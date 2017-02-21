​Из однушки в двушку на 48 метрах

Однокомнатная квартира на троих – это всегда компромиссы! И если вы хотите сделать облик своего интерьера элегантным, стильным и слегка буржуазным, вам обязательно придется позвать профессионала, как минимум, для консультации.
Сегодня мы посмотрим, как дизайнер Маша Марченко помогла одной семье с ребенком-школьникам выделить отдельную детскую в обычной однокомнатной квартире в Санкт-Петербурге.
Данный дизайн-проект квартиры подойдет абсолютно для всех однокомнатных квартир с нишей, с балконом на кухне или двойным балконом на кухню и комнату. Например, для популярных домов серии II-18, 137, 121 серии, а также П-44, П-44Т, 1-511. Главное, чтобы была ниша или возможность выделить ее из комнаты или коридора. Учитывайте также и то, что, утеплив балкон, его можно сделать частью квартиры.
На данной визуализации интерьера мы видим, что дизайнер выделил отдельную детскую в районе ниши в гостиной. В главной комнате стоит раскладной угловой диван. Для интерьера была выбрана нежная светло-голубая палитра с акцентами из блестящих хрусталя, металла и зеркал. Важен и цвет паркета с диваном – приятные трюфельные тона делают комнату более теплой и уютной.
Очень важной деталью стала современная «стенка» в неоклассическом стиле для гостиной, в которой хранится большинство одежды всех членов семьи. Полочки здесь закрытые, что очень удобно при уборке.
Еще одно место для хранения вещей было организовано в прихожей. Пол здесь оформлен полированным глянцевым керамогранитом с эффектом натурального камня, на стенах мы найдем красивые молдинги, на стене слева – огромное зеркало от пола до потолка.
Эффектно смотрится пуфик с отделкой искусственной кожей цвета шампанского и стильный коврик.
Неоклассическая кухня дополнена миниатюрной столовой группой со стульями Tulip, выполненными из глянцевого пластика. Сама кухня имеет угловой формат, встроенные холодильник, микроволновку и духовку, что очень удобно. Балкон стал частью кухни, на нем расположилась барная стойка.
Так выглядит кухня со стороны балкона – простая и элегантная, она понравится всей семье.
Маленькая детская имеет площадь около 7 кв. метров и смогла разместить два стеллажа для игрушек напротив друг друга, спальное место и прикроватную тумбочку.
Большой балкон-лоджия имеет два встроенных шкафа для хранения, барную стойку для завтраков и бесед с друзьями и новое остекление почти от пола до потолка, что позволяет добавить естественного света в гостиную и на кухню.
Еще один вид на гостиную, выполненную в неоклассическом стиле, лишний раз доказывает нам, как удивительно этот стиль облагораживает обычные малогабаритные квартиры. Потолок оформлен элегантной хрустальной люстрой и неоновой лентой по периметру, а слева от дивана организовано рабочее место.
Маленькая ванная комната может похвастаться встроенными сливами и изливами, а сливной бачок для подвесного унитаза вмонтирован в стену. Акцентная ниша для душа оформлена золотистой мозаикой.
В целом, данный проект можно поставить в пример многим вариантам дизайна однокомнатных квартир. В нем нет излишней минималистичности или, наоборот, нарочитой роскоши, и он отлично подходит для жизни современной семьи с любовью к традиционным ценностям.
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