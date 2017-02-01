Потолки: 10 интересных конструкций

Конструкция подвесного потолка позволяет сделать встроенную систему освещения, обыграть дверные проемы и коммуникационные трубы. Тем не менее, роль потолка в дизайне интерьера выходит далеко за пределы функционального использования. С помощью разноуровневой оригинальной конструкции можно разделить пространство, зрительно изменить пропорции помещения, украсить комнату.
В этом обзоре мы решили
поднять голову вверх и уделить особое внимание деталям дизайна потолка, подарив вам несколько новых идей.
Если вы ищите способ разместить в комнате дополнительные источники света и кондиционер, возможна эта идея станет подходящим решением. В боковой части подвесного потолка разместился блок для вентиляции, а широкие горизонтальные светильники встроенные в потолок смотрятся как единое целое с плоскостью.
Оригинальность этому лаконичному, светлому интерьеру придает декор потолка в виде гипсовой лепнины. Такое украшение смотрится изящно и легко, не занимая лишнего места в пространстве комнаты.
Подвесной потолок в библиотеке служит еще и дополнительным источником освещения благодаря встроенной по периметру светодиодной ленте. Такое функциональное украшение кроме того придает дополнительную высоту потолку, делая его парящим в воздухе.
Подвесной потолок может состоять из нескольких разных по размеру деталей, что и использовано в этом интерьере. Здесь дизайнеры спроектировали потолочные конструкции из гипсокартона, которые выравнивают пространство над высокой лестницей с общим уровнем потолка в гостиной. Таким образом, часть лестницы словно скрывается за потолком.
Узкий, длинный коридор – не лучший пример планировки. Но и здесь ситуацию может исправить декоративный подвесной потолок со встроенными точечными светильниками и подсветкой по периметру конструкции.
Сложная и неординарная геометрия этого подвесного потолка делает интерьер удивительно изящным. Нарушая привычную линию, изгиб на потолке соединяется с выступом на стене.
Выступающая часть подвесного потолка визуально отделяет прихожую от столовой. Кроме того, с помощью такого выступа скрадывается перепад между комнатой и дверным проемом.
Проем раздвижной двери оформлен в этом интерьере с помощью деревянного декора подвесного потолка, а в центре комнаты эта конструкция позволяет разместить несколько изящных светильников, спускающихся к столу.
Линия подвесного потолка, декорированная фрагментами деревянных панелей создает визуальное разделение комнаты на две части: гостиную и столовую.
Активно подвесные потолки используются в кабинетах и офисах. Это практичное решение позволяет сделать интерьер более лаконичным, отрегулировать уровень освещенности.