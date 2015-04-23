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homify 360°: передовой минимализм в доме под Ярославлем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
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Архитектурное бюро DK недавно закончило проект международного уровня в поселке Красные Ткачи. Этот жилой дом ни в чем не уступает своим американским и австралийским братьям.

Уникальная конструкция и планировка, идеально вписанная в имеющийся участок, с максимальной пользой распоряжается каждым квадратным метром. А минималистичный дизайн, созданный на основе всего нескольких цветов, подчеркивает практичность всего проекта.

Вдохновляясь рационализмом

Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

Философия архитектурного бюро DK строится на решении конкретных проблем и высоком качестве строительства. Каждая деталь проекта имеет свою функцию и успешно с ней справляется.

Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

Как, например, эта достаточно просторная терраса на крыше гаража. В нее можно попасть как из самого дома, так и с внутреннего зеленого дворика, что позволяет удобно использовать его как для принятия воскресных солнечных ванн в летние дни, так и для организации небольшой вечеринки. Часть площади крыши покрыта деревянным настилом, тогда как другая — мелким камнем, что создает удивительный геометричный эффект и вносит слегка восточную эстетику в дизайн.

Если вам понравился данный декоративный прием, обратите внимание на нашу статью «5 причин, почему нам нужен дзен-сад», которая может приятно вас удивить.

Неординарность экстерьера

Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

Интересным решением в проектировании данного дома можно назвать выступающий над первым второй этаж, что позволяет нам судить об особенном характере дома. Несмотря на то, что дом построен на волне международных трендов в минимализме, здесь нет типовых решений, и каждая зона исполняет конкретные пожелания именно этого заказчика.

По периметру участка, между самим строением и забором, разбит газон и созданы небольшие цветники. Мелкий камень, который вы видели на крыше гаража, используется и здесь — у удобно спроектированной дорожки вокруг дома и возле забора.

Экстерьер имеет еще одну, самую заметную изюминку — различную отделку первого и второго этажа, деревом и черным кирпичом. Подобный дизайнерский прием особенно оправдан в коттеджных поселках тесной застройки, где очень важно создать на небольшом участке свое собственное настроение и свой собственный, личный мир.

Интерьер «в шоколаде»

Дом #2, DK architects DK architects Гостиная в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

Теплый коричневый оттенок используется в данном проекте повсеместно — это и деревянный пол, и мягкая кожаная мебель, и кухонный гарнитур со стеллажами в каминном зале. Открытый тип планировки первого этажа позволяет именно благодаря этому цвету связать все помещения воедино, добавляя образу целостности, несмотря на различную функциональность.

Практически в линеечку на первом этаже выстроилась кухня, столовая, каминная и гостиная, последняя из которых также соприкасается с лестничным холлом. Простота и лаконичность интерьера прекрасно дополняется подсветкой и такими массивными объектами, как крупные декоративные светильники или камин.

Второй свет в гостиной

Дом #2, DK architects DK architects Гостиная в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

Организация второго света в гостиной имеет большие плюсы для планировки лестничного холла на втором этаже. Он оказывается буквально залитым светом, а внизу комната для принятия гостей выглядит гораздо более просторной.

Больше идей для гостиных в стиле минимализм вы можете найти в нашем тематическом фотоальбоме. Здесь вы также найдете множество вдохновляющих идей, которые могут лечь в основу вашего собственного ремонта.

Учимся на примере

Дом #2, DK architects DK architects Дома в стиле модерн
DK architects

Дом #2

DK architects
DK architects
DK architects

В этом проекте архитектурное бюро DK учит нас нескольким полезным вещам — не путайте простор минимализма с пустотой, учитесь грамотно использовать солнечный свет и всегда ищите удобные варианты — ведь вам на дом не только смотреть, но и жить в нем.

Над крупным проектом, полноценным строительством или капитальным ремонтом обязательно работает целая группа людей, и в этом случае лучше обратится за помощью к настоящим профессионалам. Ведь архитектор всегда не только проектировщик, но еще и немного психолог — он точно поймет, что именно вам и вашей семье нужно, и построит дом вашей мечты.

Желтый цвет в гостиных
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