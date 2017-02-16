Дешевые каркасные дома за 2-4 млн рублей

Каркасное домостроение очень популярно в США, Канаде, Австралии, азиатских странах, Испании и странах Скандинавии. Благодаря легкой адаптации к любому климату и разному типу утепления, данный тип домов вполне можно назвать универсальным.
В России каркасные дома наиболее популярны на юге РФ, в Краснодарском крае и районе Сочи. Но это вовсе не значит, что каркасные дома могут быть только холодными. Есть и теплые, шведские и канадские варианты.
Мы рассчитываем стоимость такого дома по цене в 30 тысяч рублей за кв. метр с отделкой «под ключ». Отделка в данном случае легкая, но в цену включена уже работа строителей, фундаментные работы, инженерные системы. Это – вовсе не минимальная, а уже усредненная стоимость строительства каркасного дома.
Этот стильный каркасный дом с американским акцентом будет стоить в районе 3-5 млн рублей, в зависимости от его площади. Терраса дополнена мангалом и колоннами и находится на фронтальном, а не на заднем фасаде.
4,5 млн рублей будет стоить такой дом площадью в 150 кв. метров. В таком доме три спальни и две ванные комнаты, кухня и большая гостиная, а также 20-метровая терраса. В целом, дом похож на американский коттедж в южных штатах или на Северо-Востоке.
Такой дом будет стоить около 6 млн рублей, иметь две гостиных, четыре-пять спален и стильные двери-слайдеры. Минимальная стоимость возведения – около 4,5 млн рублей «под ключ», если правильно выбрать компанию-подрядчика.
Эта маленькая вилла площадью 100 метров имеет три спальни, небольшую кухню-гостиную, две ванных и интересный балкон над террасой. Стоимость возведения – 3 млн рублей в формате «под ключ».
Очень дешевый, но при этом комфортабельный вариант шале стоит 4,5 млн рублей «под ключ». В данном случае используется коричневый сайдинг, бордовая кровля и необычные конструктивные решения.
Американский стиль в архитектуре Королева Анна был популярен во времена викторианской эпохи. Обычно эти дома окрашены в яркие интересные цвета, имеют башни и необычные террасы, выступы, красивые эркеры и очень большую площадь. Минимальный размер такого дома – около 300 кв. метров, он будет стоить около 9 млн рублей «под ключ». В эконом-варианте его можно реализовать примерно за 5 млн рублей.
Еще один стильный вариант большого дома в три уровня представлен нам в турецком стиле, который отчасти копирует венецианские дома вдоль каналов. Подобный дом в самой Турции будет стоить около 25 млн рублей, для строительства в РФ – около 8-9 млн рублей + участок.
Стоимость такого дома «под ключ» с работой строителей, утеплением и отоплением оценивается примерно в 3 млн рублей (с отделкой). Дом имеет две-три спальни (на выбор), две ванные комнаты, кухню-гостиную и маленький гараж на два автомобиля.
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