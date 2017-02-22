Фантастические проекты домов

Именно так выглядит современный английский или австралийский особняк, тяготеющий к стилю модерн. Обычно это – реконструкции домов и таунхаусов, построенных десятки лет назад в формате типовой пригородной застройки. Сейчас они уже дополнены пристройками, зимними садами и верандами, имеют расширенный формат остекления и обустроенные мансарды.