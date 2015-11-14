Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Как отстроили вековой дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
Loading admin actions …

На окраине любого города найдется несколько заброшенных домов, дни которых казалось бы сочтены. Время безжалостно к ним – на стенах то и дело появляются новые трещины, крыша прорастает мхом и плесневеет. Редкий прохожий осмелится предположить, что у полуразрушенного дома есть шанс на вторую жизнь и будет прав. 

Однако герою сегодняшней истории невероятно повезло. Прежде, чем этот очаровательный дом превратился в руины, его обнаружили португальские архитекторы из студии MSB Arquitectos и, не долго думая, принялись за реконструкцию.

Очарование прошлого

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Когда-то это была милая хижина, в которой проживала семья местных крестьян. Традиционная для северной части Португалии форма дома вдохновила архитекторов, и на ее основе они решили возвести здание, которое органично совместит в себе элементы классики и современности.

Руины, которые вдохновляют

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Мощные каменные стены, время над которыми не властно, стали основой новой постройки. Глядя на это фото, можно предположить, как будет выглядеть дом в своем новом обличье. Возможно, двухэтажный особняк с небольшими окнами и местом для просторной террасы? Впрочем, предполагать можно все, что угодно, но поверить, что на месте этих руин совсем скоро окажется изящный дом, совсем не просто.

Загородная идиллия

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Пожалуй, единственный элемент, по которому можно без труда узнать в этом ярком красавце заброшенную постройку из предыдущих фото, – это небольшая лестница.  Лишь присмотревшись повнимательней, мы обнаружим, что передняя часть дома – это и есть та самая заброшенная хижина. Реконструкция прошла настолько успешно, что новым обитателям особняка не суждено догадаться о его прошлом. 

На этом снимке отчетливо видно, что постройка была возведена на наклонной местности. Чтобы разница между высотой основного здания и пристроек не доставляла неудобств, в качестве переходной зоны архитекторы возвели просторную террасу, которая в условиях жаркого португальского климата нечасто будет пустовать.  

Отдельно хочется отметить потрясающий вид, открывающийся из окон заново рожденного дома. Холмы, сменяющиеся равниной, густая зелень и безоблачное небо дарят неповторимое ощущение полета.

Архитектура в деталях

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

После капитального ремонта и реставрации дом засиял новыми, яркими красками. Но архитекторам все же удалось сохранить частичку его истории, оставив без изменения неотесанные камни, выполняющие роль маленькой лестницы у входной двери. Кстати, сама дверь была изготовлена из искусственно состаренного дерева, придающего особый шарм постройке.

Фасад со стороны улицы

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

На этом изображении можно четко разглядеть структуру дома. По всей видимости, его внутреннее пространство разделено на несколько просторных комнат с изысканной мебелью. 

Деталь, заслуживающая внимания, – цвет верхней части бокового и заднего фасадов дома существенно темнее цвета нижней части. Возможно, таким образом дизайнеры решили сэмитировать падающую на стены дома тень, что можно считать вполне оправданным шагом в условиях жаркого южного климата.

Беззаботная жизнь

Casa Ribeira Seca, MSB Arquitectos MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

MSB Arquitectos
MSB Arquitectos
MSB Arquitectos

Представленный на фото пейзаж олицетворяет полную света и лишенную тревог жизнь на лоне природы. О каких суровых буднях может идти речь, когда каждое утро вы встаете под звонкое пение птиц и делаете первый глоток эспрессо на широкой террасе в видом на чудесный зеленый ландшафт. 

Давайте продолжим мечтать о сладкой жизни вместе с Книгами идей: 

Преображение старого амбара

Избушка превращается в виллу: метаморфозы

Шикарные апартаменты в Ялте
Каким вам кажется этот дом? Красивым и изысканным или невзрачным и простоватым? Ждем комментариев! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо