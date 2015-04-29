homify 360°: эко-авангард в стиле джаз

Интересуетесь нестандартными интерьерами, прячущимся для отвода глаз за серыми стенами? Приглашаем вас в дом, полный авангарда, джаза и смелых дизайнерских решений!
Санкт-петербургская дизайн-студия KatyshinDesign радует нас своим оригинальным проектом, который, будь он книгой, можно было бы «растащить на цитаты». Интерьер этой квартиры настолько свеж и интересен даже самому искушенному взгляду, что вряд ли он может вписаться в рамки какого-то одного стиля.
Прежде, чем приступить к осмотру интерьер дома, мы предлагаем вам полюбоваться внешним видом коттеджа, который идеально вписан в окружающую среду. Несколько серых оттенков идеально сочетаются с соснами на переднем плане, а ландшафтный дизайн в натуральном стиле позволяет и вовсе почувствовать себя, как на природе.
При этом — лишь ярко-красная галочка на входной двери предвещает нам что-то неординарное, но об этом — чуть позже.
Хозяева этого дома не просто любят природу, но и хотят вовсю взаимодействовать с ней, поэтому здесь, прямо под соснами, специально для их удовольствия была спроектирована заманчивая терраса с деревянным настилом. На заднем плане мы можем видеть теплицу и новые саженцы сосен, которые будут догонять деревья, что уже были на этом участке при покупке. Из-за любого строительства природа слегка вытесняется, а новые посадки позволяют хоть как-то скомпенсировать изменения, заботясь об окружающем мире.
Другие примеры экологичного ландшафтного дизайна вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Джаз — очень сложная, но при этом необычайно красивая музыка, слушание которой доставляет особое удовольствие. Так и в этом интерьере, полутона смешиваются в необычной танце, делающим интерьер богатым не только визуально, но и эмоционально.
Открытая планировка очень помогает создать атмосферу бара или домашнего ресторана — здесь кухонная зона сменяется столовой и переходит в просторную гостиную. На верхнем этаже есть место для вечеринок или игр детей, делающее проект не только уникальным, но и особенно дорогим для каждого члена семьи. Подобные абсолютно не типовые решения позволяют внести настоящую жизнь в интерьер, сделать его вдохновляющим.
Общая зона имеет форму неправильного многоугольника, а окна расположены именно там, где они действительно нужны. Например, на кухне мы видим длинное и продолговатое окно над гарнитуром, а рядом — стеклянную дверь на террасу, куда можно вынести обед для всей семьи.
Посередине комнаты находится опорная конструкция, умело замаскированная под арт объект, который к тому же позволяет визуально увидеть центр столь нестандартной комнаты и зонировать пространство.
Как вы уже могли заметить, кухонный гарнитур практически не имеет верхних ящиков — только вытяжку и один модуль над раковиной для хранения посуды. Таким образом сама кухня становится все более похожей на стильный бар. Каменная кладка усиливает эффект и преобразовывает пространство, чтобы от классического представления о кухне и готовке не осталось и следа. Здесь — функциональность, стиль и комфорт ценятся выше традиций.
И все-таки и в этом доме нашлось место капельке романтики — в главной спальне, где кованая мебель соседствует с молочного цвета деревянным потолком и белым тюлем. Этот интерьер напоминает изысканный десерт, который радует глаз.
Еще один замечательный проект, полный натурального дерева и стиля вы можете посмотреть здесь.
Обратите внимание и на то, как успешно использована нестандартная планировка — в нише расположена гардеробная с зеркальными дверьми, рядом — скамья для удобства, а прямо с кровати вы можете любоваться видом в панорамные окна, выходящие на балкон.