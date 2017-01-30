Типичная ванная 70-х годов становится современной и впечатляющей

Проекты ремонта и реконструкции комнат наглядно показывают нам, что в любых условиях можно сделать помещение гораздо более практичным и комфортным. В данном случае мы решили рассказать вам о преобразовании ванной комнаты. Планировка и отделка старого интерьера осталась далеко в прошлом и требовала кардинальных изменений. Дизайнерам в этом проект удалось воплотить на ограниченной площади современный стиль и функциональность, столь необходимые для ванной комнаты.