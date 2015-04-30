homify 360°: эклектичный дом-куб в сосновом бору

Удивительный эффект создает это здание в форме куба в сосновом бору, где все деревья стройно тянутся ввысь. Дизайнеры явно вдохновлялись облаками и небом, создавая такой вдохновляющий интерьер для своих клиентов.

Экстерьер дома идеально вписан в ландшафт, несмотря на свою строгую форму. Столь же геометричное ограждение из массива дерева подчеркивает любовь к порядку во всем, а его высота делает даже маленький участок настоящим раем для одной небольшой семьи.

Панорамные окна, которые мы видим на фотографии сверху, относятся к зоне гостиной и кухни, отсюда есть и выход на веранду с небольшой пристроенной беседкой под деревянным навесом. Здесь же — маленькая цветущая клумба.

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