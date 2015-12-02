Идеальная комната для маленьких девочек

Легкость и радужная веселая атмосфера беззаботности наполняет каждый уголок этой детской для маленьких дружных принцесс. Простая белая отделка стен, потолка и мебели подчеркивает свежесть интерьера, а разноцветный текстиль украшает эту воздушную комнату сочетанием нежных оттенков. В простом интерьере этой комнаты можно выделить несколько удачных дизайнерских приемов, которые превращают обычное белое пространство в милую девичью комнату – просторную и светлую.

Это сочетание нежных свежих цветов, оттенки выбраны яркие, чистые, звонко играющие друг с другом: розовый и светло-фиолетовый, нежно-голубой и светло-зеленый. Все они находятся ближе к холодной цветовой гамме, что придает интерьеру энергичности, бодрости.

Вторым маленьким, но очень важным акцентом является, конечно, использование в текстиле забавного рисунка в горошек, что делает милую комнату еще более задорной и позитивной.

Ну и, конечно, настенное панно в виде говорливых разноцветных птичек-непосед, так похожее на всю атмосферу этой комнаты для маленьких девочек с их уютными цветными гнездышками-кроватями.