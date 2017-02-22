Фантастические проекты домов

Оригинальные, необычные, фантастичные проекты домов с нестандартным подходом к планированию и дизайну. Сегодня мы покажем вам то, что сложно встретить в обычном пригороде, но что может вдохновить вас на изменение проекта собственного дома!
Этот невероятный проект отеля реализован как маленький дом на скале. Оценить его масштаб можно с помощью стоящего на утесе бордового автомобиля. Площадь этажей – от 10 до 50 кв. метров! То есть сам дом имеет площадь не более… 250 кв. метров!
Этот дом больше напоминает люксовый отель, чем виллу! Площадь более 1000 кв. метров тому прекрасно способствует. А посмотрите на цвет воды в бассейне – просто изумительный! Лазурный синий.
Этот интересный дом построен из… SIP-панелей с применением модульных элементов на основе транспортных контейнеров. Кто бы мог подумать, что таким образом можно построить семейный дм!
Так выглядит множество вилл на голливудских холмах и в Малибу, Калифорния.
Этот маленький домик из глиняных блоков, камня и дерева построен по эко-технологиям. Он отапливается на основе теплового геотермального насоса, зеленая кровля является естественным утеплителем, а экологичные интерьеры полны восхитительной натуральной древесины.
Такие дома с необычными параметрическими декоративными конструкциями можно найти уже по всему миру, но для многих они являются символом Силиконовой долины в США.
Этот дом – тоже отель, который расположен в удивительном месте на земле, в швейцарских Альпах! Удивительный контраст железных панелей, отражающих силуэты гор и облака со скалистой брутальной породой выглядит здесь очень интересно.
Потрясающий дом, уникальный во всех смыслах, с эксклюзивными деталями, необычной атмосферой и с очень большим бюджетом – это проект Meulen Architects, реализованный в ЮАР. Его цена – более 10 млн долларов, а площадь – около 1100 кв. метров.
Необычное сочетание стилей, панорамное остекление и атмосфера лофта с… бассейном выделяют этот проект на фоне обычных коттеджей. Рассчитанный на проживание одного человека или пары, он имеет кухню-гостиную с домашним кинотеатром и террасу при бассейне.
Что может быть лучше, чем проснуться в жаркий июльский день и нырнуть в собственный бассейн прямо из гостиной?
Именно так выглядит современный английский или австралийский особняк, тяготеющий к стилю модерн. Обычно это – реконструкции домов и таунхаусов, построенных десятки лет назад в формате типовой пригородной застройки. Сейчас они уже дополнены пристройками, зимними садами и верандами, имеют расширенный формат остекления и обустроенные мансарды.
Второй раз мы доказываем, что дома в стиле лофт существуют(!) и выглядят просто потрясающе!
Если американская мечта о коттедже выглядит достаточно просто, то мексиканские (и калифорнийские) виллы выглядят гораздо более колоритно и тяготеют к эффектному панорамному остеклению!
Еще одна дорогая вилла с бассейном в стиле модернизм – отличный пример того, что спальни могут располагаться и на первом этаже дома (смотрите на комнаты внизу справа).
Удивительную конструкцию в стиле параметрика на этом приватном парадном фасаде можно назвать футуристичной! А панорамное остекление для парадного входа лишь усиливает данное впечатление.
Популярный стиль бразильяно в Бразилии берет свое начало в ар-деко и модерне, позволяя блеску и роскоши быть современными.
Стиль Миссии, вышедший из испанской храмовой архитектуры, в современности и люксе выглядит именно так!
Еще один проект в стиле бразильяно имеет плавные изгибы, а с высоты птичьего полета напоминает… бабочку!
Этот дом имеет площадь около 200 кв. метров и даже отдельный модуль гостевых апартаментов (справа).
Уникальное сочетание двух брутальных стилей из 60-х в наше время смотрится весьма колоритно.
Интересное сочетание атмосферы ранчо, фермы и минимализма показано нам на примере проекта виллы в ЮАР.
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