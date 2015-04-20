В возрасте 5-6 лет ребенка нужно постепенно приучать самостоятельно наводить порядок в своей комнате. Родители со стажем знают, что сделать это не так просто, ведь научиться аккуратности не то же самое, что освоить новую игру на планшете. Как мотивировать маленького человека не просто следить за чистотой, а делать это с удовольствием? Ответ экспертов – не храните вещи ребенка в своих шкафах, пусть у него будет своя мебель, от письменного стола до полок для одежды. Когда ребенок осознает, что у него появилась зона личной ответственности, он почувствует себя взрослым и будет делать все возможное, чтобы оправдать возложенное доверие.
Современные производители мебели предлагают широкий выбор предметов детской мебели, среди которых особое место занимают детские полки для обуви. Дизайн полок, выполненный в игровой манере, обязательно понравится малышам, и они с удовольствием будут складывать обувь в специально отведенный для этого шкаф, навсегда избавив вас от необходимости подбирать разбросанные по коридору туфельки и сапожки.
Педагоги знают, что лучше всего дети воспринимают информацию, поданную в игровой манере. Взрослые массивные шкафы с резьбой навевают на них в лучшем случае скуку. Даже если вы выделите своим малышам отдельные полки в большом шкафу-купе, дети вряд ли будут с большой охотой ими пользоваться. Зато стоит купить им яркий,
танцующий шкаф, в котором место привычных металлических ручек займут цветочки и машинки, мотивация ребенка складывать в этот шкаф одежду и обувь станет значительно выше.
Большинство дизайнеров очень любят изобретать мебель для детей. Вот, где простор для воображения, игра красок и свободный полет фантазии. Испанские специалисты из студии Muebleszmenaje придумали шкаф с разорванным верхом. Только представьте какой восторг испытают дети, увидев это чудо дизайна в своей комнате. Вам уж точно не придется заставлять их складывать вещи в такой креативный шкаф.
Если ваш ребенок любит спорт и турпоходы, ему наверняка понравится шкаф с изображением пары молодежных кед. Он будет с удовольствием складывать туда свою обувь, выделив отдельную полку для спортивной обуви, а отдельную для школьной. Зашедшим в гости одноклассникам, такая полка будет продемонстрирована с большой гордостью.
Все гениальное, как известно, просто. Все те же испанские дизайнеры представили нашему вниманию небольшой шкаф для обуви, который не только поможет приучить ребенка к поддержанию порядка, но и откроет в нем маленького художника. Теперь вам не придется следить за тем, чтобы чадо ненароком не протестировало новый набор карандашей на полу или обоях. Купите ребенку мелки и пусть он хоть каждый день рисует забавные картинки прямо на шкафчике в своей комнате.
Не у всех родителей есть возможность приобрести для своих детей дизайнерскую мебель. Однако это еще не значит, что вашим детям придется жить в стандартно оформленной детской комнате. Даже самый банальный шкаф можно преобразить до неузнаваемости, повесив на нем принт с любимым домашним животным вашего ребенка.
Не менее интересные идеи по оформлению детских, вы найдете в Книге идей ’Комната для маленьких фантазеров’.