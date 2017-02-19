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Дизайн гостиной с лестницей: 20 идей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
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В загородном доме гораздо удобнее спланировать объединенную комнату для гостиной и лестничного холла. Тогда открытая планировка поможет вам сэкономить квадратные метры, реализовав идею одного просторного и солнечного помещения, а не двух автономных и не таких уж больших.

Оформление гостиной с лестницей – очень важная часть дизайн-проекта интерьера загородного дома. В нашей новой подборке представлены самые популярные стили – неоклассика, модерн, минимализм, скандинавский и рустик.

В данных интерьерах удивительно гармонично сочетается монументальность лестницы, блеск глянца, романтичная подсветка и роскошные материалы отделки. Трудно поверить, что они являются уже скорее правилом, чем исключением для загородного дома в европейском формате.

Аромат свежего бриза

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Гостиные в эклектичном стиле
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Стиль: бразильяно.

Стоимость лестницы: от 400 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: кофейная + белый + ярко-голубой и стекло с отливом.

Идеально для: семейного дома со взрослыми детьми, пары супругов 35+.

Лаконичные линии и глянец

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: минимализм.

Стоимость лестницы: от 900 тысяч рублей вместе с подиумом и камином.

Цветовая гамма + акцент: кофейная с черным + золотая подсветка.

Идеально для: дома с маленькими детьми.

Современность микро-лофта

nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Стиль: микро-лофт.

Стоимость лестницы: от 200 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: серо-белый монохром.

Идеально для: современной квартиры для молодой пары, для семьи с маленькими детьми, для свободного человека.

Роскошная резиденция

homify
homify

homify
homify
homify

Стиль: рустик, шале.

Стоимость лестницы: от 500 тысяч рублей с перилами для балкона.

Цветовая гамма + акцент: древесно-шоколадно-медовая, акценты могут быть марсала, фиолетовый, золотой.

Идеально для: большого дома «на пенсию» или дачи.

Компактный формат

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: модерн.

Стоимость лестницы: от 180 тысяч рублей без перил на балконе.

Цветовая гамма + акцент: ореховые и черные оттенки с оранжевым акцентом.

Идеально для: современного дома пары 45+.

Открытая планировка

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Гостиная в стиле модерн
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Стиль: модерн.

Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: белый, ореховый, черный.

Идеально для: семейной пары с маленькими детьми, городской квартиры.

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Футуризм с шиком

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: смесь минимализма и футуризма .

Стоимость лестницы: от 700 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: каменно-серая + темный эбен + фиолетовые акценты.

Идеально для: современной виллы для семьи со вкусом, 30+.

Смелое решение

Industrialny Loft , justyna smolec architektura & design justyna smolec architektura & design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
justyna smolec architektura &amp; design

justyna smolec architektura & design
justyna smolec architektura &amp; design
justyna smolec architektura & design

Стиль: пентхаус.

Стоимость лестницы: от 100 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: бело-шоколадная с голубыми акцентами.

Идеально для: свободного человека, семьи с детьми-подростками.

Невидимые ступени

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Гостиная в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Стиль: модерн с элементами ар-деко.

Стоимость лестницы: от 500 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: бежево-серая, нейтральная.

Идеально для: квартиры, дома семьи с детьми-школьниками.

Вулканический жар

House Ber , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Ber

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: футуризм и параметрика.

Стоимость лестницы: от 700 тысяч рублей за оригинальные конструкции.

Цветовая гамма + акцент: черный + бежевый + ярко-желтые акценты.

Идеально для: семейной пары 50+, мужчины или женщины без детей.

Скандинавская простота

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

Стиль: скандинавский.

Стоимость лестницы: от 150 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: белый, древесный, кирпичный.

Идеально для: бюджетного воспроизведения..

Угольные оттенки

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: пентхаус.

Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: орехово-угольная с белыми акцентами.

Идеально для: пары 40+, для большого дома.

Со спальней наверху

Apartament z widokiem na Wawel , Tarna Design Studio Tarna Design Studio Кухня в стиле минимализм
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

Стиль: модерн.

Стоимость лестницы: от 250 тысяч рублей.

Цветовая гамма + акцент: белая + акцентная малиновая стена.

Идеально для: одиночки.

Дом как целый мир

House Lam , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Столовая комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Lam

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Стиль: лофт + модерн.

Стоимость лестницы: от 300 тысяч рублей за два пролета.

Цветовая гамма + акцент: темно-коричневый + черный + алый акцент.

Идеально для: семейной пары без детей любого возраста.

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