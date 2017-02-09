9 цветов, которые идеально подойдут для небольшой квартиры

В небольших квартирах используемые оттенки производят решающее впечатление. Именно поэтому так важно тщательно продумать цветовую палитру и сочетания различных тонов. В наши дни существует огромное разнообразие для такого выбора, поэтому сделать его не так просто. Сегодня на homify мы с удовольствием поможем вам в этом! В данной статье собраны 9 вариантов, которые, на наш взгляд, идеально подойдут для небольших помещений. Среди них есть сдержанные и яркие оттенки, так что каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Готовы? Тогда смотрите и выбирайте!
Серый цвет можно с уверенностью назвать вневременным, поскольку мода на него не проходит уже довольно долго. Светлый оттенок серого будет способствовать зрительному расширению пространства, а также придаст элегантности интерьеру. На фото можно увидеть, как он гармонично сочетается с деревянными полами и лаконичной мебелью.
Желтый цвет идеально подходит для небольших квартир из-за его жизнерадостного нрава и простоты в сочетании с другими оттенками. Выберите несколько предметов мебели или аксессуаров названной палитры – и ваш дом наполнится оптимизмом и позитивной энергетикой.
Светлая древесина оттенка березы или бука станет прекрасным выбором для компактной квартиры или кухни, как показано на фото. Она смягчает интерьер и наполняет его уютом.
Существует миф о том, что темные цвета не подходят для небольших помещений. Это не соответствует действительности и дизайнеры интерьера знают об этом! Темные тона и оттенки выглядят великолепно в маленьких пространствах, если использовать их грамотно. Тогда они добавляют глубину, характер и индивидуальный стиль.
Белый цвет прекрасно справляется с функцией основного тона в крошечных квартирах. На его фоне отлично смотрятся яркие аксессуары и мебель. В данном случае мы видим кожаный диван оранжево-коричневого цвета. Он идеально подходит для такого светлого интерьера и хорошо оттеняет белые стены.
Этот хитовый цвет 2017 года поражает своей глубиной. Поскольку он очень насыщенный, то лучше использовать его для выделения отдельных зон в комнате или украшать интерьер предметами такого оттенка.
Натуральные оттенки станут лучшим решением для небольшой квартиры. Они создают гостеприимную атмосферу, расширяют пространство и отлично сочетаются между собой. Чтобы оживить такой интерьер, достаточно добавить несколько комнатных растений или стильный аксессуар.
Многие боятся бежевого цвета, считая его склонным к загрязнениям или скучным. Тем не менее, его светлые вариации замечательно подходят для скромных помещений, особенно в сочетании с белыми и натуральными тонами. Как вам такая идея для маленькой гостиной?
И, наконец, приятный оттенок зеленого шалфея. Этот сдержанный тон создает гармоничную атмосферу и наполняет пространство спокойствием.