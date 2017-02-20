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30 вариантов дизайна дачной мансарды

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Гармония контрастов, Студия дизайна "MartStudio" Студия дизайна 'MartStudio'
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Все ближе и ближе начало дачного сезона и все нестерпимее хочется начать что-то делать. Пока растет рассада, самое время заняться домиком. Сегодня мы предлагаем вам обратить более пристальное внимание на мансарду, если она у вас есть. Возможно, настало время сделать ее более удобной и красивой? Вам в помощь – 30 вариантов, которые покажут, какой удивительно комфортабельной и эстетичной может стать место под самой крышей.

Если вы не планируете жить на даче круглогодично, то вашей крыше не требуется утепление. Тогда вы можете просто покрасить (лучше всего в белый) стропильную систему изнутри домика или обшить ее листами фанеры или гипсокартоном.

Мансардное пространство требует к себе более трепетного отношения. Необычная геометрия стен и потолка представляет некоторую сложность пр расстановки мебели и последующем декорировании. Но особенная атмосфера комнаты под крышей может вам, впрочем как и нам, очень даже понравиться. Может быть, все дело в том, что мы привыкли к стандартным прямоугольным коробочкам, а нечто чуть более креативное уже воспринимается волшебно-игрушечным.

Нет никаких особых ограничений при проектировании комнаты в мансарде. Озаботьтесь лестницей безопасной конструкции, продумайте вентиляцию, а лучше – обратитесь к специалистам за консультацией по этому чрезвычайно важному вопросу.

Для мансарды годится любая комната, в том числе даже ванная и сауна. Заводить воду сюда, конечно, чуть труднее, чем на первый этаж, но если вы решили сделать здесь зону в формате мастер сьюта (ванная комната + гардеробная + спальня), то противопоказаний нет и к этому.

Окна в старых мансардных домиках расположены чаще всего на фронтоне, но если вы совмещаете оборудование мансарды с ремонтом крыши, то можно сделать дополнительные световые и в самой кровле.

При выборе мебели для дачной мансарды руководствуйтесь соображениями рациональности. Скорее всего вы захотите привезти что-то из своей квартиры или основного дома, но все же не стоит превращать свою дачу, и мансарду в том числе, в склад ненужных вещей. Вряд ли у вас достаточно места для этого. Покупая что-то новое, рассчитывайте срок службы в 2 раза меньше, чем при квартирном использовании. На сохранности мебели может отразиться неустойчивость температур внутри помещения. Особенно если в межсезонье вы не обогреваете домик постоянно.

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