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Дизайн квартиры 76 метров в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Гостиная в скандинавском стиле
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Скандинавский стиль идеален для квартир, которым нужно больше света, простора и легкости в интерьере. К сожалению, к таковым относится около 70% квартир в РФ и на Украине, и мы надеемся, что скандинавский стиль поможет им справиться с этими проблемами.

Рожденный в Северной Европе, данный стиль отражает аскетичный образ особенной северной жизни, с приверженностью к чистоте, порядку и любовью к солнцу. Он по-прежнему выглядит очень современным, хотя является модным белоснежно-белым еще со времен своего основания в начале прошлого века. Скандинавский стиль был и остается отличным решением для дизайна городской квартиры в умеренном климате, с недостатком солнца и тепла, и поэтому, если он вам нравится – смело оформляйте в данной тематике и свою квартиру тоже!

А пока мы покажем вам вариант дизайна трехкомнатной квартиры площадью 76 кв. метров, которая находится в старом здании постройки 70-х годов, она пережила перепланировку и редизайн в скандинавском стиле.

​Кухня в скандинавском стиле

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Кухня в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Благодаря демонтажу кладовки и перепланировке кухни и гостиной в кухню-гостиную удалось выделить больше площади под рабочую кулинарную зону. Так, из 9-метровой кухни она стала почти 16-метровой, при этом гостиная слегка уменьшилась, но на вид стала даже более просторной.

В дизайне использовали белый матовый гарнитур с едва заметными дверцами для шкафчиков, духовку и микроволновку поместили в высокий модуль, а холодильник оказался за белой дверцей слева от них. Над столешницей добавлена неоновая золотая нить, фартук является простым стеклом, поставленным перед оштукатуренной стеной.

​Перепланировка

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Кухня в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Раковина оказалась примерно в зоне бывшей кладовой, а вот вход в кухню теперь осуществляется через гостиную. Между новой прихожей и кухней поставлено окно, чтобы в первой было больше естественного света. А в коридоре разместилась домашняя библиотека.

​Столовая

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Столовая комната в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Столовая занимает пространство между кухней и гостиной. Раньше эта зона была частью примерно 25-метровой гостиной. Сейчас здесь царит прекрасная атмосфера современного европейского дома, в нишах есть место для буфета и аксессуаров, а окна в пол позволяют наслаждаться видом на город.

​Гостиная

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Гостиная в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

А вот и основная гостиная, которая теперь стала еще более светлой, благодаря увеличению площади остекления, белым стенам и объединению с кухней. Теперь в этой комнате целых три окна! Зона телевизора расположилась вдоль левой стены, а диван поставлен необычно – спинкой к окну, что очень удобно при семейном формате, особенно для мамочки-домохозяйки.

​Вид из прихожей

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Так выглядит эта зона квартиры из прихожей с нестандартной формой, окном на кухню и простой отделкой, как и в гостиной.

​Комод в коридоре

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

В коридоре теперь стоит симпатичный ретро-комод из натурального дерева с зеркалом и сувенирами – очень полезный предмет мебели в доме с маленьким ребенком!

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​Спальня

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Спальня в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Главная спальня имеет простую отделку и мебель из дерева в скандинавском стиле. Здесь все оформлено предельно лаконично и просто. Кстати, владельцам квартир в умеренном и холодном климате можно посоветовать две вещи из этого интерьера – пуховое одеяло и электрическое покрывало!

​Детская комната

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture Спальня в скандинавском стиле
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Солнечная детская комната имеет расширенный формат окон – прямо от пола до потолка. Это очень важно в детской, где большую часть времени малыш проводит, играя на полу рядом с окном. Легкий акцент на стену с окном был добавлен с помощью черных наклеек – получился эффект белой стены в черный горошек для спальни маленькой модницы.

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