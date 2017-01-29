Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

TOP-5 Книг Идей этой недели!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

На этой неделе мы заметили интерес к польским проектам домов, ландшафтным проектам по созданию террасы и крыльца, а также теме отопления загородного дома.

Мы рады видеть вашу заинтересованность и готовы и дальше радовать вас Книгами Идей для вдохновения и обучения. Чтобы homify публиковал больше Книг Идей, которые вам понравятся, вы можете активно участвовать в оценке их на нашей странице в Facebook. А также оставлять комментарии, чтобы мы видели вашу позитивную оценку и прислушивались к ней.

Спасибо вам всем за эту прекрасную неделю! Ждем следующую!

Чем дешевле отапливать дом

Chamanna, Pablo Horváth Pablo Horváth Дома в классическом стиле
Pablo Horváth

Pablo Horváth
Pablo Horváth
Pablo Horváth

Лучшим вариантом для большинства регионов РФ  мы по праву называем газовый котел с «теплым полом». Также интересен тепловой насос воздух-вода, который требует больше затрат на изначальную установку, но иногда может конкурировать по цене даже с газом.

Ссылка на Книгу Идей

Строительство крыльца пошагово

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Просторное и красивое крыльцо не только дополнит внешний вид вашего дома, но и станет излюбленным местом отдыха для всей вашей семьи. Пошаговая инструкция от специалистов по строительству поможет вам спланировать работы и избежать досадных просчетов в конструировании крыльца для своего дома.

Ссылка на Книгу Идей

TOP-30 домов от польских архитекторов

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Многим из нас полюбились дома от польских архитекторов homify! И не спроста! Рациональные планировки, бюджетное строительство из керамического блока, свежий подход к старым проблемам – лишь начало списка плюсов этих прекрасных домов! Большинство из них рассчитаны на бюджет в 3-5 млн рублей с отделкой, что позволяет назвать их вполне бюджетными для российского рынка проектами. Часто они имеют расширенный формат остекления, удобную открытую планировку кухни-гостиной и мансардный формат двухэтажного дома, что тоже не может не радовать! В этой Книге Идей мы представляем вам 30 удивительных проектов польских домов. Посмотреть их интерьеры и планировки можно, нажав на фотографию понравившегося дома и щелкнув справа по ссылке «Проект».

Ссылка на Книгу Идей

Современный дом с великолепными идеями

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

homify 360 ° – ваша суточная доза примечательных архитектурных открытий. Сегодняшнее открытие приведет нас к Парме, Италия. Здесь небольшая перестройка существующего здания превращается в нечто действительно замечательное. В соответствии с пожеланиями клиента архитектор придал комнатам современный и изысканный вид, добавил щепотку шарма и теплоты по всей квартире.

Ссылка на Книгу Идей

Превращение садового участка в стильную террасу

Taras kompozytowy Rehau. Realizacja w Bolesławcu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Владельцы одного дома имели возле него не использующийся участок, который нуждался в обновлении. Его состояние явно было запущенным, но профессионалы рассмотрели в нем перспективу и было решено создать террасу с деревянным напольным покрытием, затененной беседкой, современными предметами мебели. Давайте посмотрим на этот шаг за шагом…

Ссылка на Книгу Идей

22 идеи для визуального увеличения пространства
Выбираем лучшие из лучших! Какой ваш любимый материал на неделе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо