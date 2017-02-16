20 необычных идей для хранения дома

В дизайне загородного дома важны не только эстетика и стиль, но и удобная организация хранения. Крупные места для хранения – шкафы-купе, гардеробные и кладовые – это еще не все, что нужно семье для рационально спланированного современного быта.

Дополнительные полочки, ниши, шкафчики, тут и там расположенные консольные столики и комоды позволяют значительно упростить жизнь каждому члену семьи.