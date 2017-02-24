Как отремонтировать старый дом и продать его в 2 раза дороже

Инвестиции в частную недвижимость окупаются лишь у тех, кто четко следует правилам и никогда не поддается на собственные непроверенные идеи, не пытается «изобрести велосипед» и не следует каким-либо догмам.
Так, нужно четко понимать, кому в итоге вы будете продавать дом, и если вы не можете представить себе определенную фокусную группу покупателей, значит ее просто нет.
Начиная с покупки, вы можете контролировать будущую стоимость продажи объекта. Стоит понять, что расположение здесь является ключевым фактором. Если дом находится в курортном месте или центре города, то у вас есть все возможности после ремонта получить высокую прибыль.
Очень часто старые дома на морских курортах покупаются за, к примеру, 10 единиц валюты, а при вложениях еще в 5 единиц, продаются уже за 20 единиц. Правда, стоит понимать, что современные владельцы даже такого ветхого жилья хорошо понимают, зачем вы его покупаете, поэтому будут увеличивать цену заранее, чтобы получить часть этой прибыли.
Есть еще один интересный вариант для черноморского побережья РФ – скупка дачных домов и участков, на которых потом ставятся мини-виллы с бассейнами. Скорее всего здесь придется добавить автономное электро- и водоснабжение на зиму, но в итоге все равно оказывается достаточно выгодным вложением.
А вот деревенский дом в регионах, находящийся в 15 км от города (где есть работа и цивилизация!), уже никому не нужен – вкладывать в него деньги можно, лишь если вы сами планируете прожить здесь всю жизнь. Гораздо более мудрым решением будет продать его по цене как есть, и данную сумму использовать для получения ипотеки на квартиру или коттедж в городе, где можно получить более высокооплачиваемую работу.
Так, среди важных моментов будет – новое отопление, чистый и аккуратный ремонт, отделка парадного фасада, наличие гаража и подъездной дороги, благоустроенные ванные комнаты, замена кровли и окон, расширение оконных проемов.
К маленькому дому до 70 кв. метров вам скорее всего придется пристроить еще один модуль. Например, дополнительные три спальни с двумя ванными комнатами в одном блоке. Для инвестиций на юге страны можно пристраивать модули и с большим количеством спален, тогда появится возможность продать дом уже как мини-отель (пансион, хостел), и не утеплять конструкции на зиму.
Маленькая гостиная – не проблема, но вот если кухня и ванная комната все еще требуют существенного ремонта, дом продать будет сложно. Акцентируйте свои силы именно на этих двух комнатах, и у вас все получится. Терраса, пускай и маленькая, но новая и красивая, тоже будет плюсом.
Для самой бюджетной и при этом современно выглядящей отделки вам понадобится обычный ламинат, окрашенные в белый стены, натяжной потолок со встроенными спотами.
Очень важно привести в порядок кухню и ванную комнату. Стоимость кв. метра ремонта здесь выше, чем в остальных комнатах дома, но это того стоит!
Для создания эффекта чистого и светлого дома используйте светлые материалы отделки, расширяйте оконные проемы там, где это возможно, добавляйте новые окна.
Купив дом по хорошей цене, например, в 2 км от пляжа, вы можете иметь возможность отремонтировать его и продать по более высокой цене или даже самому начать отельный бизнес.
Стоит добавить, что в удаленных от моря районах (не туристических и вдали от города) дома, даже отремонтированные, не пользуются спросом. И конечно же, не стоит пытаться создать «курорт из ничего» там, где нет туристов.
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