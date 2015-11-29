Кредит на строительство дома – брать или не брать?

Многие люди, которые задумываются о строительстве собственного дома, очень часто сталкиваются с проблемой нехватки средств. И как же ее решить? Самым простым решением данной проблемы будет просто пойти в банк и взять деньги в кредит. Теперь смело можно начинать строить дом. В этой статье мы поговорим о том, стоит ли идти этим путем и брать кредит на строительство дома или есть какие-то другие решения.
Если же вы не хотите брать кредит, но дом построить хотите, то у вас остается только два варианта развития событий:
- начать потихоньку строительство, то есть тратить на строительство столько денег, сколько можно выделить в данный момент из вашего бюджета, потом снова копить немного и продолжать строительство. Плюсом такого варианта является то, что вам не нужно будет платить проценты по кредиту, которые составляли бы немалую часть от взятой в кредит огромной суммы денег. А минусом будет то, что ваше строительство затянется лет на десять-двадцать, если вообще когда-нибудь вам удастся его закончить.
- можно накопить сразу всю сумму, необходимую для строительства, а уже потом строить дом на эту сумму. Плюсом опять же будет отсутствие процентов по кредиту, а вот минусом будет то, что придется снова долго ждать, пока необходимая сумма накопится, а это может длиться довольно долго.
- необходимость обязательного предоставления залога или/и наличие поручителей;
- размер первой выплаты должен составлять не менее 30% от суммы кредита, которая предоставляется банком; - довольно высокие проценты, которые объясняются тем, что банк несет определенные риски, выдавая вам кредит на крупную сумму, связанные с возможным форс-мажором, таким как потеря вами работы и прочие.
Особенностью такого кредитования является то, что вы сможете потратить деньги только на то, для чего брали кредит, и ни на что иное.
Плюсы целевого кредита:
- получить такой кредит довольно просто, так как банки чаще всего предпочитают работать с клиентами, которые уже распланировали свои расходы и которые уже решили, куда именно они потратят деньги;
- довольно низкие процентные ставки, которые намного ниже, чем для потребительских кредитов, где-то 6-9%.
Минусы целевого кредита:
- необходимость предоставления большего пакета документов, по сравнению с другими видами кредитов;
- некоторые сложности при выдаче кредита наличными, так как для банка менее рискованно работать со строительной фирмой, которая будет заниматься строительством вашего дома.
Особенностью такого кредитования является то, что вы сможете потратить деньги только на то, для чего брали кредит, и ни на что иное.
Плюсы целевого кредита:
- получить такой кредит довольно просто, так как банки чаще всего предпочитают работать с клиентами, которые уже распланировали свои расходы и которые уже решили, куда именно они потратят деньги;
- довольно низкие процентные ставки, которые намного ниже, чем для потребительских кредитов, где-то 6-9%.
Минусы целевого кредита:
- необходимость предоставления большего пакета документов, по сравнению с другими видами кредитов;
- некоторые сложности при выдаче кредита наличными, так как для банка менее рискованно работать со строительной фирмой, которая будет заниматься строительством вашего дома.
Кредиты, которые выдаются для строительства дома, бывают трех видов, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы. Практически все банки занимаются выдачей таких кредитов. К примеру, в России такие популярные банки, как Сбербанк, Банк Хоум Кредит, Газпромбанк и ВТБ24, выдают кредиты на строительство без каких-либо проблем.
Отличительной особенностью ипотеки является то, что деньги вам выдадут только под залог, чаще всего закладывается именно недвижимость.
Плюсы ипотеки:
- относительно низкие проценты, которые составляют 8-14%, если брать кредит в рублях;
- гораздо меньше требований для получения кредита (проверка таких документов, как справка о доходах за последний год и паспорт гражданина РФ).
Минусы ипотеки:
- если вы хотите взять ипотеку, то закладывать, скорее всего, придется уже построенную недвижимость, а получить кредит под строительство, предлагая в залог участок для строительства, вряд ли получится.
На сегодняшний день это самый распространенный вид кредита. Его отличительной особенностью является то, что он может выдаваться на любые цели, которые даже могут и не указываться.
Плюсы потребительского кредита:
- при получении такого кредита не возникнет сложностей, так как около 80% заявок на кредиты одобряются.
Минусы потребительского кредита:
- очень высокая процентная ставка (13-22%);
- кредит можно взять на довольно небольшую сумму, которая часто не превышает три миллиона рублей, а этого может не хватить для строительства дома.
Скорее всего, банк может потребовать от вас залог, которым будет являться земельный участок, который предназначен для строительства дома и то в том случае, если он имеет необходимую для выдачи кредита стоимость.
Если же банк не захочет выдавать вам кредит под залог вашего земельного участка, то можно найти и другие варианты, среди которых увеличение числа поручителей или же предоставление в залог любой другой собственности или недвижимости, которая находится в вашем владении.
Для получения кредита на строительство частного дома нужно банку предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- предоставление одного или нескольких поручителей;
- предоставление в залог частной собственности или недвижимости;
- справка о вашем ежемесячном доходе, о доходах за последний год и справку с места работы.
Три последних пункта не обязательны, но могут вам существенно помочь получить кредит с разными бонусами или более низкими процентными ставками.
Плюсы кредита:
Речь о плюсах уже шла в начале данной статьи. Кредит способен помочь вам построить дом в гораздо более быстрые сроки, по сравнению с тем, если бы вы копили деньги.
Минусы кредита:
Минусы кредита на строительство дома точно такие же, как и у кредита на любые другие нужды – необходимость выплачивать проценты.
Здесь существует два недостатка:
- необходимость каждый месяц выплачивать деньги – это большая ответственность, которую не каждый человек сможет взять на себя. Нужно очень хорошо подумать и всё взвесить перед тем, как брать кредит на строительство дома. Для этого вы должны быть достаточно ответственным и организованным человеком, чтобы выполнять все условия договора честно.
- вторая проблема — проценты. Кому-то может показаться, что, к примеру, 10% это не слишком много, но это только так кажется. Если кредит берется на 10 миллионов, то выплатить придется на 1 миллион больше, а это довольно крупная сумма.
Если у вас в настоящее время нет и не будет достаточно средств для того, чтобы сразу построить свой собственный дом, но вы всё равно хотите его построить в ближайшее время, и если у вас есть уверенность, что вы сможете выплачивать кредит в срок, то можете смело его брать.
Если же у вас сейчас нет и не будет достаточно средств для того, чтобы сразу построить свой собственный дом, но вы всё равно хотите его построить в ближайшее время, и если у вас нет уверенности, что вы сможете выплачивать кредит в срок, то сначала сделайте так, чтобы быть в этом уверенным, а уже потом берите.
Если у вас на данный момент времени есть и в дальнейшем будет достаточно средств для того, чтобы сразу построить свой собственный дом, и вы хотите его построить в ближайшее время, то брать кредит вам нет смысла.
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