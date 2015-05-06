homify 360°: модернизм в интерьере загородного дома

В данном проекте архитекторы приняли решение остановиться на популярной «открытой» планировке общей зоны первого этажа — здесь кухня, столовая и гостиная являются одним помещением. Обратите внимание, как нестандартно была спроектирована кухня — от гостиной она отделена не только традиционной барной стойкой, но и большим шкафом, в котором встроена бытовая техника.

Кухня выполнена в стиле индустриального минимализма — с элементами железа, бетона и стекла, хотя основные фасады имеют глянцевый отлив. На такой кухне очень важно поддерживать идеальный порядок, но если вы перфекционист от природы, такой вариант наверняка вам придется по вкусу.