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Полноценный дом за 1 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Каждый нуждается в месте, которое мог бы назвать своим домом. Куда сможет купить удобный диван и наконец-то завести собаку или кота. Неудовлетворенность в этом вопросе неизбежно сужает круг наших интересов. Кажется, в таких условиях мы просто генетически не способны ни на что иное, кроме как на расчет процентов по ипотеке и поиск места для коттеджа (или района с парком для квартиры).

И если вам кажется, что вы уперлись лбом в стену, и квартира или дом для вас не входит в планы божественного провидения, попробуйте сместить угол зрения. Рассмотрите не самые традиционные варианты обретения Дома. Может быть, именно среди них вы и найдете выход. И тогда совсем скоро вы будете чистить ваш любимый диван от шерсти недавно обретенного друга (смотрите первое предложение ;).

​Сборный домик за 1 млн рублей

Domki Mobilne 10x3,5m - Realizacje, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Дома в классическом стиле Дерево Коричневый
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Да, за эту цену вы не получите дом в два этажа, но и 35 квадратов достаточно для начала новой жизни. А если он окажется еще и в окружении красивого пейзажа, который вы будете видеть через окна, вам точно не будет в нем тесно. Представьте, уже через 2 недели после заказа, вы сможете почувствовать свободу! Его привезут, установят, если захотите, даже меблируют и подключат к коммуникациям.

​Светлая современная отделка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Но фоне такой отделки вы можете создать любой интерьер, ведь вы вряд ли захотите притащить сюда люстру в стиле барокко и кровать с лепниной в позолоте. Скромность – признак хорошего вкуса, а вовсе не бедности. Да и начать самостоятельную жизнь в новом доме (даже если и таком маленьком) куда лучше, чем снимать убогие коммуналки, видавшие такое, о чем большинстве из нас предпочитает не знать вовсе.

​Минималистичный кухонный гарнитур

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Задумайтесь, много ли нам на самом деле нужно? А уж тем более, если вы покупаете этот домик для дачи. Важнее, чтобы было чисто и достаточно ново. Это же, в конце концов, не последний ваш дом.

​Двускатная крыша

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Пространство расширено за счет немного увеличенной высоты потолка по центру домика. Его двускатная кровля утеплена и подшита изнутри гипсокартонными плитами. Функционально и просто!

​Уютная спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выбирая готовый дом, вы можете внести в него и некоторые поправки, например, изменить форму окон или даже полностью заменить окно дверью в сад. Места в этой спальне немного, но, принеся сюда любимые вещи, декор, можно превратить и столь малую площадь в место, где вы с улыбкой на лице будете встречать новый день.

​Ванная комната в модульном доме

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Обычно в модульных домиках не делают встроенные системы подачи воды, что исключает подвесные формы унитаза и встроенный бачок для него. Но и вполне традиционные формы раковины на тумбе, душевой кабины и унитаза с обычным бачком дадут вам необходимый уровень комфорта. Но капельку люкса можно добавить и сюда – в роскошных ковриках, качественных полотенцах, модных оттенках и трендовом декоре.

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