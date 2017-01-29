TOP-5 Книг Идей этой недели!

На этой неделе мы заметили интерес к польским проектам домов, ландшафтным проектам по созданию террасы и крыльца, а также теме отопления загородного дома.

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Спасибо вам всем за эту прекрасную неделю! Ждем следующую!