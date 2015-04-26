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Эклектичный лофт для молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
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Эта квартира площадью 200 квадратных метров — прекрасный пример того, как в современном крупном городе вы можете жить в американском стиле. Она появилась на свет благодаря дизайнерам из студии Room (Краснодар).

В чем составляющие успешного ремонта? В хорошем соотношении цены и качества, модном облике или возможности после его завершения похвастаться перед друзьям? Room Краснодар считает, что, прежде всего, стоит заботиться о собственном мироощущении, а не создавать интерьер в угоду трендам. При огромном выборе различных стилей дизайна на международной арене они остановились на стиле эклектика с элементами лофта, просто потому, что им так нравится.

Двойной функционал

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Гостиная в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Раскладывая проект по полочкам, особенно хочется заметить, как практически все комнаты имеют дополнительные, слегка нетрадиционные для квартиры в многоэтажном доме, функциональные зоны.

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Гостиная в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Например, в гостиной есть зона с камином, рядом с которым так уютно читается. Разделены эти две зоны уникальной деревянной перегородкой и живыми растениями, делающими уголок более скрытым от посторонних глаз. Здесь же можно всей семьей поиграть в шахматы или родителям устроить романтический вечер — такая роскошь особенно необходима в большом городе, где порой совсем нет возможности действительно отдохнуть.

Барная стойка вместо столовой

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Подхватывая модный американский тренд замены столовой группы на достаточно большую барную стойку для всей семьи, кухня в этом проекте становится еще более эксклюзивной. Пять стульев обеспечивают семью из 4-х человек даже небольшим запасом на гостя или бабушку, а сыновьям-близнецам владельцев одно удовольствие завтракать и ужинать в такой манере.

Если вы захотите использовать подобный вариант у себя дома, советуем очень ответственно отнестись к выбору стульев — они должны быть максимально удобны как для взрослых, так и для детей.

Рабочее пространство на кухне

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Посмотрите на организацию кулинарной зоны в этой комнате — варочная панель находится на кухонном острове, мойка — традиционно, посередине основного гарнитура. Также здесь имеются встроенные духовой шкаф и микроволновка, а на другой стене — холодильник с мини-баром. Обратите внимание и на висящий в углу телевизор, который могут смотреть и те, кто сидят за барной стойкой, и хозяйка, помешивая в кастрюле обед.

Просторные проходы существуют по обе стороны кухонного острова, а сам он имеет встроенные ящики со стороны зоны готовки. Верхние шкафы уходят прямо под потолок, что добавляет еще 20—30 сантиметров места для хранения и позволяет держать максимальное количество мелочей за закрытыми дверцами, а не на виду.

Хозяйская спальня с кабинетом

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Спальня в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Удобное решение для создания рабочей зоны в спальне — организация ее возле окна, благодаря пристроенной лоджии. Здесь есть и вдохновляющая панорама на окрестности и достаточно места, чтобы разместить все необходимое. Как и в других комнатах, здесь была использована деревянная перегородка для зонирования пространства.

Если вас интересует организация кабинета в доме, вы можете также ознакомиться с нашими фото-идеями.

Детская для мальчиков-близнецов

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Детская комната в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Сыновьям хозяев квартиры всего по 8 лет, но спальня сделана на вырост — она идеально подходит как для подвижного мальчика, так и для менее динамичного старшеклассника, что позволит не менять обстановку каждые 5 лет.

Для всех родителей школьников будет интересно почитать статью «Переходный возраст — интерьеры комнат для подростков», опубликованную нами ранее.

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Воспитывая индивидуальность

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Детская комната в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Обратите внимание, что два спальных места в детской отделены перегородкой, у каждого есть свои собственные стеллажи для книг и свой собственный шкаф-купе. У окна — два пуфа, на которых можно не только играть и читать книжки, но и принимать гостей. Такое разделение обязательно стоит согласовать с самими детьми — некоторые близнецы охотно делятся своими вещами, помогая сэкономить место, другие же очень хотят иметь «всего по два», чтобы чувствовать свою независимость. Мы советуем вам прислушиваться к своим детям и позволять им самим решать.

Ванная в стиле лофт

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Ванная в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Оригинальное решение для ванной с восточными акцентами можно назвать сказочно стильным. Сложная отделка стен из камня и дерева выглядит волшебно при вечернем освещении, а организация полноценного шкафчика для хранения еще и говорит о практичности проекта. Интересные лампочки привносят очарование в каждый вечер и практически заменяют свечи, даже если вам захотелось чего-нибудь особенного.

До и После: новое рождение дома в голландской глубинке
А вы как считаете, подходит ли такой насыщенный интерьер семье с двумя детьми-школьниками?

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