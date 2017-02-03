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Превращение старого бунгало в современное жилье

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
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Некоторые проекты показывают незначительные улучшения и преобразование дома. Здесь же мы увидим полную трансформацию, совершенно новый вид. Архитекторы превратили старый дом в современное жилье.

До: ветхая структура

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Этот дом выглядел старо, краска облупилась. Для крыши нужна новая черепица, ворота нуждаются в преображении. Вид в основном отталкивает.

До: фасад

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Фасад здесь уже не выполняет эстетическую роль, только остались функциональные задачи. На заднем дворе плохо организовано пространство.

До: ход работы

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Кучи песка, цемента и щебня явно означают полный ход работы, а значит, скоро дом преобразится. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть новый дизайн дома!

После: беспрецедентный современный стиль

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Этот современный фасад представляет собой радикальное изменение того, что мы видели ранее! Белые колонны, крыльцо, гладкие стены, подъездной путь придают внушительную модернистскую эстетику.

После: очаровательный вид

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Красивое пространство внутри дома выполнено в белом цвете, имеет эклектичные участки в дизайне. Планировка здесь открытая, мебель деревянная, есть множество красочных акцентов.

После: столовая

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Столовая имеет в центре круглый деревянный стол. Все выполнено в приятных тонах. При приеме пищи можно наблюдать прекрасную растительность благодаря открытой планировке.

После: теплая, современная кухня

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Эта современная кухня была сделана в теплых деревянных тонах с современной белой инкрустацией. Пол сделан из камня, большое окно приносит много солнечного света.

​До и После: Как строился деревянный дом за 2 млн рублей

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