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10 вещей, которые портят ваш дом: и как их убрать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Дизайн интерьера – это стиль и шик. Но что делать, если прямо сейчас у нас нет средств на полноценный ремонт или даже покупку мебели? Давайте вместе узнаем, что такое стоп-лист декоратора помещений или стейджера . Вы убедитесь, что сделать свой дом лучше можно и практически без бюджета.

Перед вами – список из 10 вещей, освободившись от которых, вы сделаете около 25% работ, необходимых для вашей квартиры. При этом это не будет стоить много денег. Лишь пара пунктов заставят нас потратиться на новшества!

Переполненная деталями и цветом прихожая

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Барские бордовые обои в прихожей – стоп-лист. Множество мелких деталей темного цвета – стоп-лист. Разноцветная рыжая и деревянная мебель – стоп-лист! А вот белым стенам, высоким молдингам, маленьким лампочкам и светлой мебели здесь всегда рады!

Давно окрашенные стены или старые обои

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Спальня в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Чтобы просто заменить обои или окрасить стены, не обязательно куда-то уезжать из квартиры. Нужно лишь день или два провести в гостиной на диване, перемещая туда то детей, то взрослых.

Если вы хотите сделать все быстро и чисто, купите обои под покраску, а потом сделайте их чисто белыми или выберите другой нежный оттенок. Или даже просто оштукатурьте стены, а потом покрасьте.

Плесень и грязные уголки

​Small matt kitchen design LWK London Kitchens Кухня в стиле модерн
LWK London Kitchens

​Small matt kitchen design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

Генеральная уборка – это 3-4 дня постоянного выискивания мест, куда вы давно не наведывались с тряпкой. Если начать сейчас, успеете к следующим выходным сделать дом настолько чистым, насколько это вообще возможно.

Избавиться нужно от плесени, наконец-то обновить силикон в душе, заменить на новые все тряпочки, зубные щетки, мочалки и губки.

Отсутствие эффекта заботы

Display, LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

Дом без цветов – как кухня без хлеба! Красивые цветы можно купить свежесрезанными или в горшках, можно выбрать декоративные заменители из ткани или же просто сорвать их в лесу или в поле. Подумайте о том, чтобы раз и навсегда привнести прекрасные природные ароматы в свою жизнь! «На ура» работает также хвоя, веточки вербы, веточки с раскрывающимися почками яблони и вишни.

Темная ванная комната

Modern En Suite Design homify Ванная комната в стиле модерн
homify

Modern En Suite Design

homify
homify
homify

Добавить светлого тона в ванную комнату достаточно просто. Нужно вновь покрасить все швы на керамической плитке, разобрать аксессуары и все шампуни, кондиционеры и перелить их в новые декоративные емкости. Кроме того, можно купить зеркало побольше, светлые полотенца и коврик.

Старомодная рыжая кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Без бюджета заменить кухню достаточно проблематично. Минимальная планка – около 20 тысяч рублей за хорошую (2,6 метра) кухню местного производства из ЛДСП (белый глянец + имитация венге, зебрано или палисандра). Данная цена не включает технику, которая частично остается новой. Правда, нужно будет купить, как минимум, новую плиту и духовку, что будет стоить еще около 20 тысяч рублей. Остальное пока что можно оставить прежним. Заметьте, всего лишь 5 тысяч рублей стоит новый кухонный фартук – штукатурка + стекло.

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Старая деревянная мебель

Bedroom, bed, headboard and bedsides muto Спальная комната Кровати и изголовья
muto

Bedroom, bed, headboard and bedsides

muto
muto
muto

Деревянная мебель, как и паркет, имеет свойство накапливать воспоминания. В отличие от пластика (который обесцвечивается), мрамора (который будто становится мудрее) и текстиля (который просто ветшает), деревянная мебель может казаться почти новой и добротной, но на самом деле хранить в себе спящие (до поры до времени) вирусы, грибки и болезнетворные бактерии.

Отсутствие предметов декора

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Даже если ваш бюджет совсем ограничен, найдите место и деньги на то, чтобы купить кофейный столик, прикроватные тумбочки, туалетный столик, пару полочек и декор для них – вазы и подсвечники, рамочки и сувениры! Старый декор нужно своевременно выбрасывать!

Странная эклектика

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Не стоит совмещать несовместимое, выдавая это за дизайн-проект, если у вас просто нет средств заменить какие-то детали. На картинках от профессионалов мы видим шикарную работу в эклектичным стилях, которая смотрится божественно, но в обычных интерьерах без огромного бюджета несколько стилей – это просто хаос.

Старые окна

Riegelhaus in Hirzel, Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH Спальня в стиле кантри
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH

Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH

Затевая ремонт без большого бюджета, знайте, что в первую очередь нужно менять окна, кухню и ванную комнату.

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