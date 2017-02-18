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​До и после: 4 кухни с барной стойкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Antes e depois da cozinha de Emily Henderson, Casa de Valentina Casa de Valentina Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Темпо-ритм современной жизни заставляет нас быстрее реагировать на изменения, происходящие вокруг нас, касается ли это все прибывающих гаджетов, модной одежды, обновленного софта и даже интерьера. Практически каждой кухне пошел бы на пользу гарнитур, имеющий барную стойку. И если раньше эту точку зрения разделяли не все дизайнеры, то теперь рубикон перейден. Часто для того, чтобы заполучить чрезвычайно трендовую (и несомненно удобную!) барную стойку, затевается даже перепланировка. Попутно решается и множество других проблем, но барная стойка (или хотя бы надстройка кухонного острова со стороны столовой или гостиной) неизменно находится в топе желаемых новаций.

Сегодня мы рассмотрим варианты ремонтов, в ходе которых обычные старые кухоньки со вполне типичным набором элементов превратились в современные, имеющие барную стойку, которая расширяет функционал кухни, увеличивает ее удобство и даже меняет сценарии передвижения по этому пространству. Большинство трапез теперь сервируется в непосредственной близости от основной рабочей поверхности. Этот несомненный бонус особенно оценят мамы больших семейств и одиночки, которые иногда ели макароны над раковиной.

Подумайте о себе и своих близких. Уверены, они тоже готовы к новому уровню жизни!

​До: Старая кухня с рыжим деревом

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Кухня в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Иногда кажется просто невероятным, сколь много кухонь по всему миру оформлены именно так. Неужели раньше было не видно, сколь нелепо это смотрится?

​После: Белоснежная кухня после перепланировки

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus Кухня в стиле модерн Дерево Белый
acertus

acertus
acertus
acertus

А вот про этот интерьер и через 10 лет не скажешь, что он смотрится слишком ретро. Барная стойка получилась после частичной разборки стены кухни.

​До: Пестрая мозаика

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Еще один вариант устаревшего интерьера. Плитка от пола до потолка да еще с таким диким орнаментом нуждается в срочном ремонте.

​После: Алый люкс

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Даже если бы эта кухня была бы просто белой, было бы прекрасно. Но эта ярко-красная глянцевая столешница для П-образного гарнитура, плавно переходящая в барную стойку, мгновенно повышает статус всего интерьера. Обратите внимание, как качественно смонтированы незаметные стыки!

​До: Обычная П-образная кухня

Antes e depois da cozinha de Emily Henderson, Casa de Valentina Casa de Valentina Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Не смотря на типичную атмосферу старой кухни, что-то интересное в этом гарнитуре все же есть.

После: Обновленный коастал

Antes e depois da cozinha de Emily Henderson, Casa de Valentina Casa de Valentina Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Дизайнеры тоже заметили это. Потому сделали перепланировку, обновили отделку и столешницы, а фасады самого гарнитура качественно покрасили. Но какой эффект!

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​До: Старая кухня

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Почти сквозная перегородка между кухней и столовой все же делит пространство на маленькие комнатки.

После: Максимум простора

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry Кухня в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

В качестве зонирования оставили лишь невесомую барную стойку с модными белыми стульями на изящных тонких ножках. Палитра интерьера составлена из нейтральных оттенков и дополнена сине-голубой мозаикой по всей стене.

​После: Вместительный гарнитур

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry Кухня в стиле модерн
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

По левой стене идет просторный шкаф для хранения, потом холодильник в нише. Лишь этот блок кажется массивным. Вся остальная часть кухни-столовой смотрится волшебно-невесомой.

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