 кв. метров, а теперь – около 17 кв. метров и уже может называться настоящей гостиной.

Убираем акценты

Apartamento Jovem Empresário - SBC, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

Взгляните внимательно на свою комнату и поймите, какие оттенки являются основными и фоновыми, а какие – акцентными. Попробуйте убрать все акцентные вещи, кроме одного цвета (как на фото, где оставлены лишь синие тона на серо-черном фоне) и посмотрите, что выйдет.

Присоединяем кладовку

homify Столовая комната в стиле модерн МДФ Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Раньше между кухней и гостиной была кладовая, которая теперь стала… столовой, будто в американском ретро-кафе!

Правило разноцветной мебели

Hotspot 105, Tiago Rocha Interiores Tiago Rocha Interiores Кухня в стиле модерн Серый
Tiago Rocha Interiores

Tiago Rocha Interiores
Tiago Rocha Interiores
Tiago Rocha Interiores

Если в вашей квартире есть мебель, не подходящая по цвету к другой – смело выбрасывайте ее или жертвуйте на благотворительность. Если же этот предмет олицетворяет ваш образ мечты и является самым современным, тогда собирайте коллекцию, начиная с легкого косметического ремонта в нейтральных тонах.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

Следуя этим советам, вы будете жить в самом чистом доме!
А вы какие секреты знаете?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо