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Ванная комната для каждого знака зодиака

Перла Вереника Перла Вереника
A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. Ванная в азиатском стиле
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Выбирая стиль оформления интерьера, мы, конечно же, опираемся в первую очередь на свой собственный вкус и предпочтения. Но что заставляет нас выбирать те или иные предметы интерьера, цветовые гаммы и стили? Астрологи утверждают, что в этом сказывается наш характер в соответствии со знаком Зодиака. С этим можно спорить или соглашаться, в любом случае – новые идеи дизайна интерьеров всегда интересно изучить и получить заряд вдохновения для переделки собственного дома. 

Близнецы – легкие и жизнерадостные

azul, crónicas do habitar crónicas do habitar Ванная комната в стиле минимализм
crónicas do habitar

crónicas do habitar
crónicas do habitar
crónicas do habitar

Близнецы – это знак воздуха, управляемый планетой Меркурий. Идеальная атмосфера интерьера для Близнецов – такая же легкая и воздушная, немного по-детски наивная и переменчивая, разнообразная и простая. Здесь должно быть достаточно места для трансформаций под настроение Близнецов. 

Скорпион – страстный и притягательный

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Ванная комната в стиле кантри
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Как утверждают астрологи, людям рожденным под знаком Скорпиона свойственна особая эмоциональность и любовь к таинственным деталям. Ванная комната, сочетающая в себе теплоту природных текстур и изысканные детали станет подходящим вариантом для многогранной натуры Скорпиона, давая достаточный простор воображению и возможность побыть одному, в своих мыслях. 

Овен – простой и практичный

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Огненный знак Овна часто ассоциируется с яркими контрастами, красным цветом. Но не стоит забывать, что характеру этого знака свойственная также искренняя прямота, стойкость и практичность. Поэтому сдержанный интерьер в нейтральных тонах, полный внутреннего достоинства и функционального комфорта, вполне придется по вкусу таким натурам. 

Телец – качество и долговечность

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Ванная комната в стиле модерн Белый
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Телец – это знак земли, основательный и надежный, привязанный к домашней жизни и уюту, любит комфорт и ценит прежде всего качество природных материалов. Преобладающие цвета в интерьере – также близки к натуральным: коричный и бежевый, зеленый и песочный. 

Рак – нежный романтик

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Ванная в классическом стиле
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Раки – это знак воды таинственной Луны. Рак обычно очень любит свой дом, такие люди – домоседы по натуре, им нравится обустраивать уютное гнездышко для всей семьи. В стилистике они обычно придерживаются классики с дополнением  романтических, милых деталей: текстиль с флористическим орнаментом, нежные рисунки на стенах. 

Лев – роскошь и оригинальность

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath Ванная комната в рустикальном стиле
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

Лев – это еще один огненный знак Зодиака, управляемый Солнцем, страстный и яркий, любящий креативные детали и необычные решения для планировки пространства. Роскошь для Львов – неотъемлемая часть уюта: дорогие материалы, мрамор и дерево, захватывающие дух аксессуары и освещение. 

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Девы – лаконичность и изысканность

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos Ванная комната в стиле минимализм
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

Люди, родившиеся под знаком Девы любят вещи практичные, но и эстетика им далеко не чужда. В планировке пространства эти организованные натуры стремятся сделать все удобным и продуманным до малейшей детали. Стиль минимализма – наверное один из самых подходящих для таких характеров. 

Весы – утонченная элегантность

Novedades Sanchis 2015/2016, SANCHIS SANCHIS Ванная в классическом стиле
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

Весы – это знак воздуха, который регулируется планетой Венера. Это знак зодиака художников и декораторов. Их носители являются нежными и мечтательными, известны своим изысканным вкусом ко всему прекрасному. Интерьер для таких людей – это тоже объект искусства, где тонко подобраны детали и комбинации стилей. 

Стрелец – большой оригинал

BALI VACANCES －バリヴァカンスー, atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 Ванная в азиатском стиле Эффект древесины
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

Стрелец –  огненный знак, под компетенцией Юпитера. Уроженцы этого знака – любители путешествий и всего нового. И конечно же, они стараются это максимально отобразить в своем доме: экзотические аксессуары, этнические украшения, нетривиальные планировки. Эти люди отлично справляются с комбинацией в интерьере самых разных деталей, объединяя их по одному им известному принципу. 

Козерог – сдержанный и прямолинейный

Kolejna realizacja na osiedlu Konstancja, RS Studio Projektowe Roland Stańczyk RS Studio Projektowe Roland Stańczyk Ванная в классическом стиле Керамика Бежевый
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

Козерог – это знак Земли, находящийся  под влиянием Сатурна. Интерьер, комфортный для этого знака  - классический и без неожиданных деталей. Скорее здесь будут более уместен декор в стиле ретро, добротная мебель и функциональные предметы. 

Водолей – современный и динамичный

Kids Bathroom Viterbo Interior design Ванная комната в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Водолей – это знак Воздуха, который управляется планетой Уран. Характер у таких людей подвижный и деятельный, и интерьеры они предпочитают достаточно смелые, футуристические и экстравагантные, любят эксперименты с новыми технологиями, мебелью и отделкой. 

Рыбы – нежные и мягкие

A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. Ванная в азиатском стиле
Penguin Environmental Design L.L.C.

Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.

Рыбы –  знак стихии Воды, управляемый планетой Нептун. Это люди чуткие и мечтательные, ценители домашнего уюта и современных интерьеров, прозрачных и светлых поверхностей, где много неяркого света и тепла. 

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