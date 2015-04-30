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homify 360°: эклектичный дом-куб в сосновом бору

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
дом-куб, Yakusha Design Yakusha Design Гостиная в стиле минимализм
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Вдохновляющий проект украинской студии Yakusha Design поможет нам понять, насколько красив эко-минимализм, и почему многие дизайнеры выбирают именно этот стиль для оформления загородных домов.

Основательница студии Виктория Якуша всегда «за» неординарные решения для планирования и декорирования интерьеров, которые помогут вам почувствовать индивидуальность вашего дома.

Строгая геометрия

Дом-куб Yakusha Design Дома в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Удивительный эффект создает это здание в форме куба в сосновом бору, где все деревья стройно тянутся ввысь. Дизайнеры явно вдохновлялись облаками и небом, создавая такой вдохновляющий интерьер для своих клиентов.

Экстерьер дома идеально вписан в ландшафт, несмотря на свою строгую форму. Столь же геометричное ограждение из массива дерева подчеркивает любовь к порядку во всем, а его высота делает даже маленький участок настоящим раем для одной небольшой семьи.

Панорамные окна, которые мы видим на фотографии сверху, относятся к зоне гостиной и кухни, отсюда есть и выход на веранду с небольшой пристроенной беседкой под деревянным навесом. Здесь же — маленькая цветущая клумба.

Если же вам по душе более разнообразный дизайн садового участка, мы советуем вам посмотреть также и другую нашу статью.

Эклектика в действии

Дом-куб Yakusha Design Гостиная в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Некоторые считают, что смешение стилей само по себе рождает динамичный интерьер. На самом же деле лишь рука настоящего мастера может создать гармоничный и интересный взгляду микс. В этом проекте студии Yakusha Design мы можем наблюдать стремление к символизму — в светильниках и минималистичной кухне, но сердцем всего интерьера является любовь к простору и воздуху, которым не хочется жертвовать ради лишних предметов мебели.

Невидимый дизайн

Дом-куб Yakusha Design Гостиная в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Для того, чтобы сделать интерьер еще более легким, было решено убрать перила, заменив их на стеклянные ограждения. Таким образом лестница практически скрывается из виду и становится еще одним дизайн-объектом.

Кухня, что находится в самом конце комнаты, также не стремится выставить себя на показ. Черные тумбы и белая столешница, обои в полосочку — все это напоминает азиатские интерьеры, где прежде всего ценится лаконичность.

Ничего лишнего

Дом-куб Yakusha Design Кухня в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

В создании интерьера столовой участвовало всего лишь несколько предметов — стол и стулья, светильники и вазы. Подобранные с изяществом и любовью к минимализму эти предметы дополняют строгий образ интерьера. Мечтателя же в дизайнере выдают лишь светильники, чем-то напоминающие порхающих стрекоз.

Посмотреть другие интерьеры столовых можно, пройдя по ссылке. В нашей коллекции идей вы наверняка найдете себе что-то по душе, а может быть даже тот пример, который вдохновит вас на творчество.

В этом же проекте дизайнеры лишь еще раз подчеркнули, как важно не нагружать современный интерьер мелкими объектами и ориентироваться, в первую очередь, на геометричность и символизм.

Панорамный вид

Дом-куб Yakusha Design Гостиная в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Так как дом находится на ровном участке среди леса, очень сложно найти возможность для панорамного вида, но в данном случае дизайнерам из студии Yakusha Design это удалось. Каждое утро, выходя из спален и направляясь к лестнице, жители дома могут видеть большую часть соснового бора, а вечером такой вид будет украшен желтыми светильниками, как гирляндой.

Место под лестницей

Дом-куб Yakusha Design Кухня в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Для того, чтобы оставить ощущение порядка, зачастую стоит отказаться от обустройства дополнительных мест хранения, например, под лестницей. Здесь гораздо лучше будут смотреться декоративные предметы — вазы или небольшая лавочка, а лучше всего — домашние растения.

Не забывайте про свет

Дом-куб Yakusha Design Кухня в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

В разное время суток интерьер может выглядеть совершенно по-разному, поэтому стоит обязательно удостовериться, что каждый материал нравится вам и при свете дня, и при искусственном освещении. Некоторые же предметы и вовсе, в определенное время выглядят как произведения искусства — особенно это касается натурального дерева, стекла и изделий из металла.

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А вам нравятся светлые, наполненные воздухом и солнцем интерьеры, как этот?

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