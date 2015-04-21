6 диванов для романтичных девушек

Раскладные диваны – настоящее спасение для малометражных городских квартир. Днем такой диван выглядит строго и величественно, а ночью он превращается в удобную двуспальную кровать, на которой жители комнаты видят чудесные, романтические сны. Чтобы многофукнциональный диван не подвел вас, при покупке обращайте внимание на его наполнение. В диванах с дешевой начинкой уже через год могут появиться проседания и разрыхления. Как бы красиво не выглядел диван, обязательно проверяйте его на ощупь. Покупать диваны с начинкой из поролоновых крошек не стоит. Не пожалейте денег на качественные блочный эластичный полиуретан или пенополиуретан высокой плотности.