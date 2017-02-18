Дизайн квартиры 76 метров в скандинавском стиле

Скандинавский стиль идеален для квартир, которым нужно больше света, простора и легкости в интерьере. К сожалению, к таковым относится около 70% квартир в РФ и на Украине, и мы надеемся, что скандинавский стиль поможет им справиться с этими проблемами.

Рожденный в Северной Европе, данный стиль отражает аскетичный образ особенной северной жизни, с приверженностью к чистоте, порядку и любовью к солнцу. Он по-прежнему выглядит очень современным, хотя является модным белоснежно-белым еще со времен своего основания в начале прошлого века. Скандинавский стиль был и остается отличным решением для дизайна городской квартиры в умеренном климате, с недостатком солнца и тепла, и поэтому, если он вам нравится – смело оформляйте в данной тематике и свою квартиру тоже!

А пока мы покажем вам вариант дизайна трехкомнатной квартиры площадью 76 кв. метров, которая находится в старом здании постройки 70-х годов, она пережила перепланировку и редизайн в скандинавском стиле.