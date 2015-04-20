В возрасте 5-6 лет ребенка нужно постепенно приучать самостоятельно наводить порядок в своей комнате. Родители со стажем знают, что сделать это не так просто, ведь научиться аккуратности не то же самое, что освоить новую игру на планшете. Как мотивировать маленького человека не просто следить за чистотой, а делать это с удовольствием? Ответ экспертов – не храните вещи ребенка в своих шкафах, пусть у него будет своя мебель, от письменного стола до полок для одежды. Когда ребенок осознает, что у него появилась зона личной ответственности, он почувствует себя взрослым и будет делать все возможное, чтобы оправдать возложенное доверие.

Современные производители мебели предлагают широкий выбор предметов детской мебели, среди которых особое место занимают детские полки для обуви. Дизайн полок, выполненный в игровой манере, обязательно понравится малышам, и они с удовольствием будут складывать обувь в специально отведенный для этого шкаф, навсегда избавив вас от необходимости подбирать разбросанные по коридору туфельки и сапожки.