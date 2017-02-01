Потолки: 10 интересных конструкций

Конструкция подвесного потолка позволяет сделать встроенную систему освещения, обыграть дверные проемы и коммуникационные трубы. Тем не менее, роль потолка в дизайне интерьера выходит далеко за пределы функционального использования. С помощью разноуровневой оригинальной конструкции можно разделить пространство, зрительно изменить пропорции помещения, украсить комнату.

В этом обзоре мы решили поднять голову вверх и уделить особое внимание деталям дизайна потолка, подарив вам несколько новых идей.