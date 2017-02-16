Дешевые каркасные дома за 2-4 млн рублей

Каркасное домостроение очень популярно в США, Канаде, Австралии, азиатских странах, Испании и странах Скандинавии. Благодаря легкой адаптации к любому климату и разному типу утепления, данный тип домов вполне можно назвать универсальным.

В России каркасные дома наиболее популярны на юге РФ, в Краснодарском крае и районе Сочи. Но это вовсе не значит, что каркасные дома могут быть только холодными. Есть и теплые, шведские и канадские варианты.

Мы рассчитываем стоимость такого дома по цене в 30 тысяч рублей за кв. метр с отделкой «под ключ». Отделка в данном случае легкая, но в цену включена уже работа строителей, фундаментные работы, инженерные системы. Это – вовсе не минимальная, а уже усредненная стоимость строительства каркасного дома.