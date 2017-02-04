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вилла мечты La Villa pavardė

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villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Дома в тропическом стиле
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Франция, Италия, Испания, Германия, Корея, Япония, Канада… . Каждый день специалисты homify делятся своими фантастическими и первоклассными работами, которые завоевывают сердца наших читателей. Сегодня мы хотели бы показать вам еще один особенный дом, который был создан в полной гармонии с природой. Место, где он расположен, не так легко найти на карте. Он находится где-то к востоку от Мадагаскара на небольшом острове в Индийском океане. Так далеко мы с вами давно не путешествовали!

​La Villa pavardė

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Дома в тропическом стиле
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

La Villa pavardė. Под этим романтичным названием подразумевается 183 кв м полезной площади и нежной архитектуры. Четкая и понятная геометрия, а также использованные эко-материалы в полной мере определяют характер этой постройки.

Уникальный вид

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Дома в тропическом стиле
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

«Динамика» и «темперамент» — такими сломами можно охарактеризовать этот экстравагантный проект, подчиненный ультра-современным архитектурным веяниям. Дом спланирован таким образом, чтобы из каждой комнаты проживающему открывался шикарный тропический пейзаж.

Умный дом

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Дома в тропическом стиле
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Остров, на котором находится этот дом, расположен в зоне тропического климата. В самом холодном месяце температура достигает порядка 17 градусов по Цельсию, поэтому одним из приоритетов для создателей проекта стала его адаптация к погодным условиям. Постройка в достаточной степени открыта для внешней среды: солнце спокойно проникает в комнаты. Однако благодаря «угловатости» планировки в помещениях также сохраняется тень и, соответственно, поддерживается комфортная температура.

Встретить мечту

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Кухня в тропическом стиле
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Кухня имеет прямой выход на террасу, где перед глазами предстает чудесный вид на воинствующий океан. В то же время это место остается идеальным как для трапез, так и для многих других занятий. Именно здесь можно было бы постелить коврик для йоги, разместиться в удобном гамаке с книжкой, погрузиться с головой в удаленную работу. Мечта!

Приватные пространства

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture Ванная комната в тропическом стиле
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

Пройдя через весь дом, мы попадаем в помещение ванной. Выбранная архитекторами и дизайнерами интерьера цветовая схема полностью соответствует характеру комнаты, которая вызывает наиболее приятные ассоциации со спа-курортами. Акценты проставлены благодаря использованию аккуратных хромированных элементов и зеленых цветов в горшках.

Больше уникальных фотографий этой виллы вы можете увидеть, пройдя по ссылке: T&T ARCHITECTURE

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