homify 360°: Арт-беседка Arbor 15

Arbor 15 — это необычная беседка, созданная для размещения большой семьи из пятнадцати человек. Её образ был навеян южными курортами и отдыхом на открытом воздухе. Здесь нашлось место для многочисленных застолий и для их неизменного «главного героя» – самовара XIX века. Подвижный занавес из специального материала превратил кухню в летний театр, позволив трансформировать открытую конструкцию в закрытую. Проект студии Kerimov + Partners Architects был опубликован во многих авторитетных архитектурных печатных и интернет изданиях международного уровня. Помимо прочего, Арбор стал участником многих конкурсов и международных биенале, воплотив в себе все качества потрясающего арт-объекта.