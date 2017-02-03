Превращение старого бунгало в современное жилье

Некоторые проекты показывают незначительные улучшения и преобразование дома. Здесь же мы увидим полную трансформацию, совершенно новый вид. Архитекторы превратили старый дом в современное жилье.
Этот дом выглядел старо, краска облупилась. Для крыши нужна новая черепица, ворота нуждаются в преображении. Вид в основном отталкивает.
Фасад здесь уже не выполняет эстетическую роль, только остались функциональные задачи. На заднем дворе плохо организовано пространство.
Кучи песка, цемента и щебня явно означают полный ход работы, а значит, скоро дом преобразится. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть новый дизайн дома!
Этот современный фасад представляет собой радикальное изменение того, что мы видели ранее! Белые колонны, крыльцо, гладкие стены, подъездной путь придают внушительную модернистскую эстетику.
Красивое пространство внутри дома выполнено в белом цвете, имеет эклектичные участки в дизайне. Планировка здесь открытая, мебель деревянная, есть множество красочных акцентов.
Столовая имеет в центре круглый деревянный стол. Все выполнено в приятных тонах. При приеме пищи можно наблюдать прекрасную растительность благодаря открытой планировке.