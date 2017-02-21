Полноценный дом за 1 млн рублей

Каждый нуждается в месте, которое мог бы назвать своим домом. Куда сможет купить удобный диван и наконец-то завести собаку или кота. Неудовлетворенность в этом вопросе неизбежно сужает круг наших интересов. Кажется, в таких условиях мы просто генетически не способны ни на что иное, кроме как на расчет процентов по ипотеке и поиск места для коттеджа (или района с парком для квартиры).
И если вам кажется, что вы уперлись лбом в стену, и квартира или дом для вас не входит в планы божественного провидения, попробуйте сместить угол зрения. Рассмотрите не самые традиционные варианты обретения Дома. Может быть, именно среди них вы и найдете выход. И тогда совсем скоро вы будете чистить ваш любимый диван от шерсти недавно обретенного друга (смотрите первое предложение ;).
Да, за эту цену вы не получите дом в два этажа, но и 35 квадратов достаточно для начала новой жизни. А если он окажется еще и в окружении красивого пейзажа, который вы будете видеть через окна, вам точно не будет в нем тесно. Представьте, уже через 2 недели после заказа, вы сможете почувствовать свободу! Его привезут, установят, если захотите, даже меблируют и подключат к коммуникациям.
Но фоне такой отделки вы можете создать любой интерьер, ведь вы вряд ли захотите притащить сюда люстру в стиле барокко и кровать с лепниной в позолоте. Скромность – признак хорошего вкуса, а вовсе не бедности. Да и начать самостоятельную жизнь в новом доме (даже если и таком маленьком) куда лучше, чем снимать убогие коммуналки, видавшие такое, о чем большинстве из нас предпочитает не знать вовсе.
Задумайтесь, много ли нам на самом деле нужно? А уж тем более, если вы покупаете этот домик для дачи. Важнее, чтобы было чисто и достаточно ново. Это же, в конце концов, не последний ваш дом.
Пространство расширено за счет немного увеличенной высоты потолка по центру домика. Его двускатная кровля утеплена и подшита изнутри гипсокартонными плитами. Функционально и просто!
Выбирая готовый дом, вы можете внести в него и некоторые поправки, например, изменить форму окон или даже полностью заменить окно дверью в сад. Места в этой спальне немного, но, принеся сюда любимые вещи, декор, можно превратить и столь малую площадь в место, где вы с улыбкой на лице будете встречать новый день.
Обычно в модульных домиках не делают встроенные системы подачи воды, что исключает подвесные формы унитаза и встроенный бачок для него. Но и вполне традиционные формы раковины на тумбе, душевой кабины и унитаза с обычным бачком дадут вам необходимый уровень комфорта. Но капельку люкса можно добавить и сюда – в роскошных ковриках, качественных полотенцах, модных оттенках и трендовом декоре.
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