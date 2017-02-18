10 веских причин купить лофт

Для детей второй уровень в лофте ощущается как сказочное, спокойное место без каких-либо треволнений. Так же чувствует себя в лофте и взрослый человек, если позволяет себе по-настоящему расслабиться дома. То, что от парадной двери до кровати насчитывается более 15 метров – всегда плюс для подсознательного спокойствия в любом возрасте!

Дети обожают лофты и двухуровневые квартиры, а также балконы, вход на которые есть из двух комнат. Учтите это, если ваша семья полна малышей.