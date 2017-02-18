10 веских причин купить лофт

Вам кажется, что в вашей жизни не хватает разнообразия? Тогда при покупке жилья обратите внимание на лофт. Возможности его планировки и декора, его особенная атмосфера и создаваемый образ жизни могут оказаться именно тем, что вам нужно. Тем, что спасет ваши будни от рутины и подарит интерес к жизни.
Двухуровневые потолки, возможность передвигаться с одного этажа на другой, два или три балкона – все это делает лофты привлекательным пространством для жизни детей, даже не говоря о том, что их площадь обычно начинается с 120 кв. метров. Правда, все это относится лишь к современным лофтам, а вовсе не к едва отремонтированным промышленным зданиям.
Как правило, в лофте уже заложено панорамное остекление и большее количество окон, балконов и террас, чем в обычной квартире такого же формата. Двери-слайдеры черного цвета идеально впишутся в атмосферу лофта, будто то интерьер на грани индастриала или же нью-йоркский богемный.
Если вы устали жить в типовых квартирах и видите, что даже многие новостройки настолько же стандартны, что и советские дома – покупка лофта наверняка покажется вам более рациональным решением.
Стеклянный потолок-пол? Пожалуйста! Лестница со светящимися перилами? Скошенные потолки с мансардными окнами? Окна прямо в кровле на потолке? Гардеробные с низкими потолками? Лофт гораздо более интересное место для жизни, чем кажется!
Для детей второй уровень в лофте ощущается как сказочное, спокойное место без каких-либо треволнений. Так же чувствует себя в лофте и взрослый человек, если позволяет себе по-настоящему расслабиться дома. То, что от парадной двери до кровати насчитывается более 15 метров – всегда плюс для подсознательного спокойствия в любом возрасте!
Дети обожают лофты и двухуровневые квартиры, а также балконы, вход на которые есть из двух комнат. Учтите это, если ваша семья полна малышей.
Обычно в лофтах все спальни решены в формате мастер-сьютов, которые имеют собственные ванную комнату и гардеробную. Главная же ванная комната обычно расширенного формата – до 18 кв. метров (в среднем – около 14 кв. метров), с окном, может быть, даже сауной.
Если ваш лофт находится на последнем этаже дома и имеет двухуровневый формат, то вы оказываетесь в пространстве практически без соседей. А если ваша квартира единственная на этаже, вы и вовсе получаете будто виллу на крыше здания или же таунхаус, если квартиры две.
Еще один плюс в копилку лофта – открытая планировка, позволяющая с большим комфортом жить в центре города.
По видам из окна лофты обычно делятся на два типа: одни имеют панораму центра города, другие – вид на старый, уже обжитой район, часто с исторической ценностью. Лофты редко находятся в резидентских районах, а если это так, обычно в элитных.
Поэтому лофт по очень многим факторам гораздо лучше обычной квартиры того же метража и зачастую гораздо удобнее и привлекательнее, чем коттедж. Сам лофт как двухуровневая квартира может быть оформлена в любом стиле – от истинно лофта до модерна и минимализма, включая даже ар-деко с имитацией дворцовой архитектуры. Потому вы имеете все шансы захотеть остановиться именно на этом варианте покупки.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;