Как отремонтировать старый дом и продать его в 2 раза дороже

Начиная с покупки, вы можете контролировать будущую стоимость продажи объекта. Стоит понять, что расположение здесь является ключевым фактором. Если дом находится в курортном месте или центре города, то у вас есть все возможности после ремонта получить высокую прибыль.

Очень часто старые дома на морских курортах покупаются за, к примеру, 10 единиц валюты, а при вложениях еще в 5 единиц, продаются уже за 20 единиц. Правда, стоит понимать, что современные владельцы даже такого ветхого жилья хорошо понимают, зачем вы его покупаете, поэтому будут увеличивать цену заранее, чтобы получить часть этой прибыли.

Есть еще один интересный вариант для черноморского побережья РФ – скупка дачных домов и участков, на которых потом ставятся мини-виллы с бассейнами. Скорее всего здесь придется добавить автономное электро- и водоснабжение на зиму, но в итоге все равно оказывается достаточно выгодным вложением.

А вот деревенский дом в регионах, находящийся в 15 км от города (где есть работа и цивилизация!), уже никому не нужен – вкладывать в него деньги можно, лишь если вы сами планируете прожить здесь всю жизнь. Гораздо более мудрым решением будет продать его по цене как есть, и данную сумму использовать для получения ипотеки на квартиру или коттедж в городе, где можно получить более высокооплачиваемую работу.