Дизайн гостиной с лестницей: 20 идей!

В загородном доме гораздо удобнее спланировать объединенную комнату для гостиной и лестничного холла. Тогда открытая планировка поможет вам сэкономить квадратные метры, реализовав идею одного просторного и солнечного помещения, а не двух автономных и не таких уж больших.

Оформление гостиной с лестницей – очень важная часть дизайн-проекта интерьера загородного дома. В нашей новой подборке представлены самые популярные стили – неоклассика, модерн, минимализм, скандинавский и рустик.

В данных интерьерах удивительно гармонично сочетается монументальность лестницы, блеск глянца, романтичная подсветка и роскошные материалы отделки. Трудно поверить, что они являются уже скорее правилом, чем исключением для загородного дома в европейском формате.