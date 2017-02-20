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Уютный и красивый деревянный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Гостиная в стиле кантри
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Этот канадский проект порадует нас смешением традиционного кантри-шарма и атмосферы американского пригорода, каким мы представляем его на вдохновляющих картинках. Построенный по каркасной технологии с утеплением минеральной ватой, он идеально подходит для северного климата.

Дом спроектирован студией Unit 7 Architecture, которая базируется в городе Виннипег, провинция Манитоба. Здесь стандартная температура для января – минус 15 днем и около минус 28 ночью, за редким исключением.

​Парадный вид дома

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Дома в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Аккуратный, милый, очень симпатичный, сочетающий и оттенки древесины, и традиционный для североамериканского пригорода белый цвет, да еще и с добавлением каменного декора. Такой дом наверняка понравится человеку традиционных взглядов.

Стоимость строительства такого дома в РФ, Московской и Ленинградской области – около 50 тысяч рублей «под ключ», то есть такой дом площадью 200 кв. метров с отделкой будет стоить около 10 млн рублей.

Стоит отметить, что эксплуатация деревянного дома довольно дорогостояща. Так, обновить слой масла или краски будет стоить около 60-80 тысяч рублей на такой большой дом, как представлен на фото, а делать это нужно каждый год либо раз в два года в умеренном климате.

С полной отделкой и мебелью подобный дом, реализованный в Подмосковье, будет стоить уже около 20 млн рублей. Если вы выберете элитную фирму, то скорее всего цена поднимется примерно до 30 млн рублей. Правда, к ней нужно еще добавить стоимость участка. Данная цена указана именно на строительство дома именно по каркасной технологии, что гораздо дешевле бруса или сруба.

​Большая терраса

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Дома в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Красивая и очень большая терраса позволяет отдыхать в тени густых высоких деревьев прямо рядом с гостиной. Здесь стоит столовая группа для друзей, приглашенных на барбекю, шезлонги с мягкими подушками и развешаны красивые однолетники.

Большая терраса будет стоить, минимум, 200 тысяч рублей и около 400 тысяч рублей при формате, показанном на фотографии. Здесь есть и крыльцо, и дополнительная терраса сбоку.

​Гостиная и столовая

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Гостиная в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Огромная гостиная с маленькой зоной столовой (которая создана скорее для игры в покер, чем для парадного ужина) имеет площадь около 60 кв. метров. А площадь всего дома – около 350 кв. метров.

Кстати, стоимость камина, как в этой гостиной – примерно 700 тысяч рублей, с отделкой натуральным камнем. Поэтому кантри никак нельзя назвать экономным или практичным стилем, сегодня он предполагает настоящее расточительство ради любимого антуража.

​Отделка потолка

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Гостиная в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Так как в этом проекте нет межэтажных перекрытий, мы видим красивую отделку потолка натуральным деревом, прямо поверх утепления.

​Камин

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Гостиная в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Современный камин из кирпича оформлен красивым натуральным камнем, отлично подходящим под общий антураж дома. Дизайн гостиной выполнен в стиле кантри, с легким налетом южного шика, как во флоридских домах на берегу.

​Спальня

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Спальня в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Одна из маленьких гостевых спален расположена на первом этаже и имеет достаточно скромный формат, впрочем, как в большинстве канадских домов. Удивительно, но американские и канадские дом на поверку оказываются очень простыми, иногда даже аскетичными на вид.

​Крыльцо

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Дома в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Крыльцо с декоративными колоннами, растениями, красивой подшивкой кровли и оформленными камнем перилами смотрится весьма презентабельно. В окружении полувековых деревьев, что не редкость в Канаде, такой дом выглядит, как настоящий оазис уюта и комфорта!

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