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10 находок для экономии места

Перла Вереника Перла Вереника
Wohnraum - Interior Design, Raummission Raummission Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Многоцветный
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Для того, чтобы спроектировать интерьер удобный и красивый, необходимо думать творчески и нестандартно. Планировка маленьких помещений ставит перед нами порой весьма непростые задачи, но дизайнеры справляются с такими головоломками, применяя массу новых решений. Давайте посмотрим, что действительно интересного можно предпринять, какие резервы скрываются в обычной комнате небольшого размера. 

1. Инновационная мебель

Loft ZURITA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Кухня в стиле минимализм
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

На элементы мебели можно взглянуть совершенно с другой точки зрения и помещение заиграет новыми красками. Креативные и функциональные конструкции полностью преображают интерьер.

2. Встроенная техника

TV hidden in an ottoman Style Within Спальня в стиле модерн hidden TV,TV in ottoman,remote control TV,bedroom TV,bedroom decoration,bedroom furnifhing,bedroom furniture
Style Within

TV hidden in an ottoman

Style Within
Style Within
Style Within

Современные технологии также открывают огромные возможности сделать интерьер более функциональным. Например, телевизор, встроенный в тумбу рядом с кроватью – компактная и очень удобная система.

3. Раздвижные двери

Arredamento:Arredamento e tendeze Alberghi + Bed and Breakfast + Hotel + Residence + Contract, STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995 STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995 Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995

STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995
STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995
STUDIO ARCHITETTURA-Designer1995

Раздвижные двери экономят пространство, выглядят сказочно и помогают в сохранении целостности интерьера. Они позволяют гибко формировать нужную планировку, сохраняя стиль интерьера.

4. Антресоли

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Гостиная в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Дополнительный уровень пространства – превосходная идея для помещений с высокими потолками. Такая конструкция делает комнату намного более функциональной, добавляя спальню или кабинет, уютную библиотеку или пространство для отдыха.

5. Настенные крепежи

Wohnraum - Interior Design, Raummission Raummission Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Многоцветный
Raummission

Raummission
Raummission
Raummission

Большие и громоздкие предметы часто требуют значительной изворотливости, чтобы найти для них достаточно места в комнате. Отличный дизайнерский прием – задействовать пустую стену.

6. Потолочные полки

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В любой даже  самой маленькой комнате найдется еще много места под потолком, где можно разместить удобные подвесные конструкции: например полку для посуды над кухонным столом.

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7. Кровать под потолком

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Согласитесь, всегда комфортнее спать на широкой, вместительной кровати, чем на раскладном диванчике. Вот только не в каждой комнате найдется место для хорошей кровати. Или нам это только так кажется? Посмотрите, например, можно расположить кровать под потолком  и не занимать лишнее место внизу. 

8. Прозрачные перегородки

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Стеклянные перегородки – незаменимое решение для большой комнаты, где вы хотите разместить несколько функциональных зон без потери ощущения простора и света. 

9. Многофункциональная бытовая техника

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Вместо того, чтобы наполнять кухню разнообразными приспособлениями, можно подобрать один мощный комплекс, выполняющие сразу много функций, что значительно сэкономит место.

10. Умные решения

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Небольшие, но функциональные дополнения сделают стандартную мебель более удобной: например, угловой выдвижной ящик в кухонном столе сэкономит место и решит проблему этой части рабочей поверхности.

homify 360°: многоликий дом в Австрии

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