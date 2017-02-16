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Дешевые каркасные дома за 2-4 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
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Каркасное домостроение очень популярно в США, Канаде, Австралии, азиатских странах, Испании и странах Скандинавии. Благодаря легкой адаптации к любому климату и разному типу утепления, данный тип домов вполне можно назвать универсальным.

В России каркасные дома наиболее популярны на юге РФ, в Краснодарском крае и районе Сочи. Но это вовсе не значит, что каркасные дома могут быть только холодными. Есть и теплые, шведские и канадские варианты.

Мы рассчитываем стоимость такого дома по цене в 30 тысяч рублей за кв. метр с отделкой «под ключ». Отделка в данном случае легкая, но в цену включена уже работа строителей, фундаментные работы, инженерные системы. Это – вовсе не минимальная, а уже усредненная стоимость строительства каркасного дома.

​Южная мечта

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Этот стильный каркасный дом с американским акцентом будет стоить в районе 3-5 млн рублей, в зависимости от его площади. Терраса дополнена мангалом и колоннами и находится на фронтальном, а не на заднем фасаде.

​Проект с мансардой и террасой: 150 кв. метров

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

4,5 млн рублей будет стоить такой дом площадью в 150 кв. метров. В таком доме три спальни и две ванные комнаты, кухня и большая гостиная, а также 20-метровая терраса. В целом, дом похож на американский коттедж в южных штатах или на Северо-Востоке.

​Пляжный дом: 200 кв. метров с дверьми-слайдерами

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Такой дом будет стоить около 6 млн рублей, иметь две гостиных, четыре-пять спален и стильные двери-слайдеры. Минимальная стоимость возведения – около 4,5 млн рублей «под ключ», если правильно выбрать компанию-подрядчика.

​Вилла по-тоскански: 100 метров

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Эта маленькая вилла площадью 100 метров имеет три спальни, небольшую кухню-гостиную, две ванных и интересный балкон над террасой. Стоимость возведения – 3 млн рублей в формате «под ключ».

​Бюджетное шале: 150 метров

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Очень дешевый, но при этом комфортабельный вариант шале стоит 4,5 млн рублей «под ключ». В данном случае используется коричневый сайдинг, бордовая кровля и необычные конструктивные решения.

​Американская Королева: 300 метров

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Американский стиль в архитектуре Королева Анна был популярен во времена викторианской эпохи. Обычно эти дома окрашены в яркие интересные цвета, имеют башни и необычные террасы, выступы, красивые эркеры и очень большую площадь. Минимальный размер такого дома – около 300 кв. метров, он будет стоить около 9 млн рублей «под ключ». В эконом-варианте его можно реализовать примерно за 5 млн рублей.

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​Турецкая вилла: 350 метров

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Еще один стильный вариант большого дома в три уровня представлен нам в турецком стиле, который отчасти копирует венецианские дома вдоль каналов. Подобный дом в самой Турции будет стоить около 25 млн рублей, для строительства в РФ – около 8-9 млн рублей + участок.

​Мини-домик: 100 метров с гаражом

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Стоимость такого дома «под ключ» с работой строителей, утеплением и отоплением оценивается примерно в 3 млн рублей (с отделкой). Дом имеет две-три спальни (на выбор), две ванные комнаты, кухню-гостиную и маленький гараж на два автомобиля.

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