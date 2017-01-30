Типичная ванная 70-х годов становится современной и впечатляющей

Проекты ремонта и реконструкции комнат наглядно показывают нам, что в любых условиях можно сделать помещение гораздо более практичным и комфортным. В данном случае мы решили рассказать вам о преобразовании ванной комнаты. Планировка и отделка старого интерьера осталась далеко в прошлом и требовала кардинальных изменений. Дизайнерам в этом проект удалось воплотить на ограниченной площади современный стиль и функциональность, столь необходимые для ванной комнаты.
До ремонта отделка этой ванной комнаты выглядела дисгармонично и тускло. Пол был темно-зеленый, а в кафельная плитка на стенах – розовато-белого цвета.
Здесь мы видим удручающее состояние ванной комнаты до реконструкции: устаревшая мебель и сантехника, неудобная организация пространства. Отдельно-стоящая раковина и маленькая полочка рядом явно не соответствуют потребностям хозяев помещения.
После реконструкции ванная комната преобразилась до неузнаваемости. Решающую роль в этом сыграл подбор современных материалов: деревянный пол уютного песочного цвета, в тон ему – отделка боковой части ванны, светлые стены. Новая сантехника лаконична и удобна.
Плитка на стене с геометрическим узором, деревянная рама окна, уютные светильники – все это придало интерьеру сдержанную элегантность и сделало ванную комнату помещением, сочетающим современный стиль и домашний комфорт.
Одной из главных задач реконструкции было максимальное оснащение ванной комнаты современной сантехникой: вместительная ванна, умывальник, душевая. Удивительно, но всему этому нашлось место в компактной ванной комнате.
Высокое качество материалов отделки этой ванной комнаты также сыграло большое значение в формировании интерьера. Ванна оформлена дубовыми панелями, что вносит теплоту и уют в интерьер. Перегородки – легкие, стеклянные, что придает пространству дополнительный объем.
Как видите, помещение это не было до конца оформлено, не хватало деталей для уюта и комфорта.
Здесь мы видим целостную и гармоничную композицию интерьера: отдельно выделена зона для умывальников рядом с окном, а часть комнаты вокруг ванны сделана более теплой, с текстурой натурального дерева.