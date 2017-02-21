​Из однушки в двушку на 48 метрах

Однокомнатная квартира на троих – это всегда компромиссы! И если вы хотите сделать облик своего интерьера элегантным, стильным и слегка буржуазным, вам обязательно придется позвать профессионала, как минимум, для консультации.

Сегодня мы посмотрим, как дизайнер Маша Марченко помогла одной семье с ребенком-школьникам выделить отдельную детскую в обычной однокомнатной квартире в Санкт-Петербурге.

Данный дизайн-проект квартиры подойдет абсолютно для всех однокомнатных квартир с нишей, с балконом на кухне или двойным балконом на кухню и комнату. Например, для популярных домов серии II-18, 137, 121 серии, а также П-44, П-44Т, 1-511. Главное, чтобы была ниша или возможность выделить ее из комнаты или коридора. Учитывайте также и то, что, утеплив балкон, его можно сделать частью квартиры.