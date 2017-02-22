10 вещей, которые портят ваш дом: и как их убрать

Дизайн интерьера – это стиль и шик. Но что делать, если прямо сейчас у нас нет средств на полноценный ремонт или даже покупку мебели? Давайте вместе узнаем, что такое стоп-лист декоратора помещений или стейджера . Вы убедитесь, что сделать свой дом лучше можно и практически без бюджета.

Перед вами – список из 10 вещей, освободившись от которых, вы сделаете около 25% работ, необходимых для вашей квартиры. При этом это не будет стоить много денег. Лишь пара пунктов заставят нас потратиться на новшества!