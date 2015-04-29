homify 360°: эко-авангард в стиле джаз

Прежде, чем приступить к осмотру интерьер дома, мы предлагаем вам полюбоваться внешним видом коттеджа, который идеально вписан в окружающую среду. Несколько серых оттенков идеально сочетаются с соснами на переднем плане, а ландшафтный дизайн в натуральном стиле позволяет и вовсе почувствовать себя, как на природе.

При этом — лишь ярко-красная галочка на входной двери предвещает нам что-то неординарное, но об этом — чуть позже.