До и После: Как отстроили вековой дом

На окраине любого города найдется несколько заброшенных домов, дни которых казалось бы сочтены. Время безжалостно к ним – на стенах то и дело появляются новые трещины, крыша прорастает мхом и плесневеет. Редкий прохожий осмелится предположить, что у полуразрушенного дома есть шанс на вторую жизнь и будет прав.
Однако герою сегодняшней истории невероятно повезло. Прежде, чем этот очаровательный дом превратился в руины, его обнаружили португальские архитекторы из студии MSB Arquitectos и, не долго думая, принялись за реконструкцию.
Когда-то это была милая хижина, в которой проживала семья местных крестьян. Традиционная для северной части Португалии форма дома вдохновила архитекторов, и на ее основе они решили возвести здание, которое органично совместит в себе элементы классики и современности.
Мощные каменные стены, время над которыми не властно, стали основой новой постройки. Глядя на это фото, можно предположить, как будет выглядеть дом в своем новом обличье. Возможно, двухэтажный особняк с небольшими окнами и местом для просторной террасы? Впрочем, предполагать можно все, что угодно, но поверить, что на месте этих руин совсем скоро окажется изящный дом, совсем не просто.
Пожалуй, единственный элемент, по которому можно без труда узнать в этом ярком красавце заброшенную постройку из предыдущих фото, – это небольшая лестница. Лишь присмотревшись повнимательней, мы обнаружим, что передняя часть дома – это и есть та самая заброшенная хижина. Реконструкция прошла настолько успешно, что новым обитателям особняка не суждено догадаться о его прошлом.
На этом снимке отчетливо видно, что постройка была возведена на наклонной местности. Чтобы разница между высотой основного здания и пристроек не доставляла неудобств, в качестве переходной зоны архитекторы возвели просторную террасу, которая в условиях жаркого португальского климата нечасто будет пустовать.
Отдельно хочется отметить потрясающий вид, открывающийся из окон заново рожденного дома. Холмы, сменяющиеся равниной, густая зелень и безоблачное небо дарят неповторимое ощущение полета.
После капитального ремонта и реставрации дом засиял новыми, яркими красками. Но архитекторам все же удалось сохранить частичку его истории, оставив без изменения неотесанные камни, выполняющие роль маленькой лестницы у входной двери. Кстати, сама дверь была изготовлена из искусственно состаренного дерева, придающего особый шарм постройке.
На этом изображении можно четко разглядеть структуру дома. По всей видимости, его внутреннее пространство разделено на несколько просторных комнат с изысканной мебелью.
Деталь, заслуживающая внимания, – цвет верхней части бокового и заднего фасадов дома существенно темнее цвета нижней части. Возможно, таким образом дизайнеры решили сэмитировать падающую на стены дома тень, что можно считать вполне оправданным шагом в условиях жаркого южного климата.
Представленный на фото пейзаж олицетворяет полную света и лишенную тревог жизнь на лоне природы. О каких суровых буднях может идти речь, когда каждое утро вы встаете под звонкое пение птиц и делаете первый глоток эспрессо на широкой террасе в видом на чудесный зеленый ландшафт.
Давайте продолжим мечтать о сладкой жизни вместе с Книгами идей: