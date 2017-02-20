Уютный и красивый деревянный дом

Этот канадский проект порадует нас смешением традиционного кантри-шарма и атмосферы американского пригорода, каким мы представляем его на вдохновляющих картинках. Построенный по каркасной технологии с утеплением минеральной ватой, он идеально подходит для северного климата.
Дом спроектирован студией Unit 7 Architecture, которая базируется в городе Виннипег, провинция Манитоба. Здесь стандартная температура для января – минус 15 днем и около минус 28 ночью, за редким исключением.
Аккуратный, милый, очень симпатичный, сочетающий и оттенки древесины, и традиционный для североамериканского пригорода белый цвет, да еще и с добавлением каменного декора. Такой дом наверняка понравится человеку традиционных взглядов.
Стоимость строительства такого дома в РФ, Московской и Ленинградской области – около 50 тысяч рублей «под ключ», то есть такой дом площадью 200 кв. метров с отделкой будет стоить около 10 млн рублей.
Стоит отметить, что эксплуатация деревянного дома довольно дорогостояща. Так, обновить слой масла или краски будет стоить около 60-80 тысяч рублей на такой большой дом, как представлен на фото, а делать это нужно каждый год либо раз в два года в умеренном климате.
С полной отделкой и мебелью подобный дом, реализованный в Подмосковье, будет стоить уже около 20 млн рублей. Если вы выберете элитную фирму, то скорее всего цена поднимется примерно до 30 млн рублей. Правда, к ней нужно еще добавить стоимость участка. Данная цена указана именно на строительство дома именно по каркасной технологии, что гораздо дешевле бруса или сруба.
Красивая и очень большая терраса позволяет отдыхать в тени густых высоких деревьев прямо рядом с гостиной. Здесь стоит столовая группа для друзей, приглашенных на барбекю, шезлонги с мягкими подушками и развешаны красивые однолетники.
Большая терраса будет стоить, минимум, 200 тысяч рублей и около 400 тысяч рублей при формате, показанном на фотографии. Здесь есть и крыльцо, и дополнительная терраса сбоку.
Огромная гостиная с маленькой зоной столовой (которая создана скорее для игры в покер, чем для парадного ужина) имеет площадь около 60 кв. метров. А площадь всего дома – около 350 кв. метров.
Кстати, стоимость камина, как в этой гостиной – примерно 700 тысяч рублей, с отделкой натуральным камнем. Поэтому кантри никак нельзя назвать экономным или практичным стилем, сегодня он предполагает настоящее расточительство ради любимого антуража.
Так как в этом проекте нет межэтажных перекрытий, мы видим красивую отделку потолка натуральным деревом, прямо поверх утепления.
Современный камин из кирпича оформлен красивым натуральным камнем, отлично подходящим под общий антураж дома. Дизайн гостиной выполнен в стиле кантри, с легким налетом южного шика, как во флоридских домах на берегу.
Одна из маленьких гостевых спален расположена на первом этаже и имеет достаточно скромный формат, впрочем, как в большинстве канадских домов. Удивительно, но американские и канадские дом на поверку оказываются очень простыми, иногда даже аскетичными на вид.
Крыльцо с декоративными колоннами, растениями, красивой подшивкой кровли и оформленными камнем перилами смотрится весьма презентабельно. В окружении полувековых деревьев, что не редкость в Канаде, такой дом выглядит, как настоящий оазис уюта и комфорта!
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