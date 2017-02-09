9 цветов, которые идеально подойдут для небольшой квартиры

В небольших квартирах используемые оттенки производят решающее впечатление. Именно поэтому так важно тщательно продумать цветовую палитру и сочетания различных тонов. В наши дни существует огромное разнообразие для такого выбора, поэтому сделать его не так просто. Сегодня на homify мы с удовольствием поможем вам в этом! В данной статье собраны 9 вариантов, которые, на наш взгляд, идеально подойдут для небольших помещений. Среди них есть сдержанные и яркие оттенки, так что каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Готовы? Тогда смотрите и выбирайте!