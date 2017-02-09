Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

9 цветов, которые идеально подойдут для небольшой квартиры

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
LOFT INDUSTRIEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Кухня в стиле лофт
Loading admin actions …

В небольших квартирах используемые оттенки производят решающее впечатление. Именно поэтому так важно тщательно продумать цветовую палитру и сочетания различных тонов. В наши дни существует огромное разнообразие для такого выбора, поэтому сделать его не так просто. Сегодня на homify мы с удовольствием поможем вам в этом! В данной статье собраны 9 вариантов, которые, на наш взгляд, идеально подойдут для небольших помещений.  Среди них есть сдержанные и яркие оттенки, так что каждый сможет найти что-то подходящее для себя. Готовы? Тогда смотрите и выбирайте!

1. Роскошный серый

homify Гостиная в скандинавском стиле Серый
homify

homify
homify
homify

Серый цвет можно с уверенностью назвать вневременным, поскольку мода на него не проходит уже довольно долго. Светлый оттенок серого будет способствовать зрительному расширению пространства, а также придаст элегантности интерьеру. На фото можно увидеть, как он гармонично сочетается с деревянными полами и лаконичной мебелью.

2. Ярко-желтые детали

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Гостиная в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Желтый цвет идеально подходит для небольших квартир из-за его жизнерадостного нрава и простоты в сочетании с другими оттенками. Выберите несколько предметов мебели или аксессуаров названной палитры – и ваш дом наполнится оптимизмом и позитивной энергетикой. 

3. Древесина оттенка березы

LOFT INDUSTRIEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Кухня в стиле лофт
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

Светлая древесина оттенка березы или бука станет прекрасным выбором для компактной квартиры или кухни, как показано на фото. Она смягчает интерьер и наполняет его уютом. 

4. Темный уголь

APARTMENT BERLIN I, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE Гостиная в стиле модерн Черный
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

Существует миф о том, что темные цвета не подходят для небольших помещений. Это не соответствует действительности и дизайнеры интерьера знают об этом! Темные тона и оттенки выглядят великолепно в маленьких пространствах, если использовать их грамотно. Тогда они добавляют глубину, характер и индивидуальный стиль.

5. Белый в сочетании с ярким акцентом

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белый цвет прекрасно справляется с функцией основного тона в крошечных квартирах. На его фоне отлично смотрятся яркие аксессуары и мебель. В данном случае мы видим кожаный диван оранжево-коричневого цвета.  Он идеально подходит для такого светлого интерьера и хорошо оттеняет белые стены. 

6. Лазурит

GRANGE X GREG NATALE COLLECTION, Grange México Grange México Рабочий кабинет Хранение Твердая древесина Черный
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Этот хитовый цвет 2017 года поражает своей глубиной. Поскольку он очень насыщенный, то лучше использовать его для выделения отдельных зон в комнате или украшать интерьер предметами такого оттенка.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Естественные оттенки

西庇の家, 株式会社建楽設計 株式会社建楽設計 Гостиная в стиле модерн
株式会社建楽設計

株式会社建楽設計
株式会社建楽設計
株式会社建楽設計

Натуральные оттенки станут лучшим решением для небольшой квартиры. Они создают гостеприимную атмосферу, расширяют пространство и отлично сочетаются между собой. Чтобы оживить такой интерьер, достаточно добавить несколько комнатных растений или стильный аксессуар.  

8. Светлый беж

ECP | Estar e Lavabo, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Гостиная в стиле минимализм
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Многие боятся бежевого цвета, считая его склонным к загрязнениям или скучным. Тем не менее, его светлые вариации замечательно подходят для скромных помещений, особенно в сочетании с белыми и натуральными тонами. Как вам такая идея для маленькой гостиной

9. Зеленый шалфей

CASA T, Studio Perini Architetture Studio Perini Architetture Гостиная в стиле модерн
Studio Perini Architetture

Studio Perini Architetture
Studio Perini Architetture
Studio Perini Architetture

И, наконец, приятный оттенок зеленого шалфея. Этот сдержанный тон создает гармоничную атмосферу и наполняет пространство спокойствием. 

10 душевых комнат, где вы и не заметите отсутствие ванны

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо