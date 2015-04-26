Эклектичный лофт для молодой семьи

Эта квартира площадью 200 квадратных метров — прекрасный пример того, как в современном крупном городе вы можете жить в американском стиле. Она появилась на свет благодаря дизайнерам из студии Room (Краснодар).
В чем составляющие успешного ремонта? В хорошем соотношении цены и качества, модном облике или возможности после его завершения похвастаться перед друзьям? Room Краснодар считает, что, прежде всего, стоит заботиться о собственном мироощущении, а не создавать интерьер в угоду трендам. При огромном выборе различных стилей дизайна на международной арене они остановились на стиле эклектика с элементами лофта, просто потому, что им так нравится.
Раскладывая проект по полочкам, особенно хочется заметить, как практически все комнаты имеют дополнительные, слегка нетрадиционные для квартиры в многоэтажном доме, функциональные зоны.
Например, в гостиной есть зона с камином, рядом с которым так уютно читается. Разделены эти две зоны уникальной деревянной перегородкой и живыми растениями, делающими уголок более скрытым от посторонних глаз. Здесь же можно всей семьей поиграть в шахматы или родителям устроить романтический вечер — такая роскошь особенно необходима в большом городе, где порой совсем нет возможности действительно отдохнуть.
Подхватывая модный американский тренд замены столовой группы на достаточно большую барную стойку для всей семьи, кухня в этом проекте становится еще более эксклюзивной. Пять стульев обеспечивают семью из 4-х человек даже небольшим запасом на гостя или бабушку, а сыновьям-близнецам владельцев одно удовольствие завтракать и ужинать в такой манере.
Если вы захотите использовать подобный вариант у себя дома, советуем очень ответственно отнестись к выбору стульев — они должны быть максимально удобны как для взрослых, так и для детей.
Посмотрите на организацию кулинарной зоны в этой комнате — варочная панель находится на кухонном острове, мойка — традиционно, посередине основного гарнитура. Также здесь имеются встроенные духовой шкаф и микроволновка, а на другой стене — холодильник с мини-баром. Обратите внимание и на висящий в углу телевизор, который могут смотреть и те, кто сидят за барной стойкой, и хозяйка, помешивая в кастрюле обед.
Просторные проходы существуют по обе стороны кухонного острова, а сам он имеет встроенные ящики со стороны зоны готовки. Верхние шкафы уходят прямо под потолок, что добавляет еще 20—30 сантиметров места для хранения и позволяет держать максимальное количество мелочей за закрытыми дверцами, а не на виду.
Удобное решение для создания рабочей зоны в спальне — организация ее возле окна, благодаря пристроенной лоджии. Здесь есть и вдохновляющая панорама на окрестности и достаточно места, чтобы разместить все необходимое. Как и в других комнатах, здесь была использована деревянная перегородка для зонирования пространства.
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Сыновьям хозяев квартиры всего по 8 лет, но спальня сделана на вырост — она идеально подходит как для подвижного мальчика, так и для менее динамичного старшеклассника, что позволит не менять обстановку каждые 5 лет.
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Обратите внимание, что два спальных места в детской отделены перегородкой, у каждого есть свои собственные стеллажи для книг и свой собственный шкаф-купе. У окна — два пуфа, на которых можно не только играть и читать книжки, но и принимать гостей. Такое разделение обязательно стоит согласовать с самими детьми — некоторые близнецы охотно делятся своими вещами, помогая сэкономить место, другие же очень хотят иметь «всего по два», чтобы чувствовать свою независимость. Мы советуем вам прислушиваться к своим детям и позволять им самим решать.
Оригинальное решение для ванной с восточными акцентами можно назвать сказочно стильным. Сложная отделка стен из камня и дерева выглядит волшебно при вечернем освещении, а организация полноценного шкафчика для хранения еще и говорит о практичности проекта. Интересные лампочки привносят очарование в каждый вечер и практически заменяют свечи, даже если вам захотелось чего-нибудь особенного.