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​Из однушки в двушку на 48 метрах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
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Однокомнатная квартира на троих – это всегда компромиссы! И если вы хотите сделать облик своего интерьера элегантным, стильным и слегка буржуазным, вам обязательно придется позвать профессионала, как минимум, для консультации.

Сегодня мы посмотрим, как дизайнер Маша Марченко помогла одной семье с ребенком-школьникам выделить отдельную детскую в обычной однокомнатной квартире в Санкт-Петербурге.

Данный дизайн-проект квартиры подойдет абсолютно для всех однокомнатных квартир с нишей, с балконом на кухне или двойным балконом на кухню и комнату. Например, для популярных домов серии II-18, 137, 121 серии, а также П-44, П-44Т, 1-511. Главное, чтобы была ниша или возможность выделить ее из комнаты или коридора. Учитывайте также и то, что, утеплив балкон, его можно сделать частью квартиры.

Детская в гостиной

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

На данной визуализации интерьера мы видим, что дизайнер выделил отдельную детскую в районе ниши в гостиной. В главной комнате стоит раскладной угловой диван. Для интерьера была выбрана нежная светло-голубая палитра с акцентами из блестящих хрусталя, металла и зеркал. Важен и цвет паркета с диваном – приятные трюфельные тона делают комнату более теплой и уютной.

Блок для хранения вокруг телевизора

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Очень важной деталью стала современная «стенка» в неоклассическом стиле для гостиной, в которой хранится большинство одежды всех членов семьи. Полочки здесь закрытые, что очень удобно при уборке.

Прихожая со встроенным шкафом

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Еще одно место для хранения вещей было организовано в прихожей. Пол здесь оформлен полированным глянцевым керамогранитом с эффектом натурального камня, на стенах мы найдем красивые молдинги, на стене слева – огромное зеркало от пола до потолка.

Прихожая с другой стороны

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Эффектно смотрится пуфик с отделкой искусственной кожей цвета шампанского и стильный коврик.

Кухня

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Неоклассическая кухня дополнена миниатюрной столовой группой со стульями Tulip, выполненными из глянцевого пластика. Сама кухня имеет угловой формат, встроенные холодильник, микроволновку и духовку, что очень удобно. Балкон стал частью кухни, на нем расположилась барная стойка.

Вид кухни со стороны балкона

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Так выглядит кухня со стороны балкона – простая и элегантная, она понравится всей семье.

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Детская

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Детская комнатa в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Маленькая детская имеет площадь около 7 кв. метров и смогла разместить два стеллажа для игрушек напротив друг друга, спальное место и прикроватную тумбочку.

Балкон-лоджия

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Балкон и терраса в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Большой балкон-лоджия имеет два встроенных шкафа для хранения, барную стойку для завтраков и бесед с друзьями и новое остекление почти от пола до потолка, что позволяет добавить естественного света в гостиную и на кухню.

Вид гостиной сбоку

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Еще один вид на гостиную, выполненную в неоклассическом стиле, лишний раз доказывает нам, как удивительно этот стиль облагораживает обычные малогабаритные квартиры. Потолок оформлен элегантной хрустальной люстрой и неоновой лентой по периметру, а слева от дивана организовано рабочее место.

Ванная комната

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Маленькая ванная комната может похвастаться встроенными сливами и изливами, а сливной бачок для подвесного унитаза вмонтирован в стену. Акцентная ниша для душа оформлена золотистой мозаикой.

В целом, данный проект можно поставить в пример многим вариантам дизайна однокомнатных квартир. В нем нет излишней минималистичности или, наоборот, нарочитой роскоши, и он отлично подходит для жизни современной семьи с любовью к традиционным ценностям.

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