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Идеальная комната для маленьких девочек

Перла Вереника Перла Вереника
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Детская комната в стиле модерн
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Скажу вам честно, как маленькая девочка в давнем прошлом, да и в душе навсегда наверное – идеальной может оказаться совершенно неожиданная вещь, и не стоит ограничиваться в оформлении комнаты для своих принцесс розовым цветом и бабочками. Хотя и без этого бывает тоже не обойтись. Но, вместе с тем, комната маленькой девочки – это целый мир, в котором должно найтись место и для всех необходимых функциональных предметов, и, конечно же, для всех ее сказочных героев и приключений.

Принцессы на горошинках

homify Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Легкость и радужная веселая атмосфера беззаботности наполняет каждый уголок этой детской для маленьких дружных принцесс. Простая белая отделка стен, потолка и мебели подчеркивает свежесть интерьера, а разноцветный текстиль украшает эту воздушную комнату сочетанием нежных оттенков. В простом интерьере этой комнаты можно выделить несколько удачных дизайнерских приемов, которые превращают обычное белое пространство в милую девичью комнату – просторную и светлую. 

Это сочетание нежных свежих цветов, оттенки выбраны яркие, чистые, звонко играющие друг с другом: розовый и светло-фиолетовый, нежно-голубой и светло-зеленый. Все они находятся ближе к холодной цветовой гамме, что придает интерьеру энергичности, бодрости. 

Вторым маленьким, но очень важным акцентом является, конечно, использование в текстиле забавного рисунка в горошек, что делает милую комнату еще более задорной и позитивной.

Ну и, конечно, настенное панно в виде говорливых разноцветных птичек-непосед, так похожее на всю атмосферу этой комнаты для маленьких девочек с их уютными цветными гнездышками-кроватями. 

Розовый сад

Детская комната Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Детская комнатa в классическом стиле Многоцветный
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Детская комната

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Если уж без розового цвета в комнате для девочек обойтись никак не получается, да и сами они отдают заметное предпочтение таким оттенкам, можно использовать розовые тона не напрямую, а через декор, неотъемлемой частью которого и является его розовый цвет. Например, можно превратить девичью комнату с нежный розовый сад с помощью настенной росписи. Легкие, словно мечта, облака розовых цветов и изысканные детали белой мебели в классическом стиле придаю комнате настроение девичьей романтичности и умиротворенности. 

В таком использовании росписи в декоре комнаты есть и большая практическая составляющая – яркость и насыщенность розовых цветков присутствует лишь в верхней части рисунка, оставляя нижнюю часть стены в спокойных бежевых тонах, что безусловно, помогает создать в комнате для девочек обстановку удобную и для отдыха, и для занятий.

Соло нежно-розового

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Детская комната в стиле модерн
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Делая детскую комнату для маленьких девочек, нельзя, конечно, не рассматривать традиционные варианты нежного розового декора, такого милого и нежного. В этом цвете словно в зеркале отражаются все представления о детской непосредственности и девичьем характере. Используя розовый в декоре комнаты, можно очень выбрать очень деликатные оттенки этой богатой цветовой гаммы – бело-розовый словно весенние цветущие деревья, сиренево-розовый – чистый и звонкий, пастельно-розовый – приглушенный и тактичный. Все эти оттенки наполняют комнату легкостью и светом, не раздражая насыщенностью красок. Идеальным дополнением такого интерьера будут такие же светлые оттенки голубого, белый цвет, без использования резких контрастов и громоздких элементов мебели. 

Простор и удобство

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Детская комната в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Идеальным сочетанием для детской комнаты является обеспечение нужного простора и функциональности. Недостаточно просто сделать комнату для девочки светлой и просторной, она должна быть наполнена предметами, соответствующими ее этапу развития – либо игровая зона с удобными контейнерами для хранения игрушек, либо для девочек постарше – комфортный письменный стол и шкаф для книг и учебников, мягкая просторная кровать, диванчик для ее гостей, вместительный плательный шкаф и высокое зеркало для девушек постарше. Все эти предметы необходимо подбирать под характер и потребности вашего ребенка, соблюдая баланс свободного места в комнат и наличия всех необходимых для комфорта предметов.

Идеальное рабочее место для девочек

Children rooms in Frankfurt am Main, Hessen, Germany, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH Детская комната в стиле модерн
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

В идеальной комнате все должно быть продумано и удобно, поэтому очень важно создать рабочее место, где маленькая девочка сможет в комфортной обстановке делать уроки, заниматься своими любимыми делами – от творчества до научных опытов. Конечно, желательно чтобы в этом уголке было широкое окно, дающее нужный уровень освещения, если света маловато, добавьте настольных светильников. Удобный стул, стол, шкафчики для учебников, полочки для нужных мелочей – все это очень важно и каждый такой предмет добавляет рабочему уголку и функциональности, и уюта.

Удобная кровать

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Горошек, горошек, горошек!!!

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Подбирая предметы интерьера для комнаты маленькой девочки и планируя размещение мебели в пространстве, особую роль и центральное место – для эргономичной, вместительной и красивой кровати. Не стоит экономить пространство, рассматривая варианты размещения в детской комнате раскладных диванчиков. Сон в правильном положении тела имеет первоочередное значение для здоровья и нормального формирования скелета ребенка, о чем не стоит забывать, выбирая кровать. 

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Игровая площадка

Детская Дизайн студия Жанны Ращупкиной Детская комната в стиле модерн
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Детская

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Игра – неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, развивающая его мышление и фантазию. Маленькие дети проживают в игре целые жизни и это также важно для любого ребенка, как последующие занятия в школе. Поэтому, для идеальной атмосферы в комнате маленьких девочек, постарайтесь выделить хотя бы небольшое, но удобное место для их уютных игр: с мягкими подушками на полу, маленьким столиком для кукольного чаепития или игрушечной кроваткой для ее любимой игрушки. 

Украшения детской комнаты для девочки

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ИнтеРИВ

Загородный дом в ТП Мечта.

ИнтеРИВ
ИнтеРИВ
ИнтеРИВ

Конечно, любая детская комната – это несколько иной мир, своеобразный и веселый. И без украшений в оформлении комнаты здесь не обойтись, ведь каждому родителю хочется порадовать свою дочурку, сделав ее комнату не только удобной, но и близкой ее настроениям: любимые принцессы, герои мультфильмов, звездное небо на потолке или россыпь цветов на стенах. К счастью вариантов декора детской комнаты дизайнеры предлагают сейчас так много, что каждый сможет подобрать что-то подходящее именно для своей маленькой дочки. Возможно вам помогут и какие то идеи из статьи Уютная спальня для ребенка.

Современный дом как искусство хорошо жить
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