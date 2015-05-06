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homify 360°: модернизм в интерьере загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в холме, za bor za bor
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Уникальный проект частного коттеджа на нестандартном участке с большим уклоном был реализован московским архитектурным бюро Za Bor. Необычная геометрия архитектуры, продуманный до мелочей ландшафтный дизайн и модный интерьер — все составляющие идеального проекта присутствуют в «Доме в холме».

Нестандартные решения

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Среди оригинальных дизайнерских приемов в этом проекте можно отдельно выделить организацию огромной, мощеной деревом террасы на крыше первого этажа здания. Здесь есть много места как для игр детей, так и для проведения семейных праздников на свежем воздухе.

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Примечательно, что уровень террасы со стороны улицы является первым, со стороны же приусадебного участка — вторым, так как здесь имеет место перепад высот в 4 метра. Такой недостаток рельефа архитекторы легко превратили в его достоинство с помощью модного стиля модернизм — как снаружи, так и внутри здания.

Минимализм в интерьере

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Четкие геометрические формы, яркие цвета, сбалансированные общей нейтральной цветовой гаммой, и креативные аксессуары — все это делает интерьер запоминающимся и уютным для семейного проживания одновременно.

Современная гостиная оформлена изысканно и просто — в ней присутствует камин и поленница, две софы и кресло, которые полностью удовлетворяют нужды небольшой семьи. Отделка же выполнена в светлых тонах, что только подчеркивает интересные дизайнерские решения и необычный стиль.

Современная планировка

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

В данном проекте архитекторы приняли решение остановиться на популярной «открытой» планировке общей зоны первого этажа — здесь кухня, столовая и гостиная являются одним помещением. Обратите внимание, как нестандартно была спроектирована кухня — от гостиной она отделена не только традиционной барной стойкой, но и большим шкафом, в котором встроена бытовая техника.

Кухня выполнена в стиле индустриального минимализма — с элементами железа, бетона и стекла, хотя основные фасады имеют глянцевый отлив. На такой кухне очень важно поддерживать идеальный порядок, но если вы перфекционист от природы, такой вариант наверняка вам придется по вкусу.

Футуристическая спальня

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Благодаря продуманной и эффектной подсветке хозяйская спальня выглядит достаточно футуристично. В создании данного образа помогает также эффект «висящей в воздухе» кровати, который был создан благодаря необычной конструкции, а также нестандартное изголовье, уходящее под самый потолок.

Про другие креативные идеи для изголовья вы можете прочитать в другой нашей статье.

Создать атмосферу спальни 22-ого века также помогает и цветовая гамма, строго выдержанная в бело-соломенной теме и слегка расцвеченная блеском от многочисленных светильников.

Одноцветная ванная

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Необычное решение было придумано дизайнерами и для ванной, где сама раковина плавно переходит в подоконник. Здесь однотонность серого интерьера помогает создать релакс-эффект, дающий отдых глазам и мыслям от внешнего мира.

Детская с «чердаком»

Дом в холме, za bor za bor
za bor

Дом в холме

za bor
za bor
za bor

Оригинальную идею для детской, которая имеет очень высокие потолки и сразу четыре самостоятельные зоны, можно и вовсе назвать раем для ребенка. На первом уровне здесь — открытое место для игр, мобильный письменный стол, скользящий по рельсе вдоль стены, и зона гостиной, где можно принимать гостей или читать книгу. Наверху — спальное место с большим открытым стеллажом для хранения.

Необычный дизайн присутствует во многом и в интерьере этой комнаты — разноцветные стены, необычные светильники, креативное решение для лестницы и окно, высотой более четырех метров. Не стоит забывать, что все эти небольшие составляющие имеют огромное влияние на развитие ребенка — и чем больше места ему предоставлено, тем более открытым, уверенным в себе и любознательным он будет.

Если вам по душе нестандартные, интересные и предельно стильные детские, советуем вам также заглянуть в нашу фотогалерею.

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А как вы считаете, подходит ли стиль модернизм для современного дома в пригороде?

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