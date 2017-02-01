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Потолки: 10 интересных конструкций

Перла Вереника Перла Вереника
Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto Гостиная в стиле модерн Дерево
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Конструкция подвесного потолка позволяет сделать встроенную систему освещения, обыграть дверные проемы и коммуникационные трубы. Тем не менее, роль потолка в дизайне интерьера выходит далеко за пределы функционального использования. С помощью разноуровневой оригинальной конструкции можно разделить пространство, зрительно изменить пропорции помещения, украсить комнату. 

В этом обзоре мы решили поднять голову вверх и уделить особое внимание деталям дизайна потолка, подарив вам несколько новых идей. 

1. Подвесной потолок со встроенными элементами

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti Спальная комната Освещение
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

Если вы ищите способ разместить в комнате дополнительные источники света и кондиционер, возможна эта идея станет подходящим решением. В боковой части подвесного потолка разместился блок для вентиляции, а широкие горизонтальные светильники встроенные в потолок смотрятся как единое целое с плоскостью. 

2. Декоративный потолок из гипса

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

Оригинальность этому лаконичному, светлому интерьеру придает декор потолка в виде гипсовой лепнины. Такое украшение смотрится изящно и легко, не занимая лишнего места в пространстве комнаты. 

3. Потолок с подсветкой

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

Подвесной потолок в библиотеке служит еще и дополнительным источником освещения благодаря встроенной по периметру светодиодной ленте. Такое функциональное украшение кроме того придает дополнительную высоту потолку, делая его парящим в воздухе. 

4. Потолок из гипсокартона над лестницей

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Подвесной потолок может состоять из нескольких разных по размеру деталей, что и использовано в этом интерьере. Здесь дизайнеры спроектировали потолочные конструкции из гипсокартона, которые выравнивают пространство над высокой лестницей с общим уровнем потолка в гостиной. Таким образом, часть лестницы словно скрывается за потолком.

5. Украшение прихожей

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Узкий, длинный коридор – не лучший пример планировки. Но и здесь ситуацию может исправить декоративный подвесной потолок со встроенными точечными светильниками и подсветкой по периметру конструкции. 

6. Потолок с изгибами

CASA MNC, Tramas Tramas Гостиная в стиле модерн
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

Сложная и неординарная геометрия этого подвесного потолка делает интерьер удивительно изящным. Нарушая привычную линию, изгиб на потолке соединяется с выступом на стене. 

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7. Потолок, который скрывает лишние детали

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects ГостинаяДиваны и журнальные столики
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

Выступающая часть подвесного потолка визуально отделяет прихожую от столовой. Кроме того, с помощью такого выступа скрадывается перепад между комнатой и дверным проемом.

8. Элегантность дизайна

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проем раздвижной двери оформлен в этом интерьере с помощью деревянного декора подвесного потолка, а в центре комнаты эта конструкция позволяет разместить несколько изящных светильников, спускающихся к столу.

9. Творческое решение – ложный потолок

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto Гостиная в стиле модерн Дерево
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

Линия подвесного потолка, декорированная фрагментами деревянных панелей создает визуальное разделение комнаты на две части: гостиную и столовую. 

10. Подвесные потолки для офисов

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti Конференц-центры в стиле минимализм Офисы и магазины
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

Активно подвесные потолки используются  в кабинетах и офисах. Это практичное решение позволяет сделать интерьер более лаконичным, отрегулировать уровень освещенности. 

Классическая роскошь в мегаполисе

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