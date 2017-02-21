Полноценный дом за 1 млн рублей

Каждый нуждается в месте, которое мог бы назвать своим домом. Куда сможет купить удобный диван и наконец-то завести собаку или кота. Неудовлетворенность в этом вопросе неизбежно сужает круг наших интересов. Кажется, в таких условиях мы просто генетически не способны ни на что иное, кроме как на расчет процентов по ипотеке и поиск места для коттеджа (или района с парком для квартиры).

И если вам кажется, что вы уперлись лбом в стену, и квартира или дом для вас не входит в планы божественного провидения, попробуйте сместить угол зрения. Рассмотрите не самые традиционные варианты обретения Дома. Может быть, именно среди них вы и найдете выход. И тогда совсем скоро вы будете чистить ваш любимый диван от шерсти недавно обретенного друга (смотрите первое предложение ;).