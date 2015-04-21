6 диванов для романтичных девушек

Практических во всех квартирах диван занимает центральное место в композиции интерьера гостиной, а значит к выбору формы и материала обивки дивана нужно отнестись с особым вниманием. Чтобы диван органично смотрелся в ваших четырех стенах, его дизайн должен отражать неповторимую индивидуальность владельца. Сегодня на примере комнат, интерьер которых был оформлен нашими специалистами, мы разбираемся, как должен выглядеть идеальный диван в квартире молодой и романтично настроенной молодой особы.
Этот чудесный диван ассоциируется с беззаботной молодостью. Его обладательницей наверняка является мечтательная и романтичная девушка, которая с большой симпатией относится к прошлому (о чем свидетельствует выбор дивана в стиле винтаж), наслаждается жизнью в настоящем времени и с оптимизмом смотрит в будущее. Благодаря использованию элементов в винтажном стиле, дизайнеру интерьера Софие Девятайкиной удалось создать в комнате очень уютную и теплую атмосферу.
Диван не должен выбиваться из общей концепции интерьера. Если в гостиная оформлена в классическом стиле, подберите для нее подходящий диван, вряд ли ложе из дешевой фанеры или ДСП будет органично сочетаться с мебелью из драгоценных пород древесины. Чтобы минимизировать риск испачкать дорогую обивку, советуем прикупить к дорогому дивану со светлой обивкой тефлоновую ткань, благодаря которой случайно пролитый кофе просто стечет на пол, не оставив следов.
Для кого-то романтика ассоциируется с путешествиями, дальними странами и экзотическим декором. Диван, который мы видим на фото, прекрасно вписывается в колониальный стиль, в котором оформлена комната. Бархат – это материал романтиков и интеллектуалов. Своим вальяжным характером он создает в комнате атмосферу декаданса и свободолюбия.
Раскладные диваны – настоящее спасение для малометражных городских квартир. Днем такой диван выглядит строго и величественно, а ночью он превращается в удобную двуспальную кровать, на которой жители комнаты видят чудесные, романтические сны. Чтобы многофукнциональный диван не подвел вас, при покупке обращайте внимание на его наполнение. В диванах с дешевой начинкой уже через год могут появиться проседания и разрыхления. Как бы красиво не выглядел диван, обязательно проверяйте его на ощупь. Покупать диваны с
начинкой из поролоновых крошек не стоит. Не пожалейте денег на качественные блочный эластичный полиуретан или пенополиуретан высокой плотности.
Роскошь барокко подойдет особам, которые предпочитают ни в чем себе не отказывать. Сам по себе такой диван является скорее произведением искусства, нежели предметом мебели. В нем сочетается легкость формы и обилие декора – изогнутые формы, шелковая обивка, изысканные узоры. Диваны в стиле барокко завораживают красотой линий и рисунков. Их сиденья кажутся чуть длиннее стандартных – сделано это намеренно, чтобы хозяева дивана могли как можно более удобнее расположиться на них.
Кстати, истинных ценителей барокко может заинтересовать статья ’Дворцовый стиль в интерьере’.
Винтаж или барокко – далеко не единственные стили, в которые предпочитают оформлять свои апартаменты молодые девушки. Свободные и уверенные особы с радостью поставят в центре гостиной кожаный
честерфильд. Долговечные и стильные диваны из натуральной кожи подчеркнут независимый характер владелицы квартиры, ведь такие диваны – лучший спутник тех, кто постоянно занят на работе. Они демонстрируют потрясающую износостойкость, не истираются, приятны на ощупь и имеют специфический запах, подчеркивающий статусность хозяина квартиры.