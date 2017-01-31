10 находок для экономии места

Согласитесь, всегда комфортнее спать на широкой, вместительной кровати, чем на раскладном диванчике. Вот только не в каждой комнате найдется место для хорошей кровати. Или нам это только так кажется? Посмотрите, например, можно расположить кровать под потолком и не занимать лишнее место внизу.