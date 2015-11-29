Кредит на строительство дома – брать или не брать?

Многие люди, которые задумываются о строительстве собственного дома, очень часто сталкиваются с проблемой нехватки средств. И как же ее решить? Самым простым решением данной проблемы будет просто пойти в банк и взять деньги в кредит. Теперь смело можно начинать строить дом. В этой статье мы поговорим о том, стоит ли идти этим путем и брать кредит на строительство дома или есть какие-то другие решения.

Если же вы не хотите брать кредит, но дом построить хотите, то у вас остается только два варианта развития событий:

- начать потихоньку строительство, то есть тратить на строительство столько денег, сколько можно выделить в данный момент из вашего бюджета, потом снова копить немного и продолжать строительство. Плюсом такого варианта является то, что вам не нужно будет платить проценты по кредиту, которые составляли бы немалую часть от взятой в кредит огромной суммы денег. А минусом будет то, что ваше строительство затянется лет на десять-двадцать, если вообще когда-нибудь вам удастся его закончить.

- можно накопить сразу всю сумму, необходимую для строительства, а уже потом строить дом на эту сумму. Плюсом опять же будет отсутствие процентов по кредиту, а вот минусом будет то, что придется снова долго ждать, пока необходимая сумма накопится, а это может длиться довольно долго.