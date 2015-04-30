homify 360°: эклектичный дом-куб в сосновом бору

Вдохновляющий проект украинской студии Yakusha Design поможет нам понять, насколько красив эко-минимализм, и почему многие дизайнеры выбирают именно этот стиль для оформления загородных домов.
Основательница студии Виктория Якуша всегда «за» неординарные решения для планирования и декорирования интерьеров, которые помогут вам почувствовать индивидуальность вашего дома.
Удивительный эффект создает это здание в форме куба в сосновом бору, где все деревья стройно тянутся ввысь. Дизайнеры явно вдохновлялись облаками и небом, создавая такой вдохновляющий интерьер для своих клиентов.
Экстерьер дома идеально вписан в ландшафт, несмотря на свою строгую форму. Столь же геометричное ограждение из массива дерева подчеркивает любовь к порядку во всем, а его высота делает даже маленький участок настоящим раем для одной небольшой семьи.
Панорамные окна, которые мы видим на фотографии сверху, относятся к зоне гостиной и кухни, отсюда есть и выход на веранду с небольшой пристроенной беседкой под деревянным навесом. Здесь же — маленькая цветущая клумба.
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Некоторые считают, что смешение стилей само по себе рождает динамичный интерьер. На самом же деле лишь рука настоящего мастера может создать гармоничный и интересный взгляду микс. В этом проекте студии Yakusha Design мы можем наблюдать стремление к символизму — в светильниках и минималистичной кухне, но сердцем всего интерьера является любовь к простору и воздуху, которым не хочется жертвовать ради лишних предметов мебели.
Для того, чтобы сделать интерьер еще более легким, было решено убрать перила, заменив их на стеклянные ограждения. Таким образом лестница практически скрывается из виду и становится еще одним дизайн-объектом.
Кухня, что находится в самом конце комнаты, также не стремится выставить себя на показ. Черные тумбы и белая столешница, обои в полосочку — все это напоминает азиатские интерьеры, где прежде всего ценится лаконичность.
В создании интерьера столовой участвовало всего лишь несколько предметов — стол и стулья, светильники и вазы. Подобранные с изяществом и любовью к минимализму эти предметы дополняют строгий образ интерьера. Мечтателя же в дизайнере выдают лишь светильники, чем-то напоминающие порхающих стрекоз.
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В этом же проекте дизайнеры лишь еще раз подчеркнули, как важно не нагружать современный интерьер мелкими объектами и ориентироваться, в первую очередь, на геометричность и символизм.
Так как дом находится на ровном участке среди леса, очень сложно найти возможность для панорамного вида, но в данном случае дизайнерам из студии Yakusha Design это удалось. Каждое утро, выходя из спален и направляясь к лестнице, жители дома могут видеть большую часть соснового бора, а вечером такой вид будет украшен желтыми светильниками, как гирляндой.
Для того, чтобы оставить ощущение порядка, зачастую стоит отказаться от обустройства дополнительных мест хранения, например, под лестницей. Здесь гораздо лучше будут смотреться декоративные предметы — вазы или небольшая лавочка, а лучше всего — домашние растения.
В разное время суток интерьер может выглядеть совершенно по-разному, поэтому стоит обязательно удостовериться, что каждый материал нравится вам и при свете дня, и при искусственном освещении. Некоторые же предметы и вовсе, в определенное время выглядят как произведения искусства — особенно это касается натурального дерева, стекла и изделий из металла.