Идеальная комната для маленьких девочек

Скажу вам честно, как маленькая девочка в давнем прошлом, да и в душе навсегда наверное – идеальной может оказаться совершенно неожиданная вещь, и не стоит ограничиваться в оформлении комнаты для своих принцесс розовым цветом и бабочками. Хотя и без этого бывает тоже не обойтись. Но, вместе с тем, комната маленькой девочки – это целый мир, в котором должно найтись место и для всех необходимых функциональных предметов, и, конечно же, для всех ее сказочных героев и приключений.
Легкость и радужная веселая атмосфера беззаботности наполняет каждый уголок этой детской для маленьких дружных принцесс. Простая белая отделка стен, потолка и мебели подчеркивает свежесть интерьера, а разноцветный текстиль украшает эту воздушную комнату сочетанием нежных оттенков. В простом интерьере этой комнаты можно выделить несколько удачных дизайнерских приемов, которые превращают обычное белое пространство в милую девичью комнату – просторную и светлую.
Это сочетание нежных свежих цветов, оттенки выбраны яркие, чистые, звонко играющие друг с другом: розовый и светло-фиолетовый, нежно-голубой и светло-зеленый. Все они находятся ближе к холодной цветовой гамме, что придает интерьеру энергичности, бодрости.
Вторым маленьким, но очень важным акцентом является, конечно, использование в текстиле забавного рисунка в горошек, что делает милую комнату еще более задорной и позитивной.
Ну и, конечно, настенное панно в виде говорливых разноцветных птичек-непосед, так похожее на всю атмосферу этой комнаты для маленьких девочек с их уютными цветными гнездышками-кроватями.
Если уж без розового цвета в комнате для девочек обойтись никак не получается, да и сами они отдают заметное предпочтение таким оттенкам, можно использовать розовые тона не напрямую, а через декор, неотъемлемой частью которого и является его розовый цвет. Например, можно превратить девичью комнату с нежный розовый сад с помощью настенной росписи. Легкие, словно мечта, облака розовых цветов и изысканные детали белой мебели в классическом стиле придаю комнате настроение девичьей романтичности и умиротворенности.
В таком использовании росписи в декоре комнаты есть и большая практическая составляющая – яркость и насыщенность розовых цветков присутствует лишь в верхней части рисунка, оставляя нижнюю часть стены в спокойных бежевых тонах, что безусловно, помогает создать в комнате для девочек обстановку удобную и для отдыха, и для занятий.
Делая детскую комнату для маленьких девочек, нельзя, конечно, не рассматривать традиционные варианты нежного розового декора, такого милого и нежного. В этом цвете словно в зеркале отражаются все представления о детской непосредственности и девичьем характере. Используя розовый в декоре комнаты, можно очень выбрать очень деликатные оттенки этой богатой цветовой гаммы – бело-розовый словно весенние цветущие деревья, сиренево-розовый – чистый и звонкий, пастельно-розовый – приглушенный и тактичный. Все эти оттенки наполняют комнату легкостью и светом, не раздражая насыщенностью красок. Идеальным дополнением такого интерьера будут такие же светлые оттенки голубого, белый цвет, без использования резких контрастов и громоздких элементов мебели.
Идеальным сочетанием для детской комнаты является обеспечение нужного простора и функциональности. Недостаточно просто сделать комнату для девочки светлой и просторной, она должна быть наполнена предметами, соответствующими ее этапу развития – либо игровая зона с удобными контейнерами для хранения игрушек, либо для девочек постарше – комфортный письменный стол и шкаф для книг и учебников, мягкая просторная кровать, диванчик для ее гостей, вместительный плательный шкаф и высокое зеркало для девушек постарше. Все эти предметы необходимо подбирать под характер и потребности вашего ребенка, соблюдая баланс свободного места в комнат и наличия всех необходимых для комфорта предметов.
В идеальной комнате все должно быть продумано и удобно, поэтому очень важно создать рабочее место, где маленькая девочка сможет в комфортной обстановке делать уроки, заниматься своими любимыми делами – от творчества до научных опытов. Конечно, желательно чтобы в этом уголке было широкое окно, дающее нужный уровень освещения, если света маловато, добавьте настольных светильников. Удобный стул, стол, шкафчики для учебников, полочки для нужных мелочей – все это очень важно и каждый такой предмет добавляет рабочему уголку и функциональности, и уюта.
Подбирая предметы интерьера для комнаты маленькой девочки и планируя размещение мебели в пространстве, особую роль и центральное место – для эргономичной, вместительной и красивой кровати. Не стоит экономить пространство, рассматривая варианты размещения в детской комнате раскладных диванчиков. Сон в правильном положении тела имеет первоочередное значение для здоровья и нормального формирования скелета ребенка, о чем не стоит забывать, выбирая кровать.
Игра – неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, развивающая его мышление и фантазию. Маленькие дети проживают в игре целые жизни и это также важно для любого ребенка, как последующие занятия в школе. Поэтому, для идеальной атмосферы в комнате маленьких девочек, постарайтесь выделить хотя бы небольшое, но удобное место для их уютных игр: с мягкими подушками на полу, маленьким столиком для кукольного чаепития или игрушечной кроваткой для ее любимой игрушки.
Конечно, любая детская комната – это несколько иной мир, своеобразный и веселый. И без украшений в оформлении комнаты здесь не обойтись, ведь каждому родителю хочется порадовать свою дочурку, сделав ее комнату не только удобной, но и близкой ее настроениям: любимые принцессы, герои мультфильмов, звездное небо на потолке или россыпь цветов на стенах. К счастью вариантов декора детской комнаты дизайнеры предлагают сейчас так много, что каждый сможет подобрать что-то подходящее именно для своей маленькой дочки. Возможно вам помогут и какие то идеи из статьи Уютная спальня для ребенка.