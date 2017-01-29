Ванная комната для каждого знака зодиака

Выбирая стиль оформления интерьера, мы, конечно же, опираемся в первую очередь на свой собственный вкус и предпочтения. Но что заставляет нас выбирать те или иные предметы интерьера, цветовые гаммы и стили? Астрологи утверждают, что в этом сказывается наш характер в соответствии со знаком Зодиака. С этим можно спорить или соглашаться, в любом случае – новые идеи дизайна интерьеров всегда интересно изучить и получить заряд вдохновения для переделки собственного дома.
Близнецы – это знак воздуха, управляемый планетой Меркурий. Идеальная атмосфера интерьера для Близнецов – такая же легкая и воздушная, немного по-детски наивная и переменчивая, разнообразная и простая. Здесь должно быть достаточно места для трансформаций под настроение Близнецов.
Как утверждают астрологи, людям рожденным под знаком Скорпиона свойственна особая эмоциональность и любовь к таинственным деталям. Ванная комната, сочетающая в себе теплоту природных текстур и изысканные детали станет подходящим вариантом для многогранной натуры Скорпиона, давая достаточный простор воображению и возможность побыть одному, в своих мыслях.
Огненный знак Овна часто ассоциируется с яркими контрастами, красным цветом. Но не стоит забывать, что характеру этого знака свойственная также искренняя прямота, стойкость и практичность. Поэтому сдержанный интерьер в нейтральных тонах, полный внутреннего достоинства и функционального комфорта, вполне придется по вкусу таким натурам.
Телец – это знак земли, основательный и надежный, привязанный к домашней жизни и уюту, любит комфорт и ценит прежде всего качество природных материалов. Преобладающие цвета в интерьере – также близки к натуральным: коричный и бежевый, зеленый и песочный.
Раки – это знак воды таинственной Луны. Рак обычно очень любит свой дом, такие люди – домоседы по натуре, им нравится обустраивать уютное гнездышко для всей семьи. В стилистике они обычно придерживаются классики с дополнением романтических, милых деталей: текстиль с флористическим орнаментом, нежные рисунки на стенах.
Лев – это еще один огненный знак Зодиака, управляемый Солнцем, страстный и яркий, любящий креативные детали и необычные решения для планировки пространства. Роскошь для Львов – неотъемлемая часть уюта: дорогие материалы, мрамор и дерево, захватывающие дух аксессуары и освещение.
Люди, родившиеся под знаком Девы любят вещи практичные, но и эстетика им далеко не чужда. В планировке пространства эти организованные натуры стремятся сделать все удобным и продуманным до малейшей детали. Стиль минимализма – наверное один из самых подходящих для таких характеров.
Весы – это знак воздуха, который регулируется планетой Венера. Это знак зодиака художников и декораторов. Их носители являются нежными и мечтательными, известны своим изысканным вкусом ко всему прекрасному. Интерьер для таких людей – это тоже объект искусства, где тонко подобраны детали и комбинации стилей.
Стрелец – огненный знак, под компетенцией Юпитера. Уроженцы этого знака – любители путешествий и всего нового. И конечно же, они стараются это максимально отобразить в своем доме: экзотические аксессуары, этнические украшения, нетривиальные планировки. Эти люди отлично справляются с комбинацией в интерьере самых разных деталей, объединяя их по одному им известному принципу.
Козерог – это знак Земли, находящийся под влиянием Сатурна. Интерьер, комфортный для этого знака - классический и без неожиданных деталей. Скорее здесь будут более уместен декор в стиле ретро, добротная мебель и функциональные предметы.
Водолей – это знак Воздуха, который управляется планетой Уран. Характер у таких людей подвижный и деятельный, и интерьеры они предпочитают достаточно смелые, футуристические и экстравагантные, любят эксперименты с новыми технологиями, мебелью и отделкой.
Рыбы – знак стихии Воды, управляемый планетой Нептун. Это люди чуткие и мечтательные, ценители домашнего уюта и современных интерьеров, прозрачных и светлых поверхностей, где много неяркого света и тепла.