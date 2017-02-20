Уютный и красивый деревянный дом

Аккуратный, милый, очень симпатичный, сочетающий и оттенки древесины, и традиционный для североамериканского пригорода белый цвет, да еще и с добавлением каменного декора. Такой дом наверняка понравится человеку традиционных взглядов.

Стоимость строительства такого дома в РФ, Московской и Ленинградской области – около 50 тысяч рублей «под ключ», то есть такой дом площадью 200 кв. метров с отделкой будет стоить около 10 млн рублей.

Стоит отметить, что эксплуатация деревянного дома довольно дорогостояща. Так, обновить слой масла или краски будет стоить около 60-80 тысяч рублей на такой большой дом, как представлен на фото, а делать это нужно каждый год либо раз в два года в умеренном климате.

С полной отделкой и мебелью подобный дом, реализованный в Подмосковье, будет стоить уже около 20 млн рублей. Если вы выберете элитную фирму, то скорее всего цена поднимется примерно до 30 млн рублей. Правда, к ней нужно еще добавить стоимость участка. Данная цена указана именно на строительство дома именно по каркасной технологии, что гораздо дешевле бруса или сруба.