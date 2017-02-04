вилла мечты La Villa pavardė

Пройдя через весь дом, мы попадаем в помещение ванной. Выбранная архитекторами и дизайнерами интерьера цветовая схема полностью соответствует характеру комнаты, которая вызывает наиболее приятные ассоциации со спа-курортами. Акценты проставлены благодаря использованию аккуратных хромированных элементов и зеленых цветов в горшках.

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