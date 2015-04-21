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homify 360°: Арт-беседка Arbor 15

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Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
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Arbor 15 — это необычная беседка, созданная для размещения большой семьи из пятнадцати человек. Её образ был навеян южными курортами и отдыхом на открытом воздухе. Здесь нашлось место для многочисленных застолий и для их неизменного «главного героя» – самовара XIX века. Подвижный занавес из специального материала превратил кухню в летний театр, позволив трансформировать открытую конструкцию в закрытую. Проект студии Kerimov + Partners Architects был опубликован во многих авторитетных архитектурных печатных и интернет изданиях международного уровня. Помимо прочего, Арбор стал участником многих конкурсов и международных биенале, воплотив в себе все качества потрясающего арт-объекта.

Беседка как арт-объект

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Арбор — это проект жилой площади на открытом воздухе, который представляет собой изящный павильон с большими дверьми, создающими иллюзию полного единения с природой. Дизайн беседки можно разделить на три зоны: кухня, гостиная с большим столом и терраса. Кухонная зона состоит из столешницы, а также печи с двумя нишами. Центром этого пространства стал старинный самовар, символизирующий любовь заказчика к чайной церемонии.

Парящий в воздухе стол

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Центром обеденного пространства стал длинный стол, способный разместить большую компанию из пятнадцати человек. Столешница интегрирована в конструкцию беседки, таким образом создается визуальный эффект парящей в воздухе «скатерти-самобранки». Конструктивно Арбор является металлическим каркасом, обшитым натуральной древесиной. Бетонное основание является частью плавающего стола и содержит ниши для хранения.

Летний театр

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Беседка может быть использована в качестве летнего театра, в который так любят играть дети. Шторы выполняют функцию театрального занавеса, превращая террасу в сцену, на которой будут показаны импровизации и подготовленные отрывки из пьес. Создание творческой ауры было одним из пожеланий заказчика.

Дополнительное пространство

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Терраса позволяет организовать дополнительное пространство для отдыха, разместив на ней еще один стол или просто лежаки для принятия солнечных ванн. Её можно украсить растениями в горшках или использовать в качестве площадки для игры в бадминтон — все зависит только от фантазии.

Игра света — неоспоримый элемент уюта

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Для того, чтобы визуально увеличить пространство, архитекторы использовали тонкие рейки, которые проходят глубокую трансформацию в течение всего дня. Днем деревянные планки служат в качестве зонтов, а в вечернее время превращаются в светящуюся конструкцию. Все это позволяет создать ощущение парящего в воздухе объекта. Плотные длинные шторы служат «фильтром» для солнечного света в жаркое время, а также позволяют сохранить тепло в помещении, например, ночью.

… Что нам дождик проливной

Arbor 15, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле модерн
Kerimov Architects

Arbor 15

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Крыша беседки состоит из деревянных балок и планок, которые соответствуют структуре стен. Поликарбонат мембраны крыши находится ниже внешних деревянных реек: он защищает жителей от дождя, а в ясную погоду наполняет помещение естественным светом.

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