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Фантастические проекты домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
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Оригинальные, необычные, фантастичные проекты домов с нестандартным подходом к планированию и дизайну. Сегодня мы покажем вам то, что сложно встретить в обычном пригороде, но что может вдохновить вас на изменение проекта собственного дома!

​Дом на скале

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Этот невероятный проект отеля реализован как маленький дом на скале. Оценить его масштаб можно с помощью стоящего на утесе бордового автомобиля. Площадь этажей – от 10 до 50 кв. метров! То есть сам дом имеет площадь не более… 250 кв. метров!

​Будто отель

House Tat , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Tat

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Этот дом больше напоминает люксовый отель, чем виллу! Площадь более 1000 кв. метров тому прекрасно способствует. А посмотрите на цвет воды в бассейне – просто изумительный! Лазурный синий.

Дом с выступающими модулями

吉川の家 / House in Yoshikawa, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES Модерн
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES

庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES

Этот интересный дом построен из… SIP-панелей с применением модульных элементов на основе транспортных контейнеров. Кто бы мог подумать, что таким образом можно построить семейный дм!

​Калифорнийская вилла

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Так выглядит множество вилл на голливудских холмах и в Малибу, Калифорния.

​Дом хоббита

小林邸, Atelier Nero Atelier Nero Дома в азиатском стиле
Atelier Nero

Atelier Nero
Atelier Nero
Atelier Nero

Этот маленький домик из глиняных блоков, камня и дерева построен по эко-технологиям. Он отапливается на основе теплового геотермального насоса, зеленая кровля является естественным утеплителем, а экологичные интерьеры полны восхитительной натуральной древесины.

​Шик Силиконовой долины

House Ber , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Ber

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Такие дома с необычными параметрическими декоративными конструкциями можно найти уже  по всему миру, но для многих они являются символом Силиконовой долины в США.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Уникальный дом в горах

New mountain hut at Tracuit, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

New mountain hut at Tracuit

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

Этот дом – тоже отель, который расположен в удивительном месте на земле, в швейцарских Альпах! Удивительный контраст железных панелей, отражающих силуэты гор и облака со скалистой брутальной породой выглядит здесь очень интересно.

​Вилла в стиле параметрика

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Потрясающий дом, уникальный во всех смыслах, с эксклюзивными деталями, необычной атмосферой и с очень большим бюджетом – это проект Meulen Architects, реализованный в ЮАР. Его цена – более 10 млн долларов, а площадь – около 1100 кв. метров.

Статья о проекте и больше фото

​Маленький одноэтажный лофт

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Необычное сочетание стилей, панорамное остекление и атмосфера лофта с… бассейном выделяют этот проект на фоне обычных коттеджей. Рассчитанный на проживание одного человека или пары, он имеет кухню-гостиную с домашним кинотеатром и террасу при бассейне.

​Вилла с бассейном

Glass House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Glass House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Что может быть лучше, чем проснуться в жаркий июльский день и нырнуть в собственный бассейн прямо из гостиной?

​Английская буржуазность

OATLANDS DRIVE, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Дома в стиле модерн
Concept Eight Architects

OATLANDS DRIVE

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

Именно так выглядит современный английский или австралийский особняк, тяготеющий к стилю модерн. Обычно это – реконструкции домов и таунхаусов, построенных десятки лет назад в формате типовой пригородной застройки. Сейчас они уже дополнены пристройками, зимними садами и верандами, имеют расширенный формат остекления и обустроенные мансарды.

​Лофт класса люкс

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Второй раз мы доказываем, что дома в стиле лофт существуют(!) и выглядят просто потрясающе!

​Мексиканская мечта

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Если американская мечта о коттедже выглядит достаточно просто, то мексиканские (и калифорнийские) виллы выглядят гораздо более колоритно и тяготеют к эффектному панорамному остеклению!

​Шикарный стиль жизни

House Eccleston , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Eccleston

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще одна дорогая вилла с бассейном в стиле модернизм – отличный пример того, что спальни могут располагаться и на первом этаже дома (смотрите на комнаты внизу справа).

​Приватный фасад

Casa 345, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Удивительную конструкцию в стиле параметрика на этом приватном парадном фасаде можно назвать футуристичной! А панорамное остекление для парадного входа лишь усиливает данное впечатление.

​Гламурное ар-деко

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Популярный стиль бразильяно в Бразилии берет свое начало в ар-деко и модерне, позволяя блеску и роскоши быть современными.

​Развитие колониальных стилей

House Sed , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sed

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль Миссии, вышедший из испанской храмовой архитектуры, в современности и люксе выглядит именно так!

​Элегантная роскошь

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один проект в стиле бразильяно имеет плавные изгибы, а с высоты птичьего полета напоминает… бабочку!

​Люксовый компакт

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Дома в стиле модерн
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Этот дом имеет площадь около 200 кв. метров и даже отдельный модуль гостевых апартаментов (справа).

​Индастриал и модернизм

House The , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House The

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Уникальное сочетание двух брутальных стилей из 60-х в наше время смотрится весьма колоритно.

​Ранчо 80-ого уровня

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Интересное сочетание атмосферы ранчо, фермы и минимализма показано нам на примере проекта виллы в ЮАР.

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