10 находок для экономии места

Для того, чтобы спроектировать интерьер удобный и красивый, необходимо думать творчески и нестандартно. Планировка маленьких помещений ставит перед нами порой весьма непростые задачи, но дизайнеры справляются с такими головоломками, применяя массу новых решений. Давайте посмотрим, что действительно интересного можно предпринять, какие резервы скрываются в обычной комнате небольшого размера.
На элементы мебели можно взглянуть совершенно с другой точки зрения и помещение заиграет новыми красками. Креативные и функциональные конструкции полностью преображают интерьер.
Современные технологии также открывают огромные возможности сделать интерьер более функциональным. Например, телевизор, встроенный в тумбу рядом с кроватью – компактная и очень удобная система.
Раздвижные двери экономят пространство, выглядят сказочно и помогают в сохранении целостности интерьера. Они позволяют гибко формировать нужную планировку, сохраняя стиль интерьера.
Дополнительный уровень пространства – превосходная идея для помещений с высокими потолками. Такая конструкция делает комнату намного более функциональной, добавляя спальню или кабинет, уютную библиотеку или пространство для отдыха.
Большие и громоздкие предметы часто требуют значительной изворотливости, чтобы найти для них достаточно места в комнате. Отличный дизайнерский прием – задействовать пустую стену.
В любой даже самой маленькой комнате найдется еще много места под потолком, где можно разместить удобные подвесные конструкции: например полку для посуды над кухонным столом.
Согласитесь, всегда комфортнее спать на широкой, вместительной кровати, чем на раскладном диванчике. Вот только не в каждой комнате найдется место для хорошей кровати. Или нам это только так кажется? Посмотрите, например, можно расположить кровать под потолком и не занимать лишнее место внизу.
Стеклянные перегородки – незаменимое решение для большой комнаты, где вы хотите разместить несколько функциональных зон без потери ощущения простора и света.
Вместо того, чтобы наполнять кухню разнообразными приспособлениями, можно подобрать один мощный комплекс, выполняющие сразу много функций, что значительно сэкономит место.
Небольшие, но функциональные дополнения сделают стандартную мебель более удобной: например, угловой выдвижной ящик в кухонном столе сэкономит место и решит проблему этой части рабочей поверхности.