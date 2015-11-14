До и После: Как отстроили вековой дом

На окраине любого города найдется несколько заброшенных домов, дни которых казалось бы сочтены. Время безжалостно к ним – на стенах то и дело появляются новые трещины, крыша прорастает мхом и плесневеет. Редкий прохожий осмелится предположить, что у полуразрушенного дома есть шанс на вторую жизнь и будет прав.

Однако герою сегодняшней истории невероятно повезло. Прежде, чем этот очаровательный дом превратился в руины, его обнаружили португальские архитекторы из студии MSB Arquitectos и, не долго думая, принялись за реконструкцию.