TOP-5 Книг Идей этой недели!

На этой неделе мы заметили интерес к польским проектам домов, ландшафтным проектам по созданию террасы и крыльца, а также теме отопления загородного дома.
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Спасибо вам всем за эту прекрасную неделю! Ждем следующую!
Лучшим вариантом для большинства регионов РФ мы по праву называем газовый котел с «теплым полом». Также интересен тепловой насос воздух-вода, который требует больше затрат на изначальную установку, но иногда может конкурировать по цене даже с газом.
Просторное и красивое крыльцо не только дополнит внешний вид вашего дома, но и станет излюбленным местом отдыха для всей вашей семьи. Пошаговая инструкция от специалистов по строительству поможет вам спланировать работы и избежать досадных просчетов в конструировании крыльца для своего дома.
Многим из нас полюбились дома от польских архитекторов homify! И не спроста! Рациональные планировки, бюджетное строительство из керамического блока, свежий подход к старым проблемам – лишь начало списка плюсов этих прекрасных домов! Большинство из них рассчитаны на бюджет в 3-5 млн рублей с отделкой, что позволяет назвать их вполне бюджетными для российского рынка проектами. Часто они имеют расширенный формат остекления, удобную открытую планировку кухни-гостиной и мансардный формат двухэтажного дома, что тоже не может не радовать! В этой Книге Идей мы представляем вам 30 удивительных проектов польских домов. Посмотреть их интерьеры и планировки можно, нажав на фотографию понравившегося дома и щелкнув справа по ссылке «Проект».
homify 360 ° – ваша суточная доза примечательных архитектурных открытий. Сегодняшнее открытие приведет нас к Парме, Италия. Здесь небольшая перестройка существующего здания превращается в нечто действительно замечательное. В соответствии с пожеланиями клиента архитектор придал комнатам современный и изысканный вид, добавил щепотку шарма и теплоты по всей квартире.
Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и было решено создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…