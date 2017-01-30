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Типичная ванная 70-х годов становится современной и впечатляющей

Перла Вереника Перла Вереника
“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
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Проекты ремонта и реконструкции комнат наглядно показывают нам, что в любых условиях можно сделать помещение гораздо более практичным и комфортным. В данном случае мы решили рассказать вам о преобразовании ванной комнаты. Планировка и отделка старого интерьера осталась далеко в прошлом и требовала кардинальных изменений. Дизайнерам в этом проект удалось воплотить на ограниченной площади современный стиль и функциональность, столь необходимые для ванной комнаты.

Старомодная отделка

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

До ремонта отделка этой ванной комнаты выглядела дисгармонично и тускло. Пол был темно-зеленый, а в кафельная плитка на стенах – розовато-белого цвета. 

Первый взгляд на комнату – как это было до ремонта

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Здесь мы видим удручающее состояние ванной комнаты до реконструкции: устаревшая мебель и сантехника, неудобная организация пространства. Отдельно-стоящая раковина и маленькая полочка рядом явно не соответствуют потребностям хозяев помещения. 

Новый дизайн

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

После реконструкции ванная комната преобразилась до неузнаваемости. Решающую роль в этом сыграл подбор современных материалов: деревянный пол уютного песочного цвета, в тон ему – отделка боковой части ванны, светлые стены. Новая сантехника лаконична и удобна. 

Уютные детали

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Плитка на стене с геометрическим узором, деревянная рама окна, уютные светильники – все это придало интерьеру сдержанную элегантность и сделало ванную комнату помещением, сочетающим современный стиль и домашний комфорт.

Высокий уровень функциональности

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Одной из главных задач реконструкции было максимальное оснащение ванной комнаты современной сантехникой: вместительная ванна, умывальник, душевая. Удивительно, но всему этому нашлось место в компактной ванной комнате.

Детали отделки

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Высокое качество материалов отделки этой ванной комнаты также сыграло большое значение в формировании интерьера. Ванна оформлена дубовыми панелями, что вносит теплоту и уют в интерьер. Перегородки – легкие, стеклянные, что придает пространству дополнительный объем.

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Планировка ванной комнаты до реконструкции

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Как видите, помещение это не было до конца оформлено, не хватало деталей для уюта и комфорта.

Чертежи ванной комнаты после ремонта

“SI PUO’ FARE!” , Architetto Alberto Colella Architetto Alberto Colella Ванная комната в стиле модерн
Architetto Alberto Colella

Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella
Architetto Alberto Colella

Здесь мы видим целостную и гармоничную композицию интерьера: отдельно выделена зона для умывальников рядом с окном, а часть комнаты вокруг ванны сделана более теплой, с текстурой натурального дерева.

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Нужна помощь с проектом дома?
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