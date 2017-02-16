20 необычных идей для хранения дома

В дизайне загородного дома важны не только эстетика и стиль, но и удобная организация хранения. Крупные места для хранения – шкафы-купе, гардеробные и кладовые – это еще не все, что нужно семье для рационально спланированного современного быта.
Дополнительные полочки, ниши, шкафчики, тут и там расположенные консольные столики и комоды позволяют значительно упростить жизнь каждому члену семьи.
Такие модули можно запланировать во многих местах гостиной и кухни, спальни и гардеробной – там, где можно устроить лаконичное зонирование между двумя комнатами с помощью разного уровня потолков.
Такой стеллаж можно даже сделать самостоятельно, если у вас есть некоторые плотницкие навыки. Стоимость такого стеллажа при самостоятельной сборке из качественных материалов – около 20 тысяч рублей.
Кто не хотел бы иметь собственный винный погреб с регулируемой температурой? А что, если для доступа к нему даже не нужно спускаться в подвал?
Удобный вариант для хранения книг, журналов и детских игрушек. Прибраться в гостиной теперь можно за 2 минуты!
Не у всех в доме есть потенциальное место для расположения такой гардеробной, но идея явно заслуживает вашего внимания.
Современные кухни предлагают нам на выбор множество интересных модулей, среди которых и этот.
К такой полочке желательно добавить еще одну стенку с внешней стороны, так как книжки могут часто падать, если ваши дети еще совсем маленькие, а это может быть опасно.
Такая «стенка» в стиле модерн гораздо лучше помогает организовать хранение, чем простая полочка для телевизора.
Если у вас есть место для стеллажа, смело создавайте его с помощью нескольких полочек от IKEA.
Еще один интересный вариант можно найти в магазине турецкой мебели или в той же IKEA. Приставные столики можно использовать для кровати или кресла, а узкие консольные – в коридоре и холле.
Такой удивительный вариант подойдет любому владельцу кошек, даже если у вас всего один питомец!
Старый-добрый способ хранения вещей прямо в диване позволяет сэкономить очень много места в шкафу!
Для тех, у кого в гостиной есть и зона столовой, не помешает такой буфет между ними с местом для хранения бокалов, столовых приборов или даже для эффектного винного холодильника.
Интересный и очень нестандартный вариант, к тому же реализованный в простом панельном доме!
Отличный вариант для тех, кто не знает, куда поставить стеллаж в гостиной!
И зонирование, и хранение, и со стелом никто не столкнется лбом.
Правильно организованная система хранения оставит место на лоджии не только для лыж с санями, но и для мангала.
Не поверите, сколько всего вмещает это конструкция!
Полочка с матовыми дверцами с двух сторон невероятно удобна для хранения над островом.
Так выглядит новомодная «стенка» для боковой стены в гостиной!
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