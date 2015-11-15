10 примеров потрясающих каминов

Камин является украшением любого помещения, создавая неповторимую стихию в доме и его интерьере. Кроме того, всегда приятно созерцать магию уютного пламени, будь вы в одиночестве или с друзьями. Как и все предметы интерьера, камины со временем подверглись изменению, поэтому к настоящему моменту они имеют множество форм, стилей исполнения и декора. Как бы то ни было, можно быть уверенным, что каждый камин имеет свой собственный характер и индивидуальность.
Элегантный французский шик уже гарантирует проекту успех. Наличие самого настоящего камина помогает архитектору и дизайнеру сотворить шедевр. Камин с дымоходом занимает центральную частью зала, соответственно, он и является
местом силы для всей семьи.
Самые современные тенденции изготовления каминных элементов не влияют на их красоту и изящество. Есть своя прелесть и в дизайне, близком к промышленному стилю. Натуральные оттенки материалов, громоздкие формы, отсутствие декоративных элементов – это стилевое решение все же очень гармонично вписались в окружающий дизайн.
«Звезда» зала – это, несомненно, стеклянная пирамида. Лишенная дополнительного убранства, она поражает своей легкостью и воздушностью. Играющим пламенем можно наслаждаться из любого места в комнате.
Работа над любым дизайном связана неразрывно с фантазией. Иногда важно позволить ей проявиться в полной мере, тогда получаются необычные и очень смелые решения. Такой камин напоминает арт-объект, однако, это не умаляет его истинных функциональных достоинств.
Встроенный камин позволяет сэкономить место в доме или квартире. Пламя можно скрыть двигающимися дверцами-ставнями. Такая ожившая геометрия – стильный выбор для модного жилья.
Если предыдущий проект напоминает нам работы авангардистов, то данный камин есть ни что иное, как фантастическая иллюзия, пришедшая к нам из будущего.Ранее мы могли только мечтать о таком камине в нашем доме. Он встроен в стену, работает на биотопливе и создает сказочный эффект.
Выглядит первобытно. Кажется, что перед нами продуманная и сбалансированная инсталляция. Такой камин выполняет функцию зонирования и одновременно позволяет наслаждаться красотой огня из любого места в помещении.
Сказочный. Новогодний. Скандинавский. Такие ассоциации приходят на ум при взгляде на этот интересный и необычный камин. Да-да, в это сложно поверить, но он и светит, и греет. Что вы об этом думаете?
Перед нами небольшой камин, который занимает совсем немного пространства. Он облицован природным камнем с сохранением текстуры. Огонь открыт для взора, но для безопасности спрятан за железными створками. Красивый материал и простые формы придают ему легкую пикантность.
Образ, который бросается в глаза из-за его необычной формы и креативного исполнения, позволяет созерцать взаимодействие огня и металла. Стилевое решение создает исключительно динамичный характер. Такое исполнение удивляет своей живостью и смелостью.
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