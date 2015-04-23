homify 360°: передовой минимализм в доме под Ярославлем

Интересным решением в проектировании данного дома можно назвать выступающий над первым второй этаж, что позволяет нам судить об особенном характере дома. Несмотря на то, что дом построен на волне международных трендов в минимализме, здесь нет типовых решений, и каждая зона исполняет конкретные пожелания именно этого заказчика.

По периметру участка, между самим строением и забором, разбит газон и созданы небольшие цветники. Мелкий камень, который вы видели на крыше гаража, используется и здесь — у удобно спроектированной дорожки вокруг дома и возле забора.

Экстерьер имеет еще одну, самую заметную изюминку — различную отделку первого и второго этажа, деревом и черным кирпичом. Подобный дизайнерский прием особенно оправдан в коттеджных поселках тесной застройки, где очень важно создать на небольшом участке свое собственное настроение и свой собственный, личный мир.