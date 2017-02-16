Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

20 необычных идей для хранения дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
Loading admin actions …

В дизайне загородного дома важны не только эстетика и стиль, но и удобная организация хранения. Крупные места для хранения – шкафы-купе, гардеробные и кладовые – это еще не все, что нужно семье для рационально спланированного современного быта.

Дополнительные полочки, ниши, шкафчики, тут и там расположенные консольные столики и комоды позволяют значительно упростить жизнь каждому члену семьи.

​Полочка в потолке

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Кухня в стиле минимализм
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Такие модули можно запланировать во многих местах гостиной и кухни, спальни и гардеробной – там, где можно устроить лаконичное зонирование между двумя комнатами с помощью разного уровня потолков.

​Стеллаж вдоль лестницы

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Такой стеллаж можно даже сделать самостоятельно, если у вас есть некоторые плотницкие навыки. Стоимость такого стеллажа при самостоятельной сборке из качественных материалов – около 20 тысяч рублей.

​Винный погреб в подвале

Spiral Cellar with Recessed Trap Door Spiral Cellars Винный погреб в рустикальном стиле
Spiral Cellars

Spiral Cellar with Recessed Trap Door

Spiral Cellars
Spiral Cellars
Spiral Cellars

Кто не хотел бы иметь собственный винный погреб с регулируемой температурой? А что, если для доступа к нему даже не нужно спускаться в подвал?

​Полочка под самодельным диваном

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte Гостиная в стиле минимализм
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

Удобный вариант для хранения книг, журналов и детских игрушек. Прибраться в гостиной теперь можно за 2 минуты!

​Гардеробная на мансарде-чердаке

Гардеробная Rash_studio Гардеробная в классическом стиле
Rash_studio

Гардеробная

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Не у всех в доме есть потенциальное место для расположения такой гардеробной, но идея явно заслуживает вашего внимания.

​Выдвижная доска для резки

'Vivid Classic' Kitchen - bread drawer and pull out shelf homify Кухня в классическом стиле
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bread drawer and pull out shelf

homify
homify
homify

Современные кухни предлагают нам на выбор множество интересных модулей, среди которых и этот.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Полочка на детской кровати

Bed Hanging Book Shelf Finoak LTD Детская комнатаКровати
Finoak LTD

Bed Hanging Book Shelf

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

К такой полочке желательно добавить еще одну стенку с внешней стороны, так как книжки могут часто падать, если ваши дети еще совсем маленькие, а это может быть опасно.

​Модуль от пола до потолка для телевизора

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Медиа комната в стиле минимализм
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Такая «стенка» в стиле модерн гораздо лучше помогает организовать хранение, чем простая полочка для телевизора.

​Стеллаж сбоку от телевизора

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Если у вас есть место для стеллажа, смело создавайте его с помощью нескольких полочек от IKEA.

​Полочка за диваном

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Медиа комната в стиле модерн Серый
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Еще один интересный вариант можно найти в магазине турецкой мебели или в той же IKEA. Приставные столики можно использовать для кровати или кресла, а узкие консольные – в коридоре и холле.

​Стеллажик для декора и кошек

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой удивительный вариант подойдет любому владельцу кошек, даже если у вас всего один питомец!

​Модули для хранения в диване

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências Гостиная в стиле модерн
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

Старый-добрый способ хранения вещей прямо в диване позволяет сэкономить очень много места в шкафу!

​Модуль буфета в гостиной для столовой

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Для тех, у кого в гостиной есть и зона столовой, не помешает такой буфет между ними с местом для хранения бокалов, столовых приборов или даже для эффектного винного холодильника.

​Полочки и модули вокруг кровати на 360 градусов

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер DG

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Интересный и очень нестандартный вариант, к тому же реализованный в простом панельном доме!

​Рабочий стол вдоль стены с окном

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Не стоит недооценивать эту часть комнаты!

​Стеллажик за диваном вдоль стены

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант для тех, кто не знает, куда поставить стеллаж в гостиной!

​Стеллаж с волнообразными полочками между диваном и кроватью

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

И зонирование, и хранение, и со стелом никто не столкнется лбом.

​Кухня с мангалом на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Правильно организованная система хранения оставит место на лоджии не только для лыж с санями, но и для мангала.

Кухня + гостиная на 10 метрах

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Когда места мало, поневоле станешь более креативным.

​Модные минималистичные модули над кроватью

Дом у большой воды, премиум интериум премиум интериум Спальня в стиле минимализм
премиум интериум

Дом у большой воды

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Не поверите, сколько всего вмещает это конструкция!

Кабинет на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

​Кухня с островом и полочкой над ним

Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле лофт
Irina Derbeneva

Coconut – романтический лофт

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
Irina Derbeneva

Полочка с матовыми дверцами с двух сторон невероятно удобна для хранения над островом.

Удобная мебель для гостиной с полочками и шкафом

Рабочий кабинет homify Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Желтый рабочий стол,дизайн
homify

Рабочий кабинет

homify
homify
homify

Так выглядит новомодная «стенка» для боковой стены в гостиной!

Далее на homify:

— Все о натяжных потолках на homify;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Подготовьтесь: ваш дом устойчив к землетрясениям?
А у вас есть свое мнение поданной теме?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо