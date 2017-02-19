Дизайн гостиной с лестницей: 20 идей!

В загородном доме гораздо удобнее спланировать объединенную комнату для гостиной и лестничного холла. Тогда открытая планировка поможет вам сэкономить квадратные метры, реализовав идею одного просторного и солнечного помещения, а не двух автономных и не таких уж больших.
Оформление гостиной с лестницей – очень важная часть дизайн-проекта интерьера загородного дома. В нашей новой подборке представлены самые популярные стили – неоклассика, модерн, минимализм, скандинавский и рустик.
В данных интерьерах удивительно гармонично сочетается монументальность лестницы, блеск глянца, романтичная подсветка и роскошные материалы отделки. Трудно поверить, что они являются уже скорее правилом, чем исключением для загородного дома в европейском формате.
Стиль: бразильяно.
Стоимость лестницы: от 400 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: кофейная + белый + ярко-голубой и стекло с отливом.
Идеально для: семейного дома со взрослыми детьми, пары супругов 35+.
Стиль: минимализм.
Стоимость лестницы: от 900 тысяч рублей вместе с подиумом и камином.
Цветовая гамма + акцент: кофейная с черным + золотая подсветка.
Идеально для: дома с маленькими детьми.
Стиль: микро-лофт.
Стоимость лестницы: от 200 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: серо-белый монохром.
Идеально для: современной квартиры для молодой пары, для семьи с маленькими детьми, для свободного человека.
Стиль: рустик, шале.
Стоимость лестницы: от 500 тысяч рублей с перилами для балкона.
Цветовая гамма + акцент: древесно-шоколадно-медовая, акценты могут быть марсала, фиолетовый, золотой.
Идеально для: большого дома «на пенсию» или дачи.
Стиль: модерн.
Стоимость лестницы: от 180 тысяч рублей без перил на балконе.
Цветовая гамма + акцент: ореховые и черные оттенки с оранжевым акцентом.
Идеально для: современного дома пары 45+.
Стиль: модерн.
Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: белый, ореховый, черный.
Идеально для: семейной пары с маленькими детьми, городской квартиры.
Стиль: смесь минимализма и футуризма .
Стоимость лестницы: от 700 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: каменно-серая + темный эбен + фиолетовые акценты.
Идеально для: современной виллы для семьи со вкусом, 30+.
Стиль: пентхаус.
Стоимость лестницы: от 100 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: бело-шоколадная с голубыми акцентами.
Идеально для: свободного человека, семьи с детьми-подростками.
Стиль: модерн с элементами ар-деко.
Стоимость лестницы: от 500 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: бежево-серая, нейтральная.
Идеально для: квартиры, дома семьи с детьми-школьниками.
Стиль: футуризм и параметрика.
Стоимость лестницы: от 700 тысяч рублей за оригинальные конструкции.
Цветовая гамма + акцент: черный + бежевый + ярко-желтые акценты.
Идеально для: семейной пары 50+, мужчины или женщины без детей.
Стиль: скандинавский.
Стоимость лестницы: от 150 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: белый, древесный, кирпичный.
Идеально для: бюджетного воспроизведения..
Стиль: пентхаус.
Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: орехово-угольная с белыми акцентами.
Идеально для: пары 40+, для большого дома.
Стиль: модерн.
Стоимость лестницы: от 250 тысяч рублей.
Цветовая гамма + акцент: белая + акцентная малиновая стена.
Идеально для: одиночки.
Стиль: лофт + модерн.
Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей за два пролета.
Цветовая гамма + акцент: темно-коричневый + черный + алый акцент.
Идеально для: семейной пары без детей любого возраста.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;