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10 примеров потрясающих каминов

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SAFRETTI, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
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Камин является украшением любого помещения, создавая неповторимую стихию в доме и его интерьере. Кроме того, всегда приятно созерцать магию уютного пламени, будь вы в одиночестве или с друзьями. Как и все предметы интерьера, камины со временем подверглись изменению, поэтому к настоящему моменту они имеют множество форм, стилей исполнения и декора. Как бы то ни было, можно быть уверенным, что каждый камин имеет свой собственный характер и индивидуальность.

Фрацузское тепло

L'insert-ouvert dans une demeure en Ile de France, Finoptim Finoptim ГостинаяКамины и аксессуары
Finoptim

Finoptim
Finoptim
Finoptim

Элегантный французский шик уже гарантирует проекту успех. Наличие самого настоящего камина помогает архитектору и дизайнеру сотворить шедевр. Камин с дымоходом занимает центральную частью зала, соответственно, он и является местом силы для всей семьи.

В центре внимания

project 'Vlijmen', Boley Boley ГостинаяКамины и аксессуары
Boley

Boley
Boley
Boley

Самые современные тенденции изготовления каминных элементов не влияют на их красоту и изящество. Есть своя прелесть и в дизайне, близком к промышленному стилю. Натуральные оттенки материалов, громоздкие формы, отсутствие декоративных элементов – это стилевое решение все же очень гармонично вписались в окружающий дизайн.

Зависший в воздухе

cheminée pyramidale en verre, Bloch Design Bloch Design ГостинаяКамины и аксессуары
Bloch Design

Bloch Design
Bloch Design
Bloch Design

«Звезда» зала – это, несомненно, стеклянная пирамида. Лишенная дополнительного убранства, она поражает своей легкостью и воздушностью. Играющим пламенем можно наслаждаться из любого места в комнате.

Власть воображения

Magnifocus Elate homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

Magnifocus Elate

homify
homify
homify

Работа над любым дизайном связана неразрывно с фантазией. Иногда важно позволить ей проявиться в полной мере, тогда получаются необычные и очень смелые решения. Такой камин напоминает арт-объект, однако, это не умаляет его истинных функциональных достоинств.

Красочный камин

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Встроенный камин позволяет сэкономить место в доме или квартире. Пламя можно скрыть двигающимися дверцами-ставнями. Такая ожившая геометрия – стильный выбор для модного жилья.

Картина или камин?

SAFRETTI, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Если предыдущий проект напоминает нам работы авангардистов, то данный камин есть ни что иное, как фантастическая иллюзия, пришедшая к нам из будущего.Ранее мы могли только мечтать о таком камине в нашем доме. Он встроен в стену, работает на биотопливе и создает сказочный эффект.

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Господство камня

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Выглядит первобытно. Кажется, что перед нами продуманная и сбалансированная инсталляция. Такой камин выполняет функцию зонирования и одновременно позволяет наслаждаться красотой огня из любого места в помещении.

Скандинавская сказка

HORUS, ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV ГостинаяКамины и аксессуары
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV
ELEMENTO 3 DISEÑO SA DE CV

Сказочный. Новогодний. Скандинавский. Такие ассоциации приходят на ум при взгляде на этот интересный и необычный камин. Да-да, в это сложно поверить, но он и светит, и греет. Что вы об этом думаете?

Стиль, экологичность и современность

Bio-Ethanol Kamin mit Echtsteinfassade, Kaminstudio Klaus Ehrlicher Kaminstudio Klaus Ehrlicher ГостинаяКамины и аксессуары
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Перед нами небольшой камин, который занимает совсем немного пространства. Он облицован природным камнем с сохранением текстуры. Огонь открыт для взора, но для безопасности спрятан за железными створками. Красивый материал и простые формы придают ему легкую пикантность.

Безумство огня

Loop Fire, BD Designs BD Designs ГостинаяКамины и аксессуары
BD Designs

Loop Fire

BD Designs
BD Designs
BD Designs

Образ, который бросается в глаза из-за его необычной формы и креативного исполнения, позволяет созерцать взаимодействие огня и металла. Стилевое решение создает исключительно динамичный характер. Такое исполнение удивляет своей живостью и смелостью.

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