​До и после: 4 кухни с барной стойкой

Темпо-ритм современной жизни заставляет нас быстрее реагировать на изменения, происходящие вокруг нас, касается ли это все прибывающих гаджетов, модной одежды, обновленного софта и даже интерьера. Практически каждой кухне пошел бы на пользу гарнитур, имеющий барную стойку. И если раньше эту точку зрения разделяли не все дизайнеры, то теперь рубикон перейден. Часто для того, чтобы заполучить чрезвычайно трендовую (и несомненно удобную!) барную стойку, затевается даже перепланировка. Попутно решается и множество других проблем, но барная стойка (или хотя бы надстройка кухонного острова со стороны столовой или гостиной) неизменно находится в топе желаемых новаций.
Сегодня мы рассмотрим варианты ремонтов, в ходе которых обычные старые кухоньки со вполне типичным набором элементов превратились в современные, имеющие барную стойку, которая расширяет функционал кухни, увеличивает ее удобство и даже меняет сценарии передвижения по этому пространству. Большинство трапез теперь сервируется в непосредственной близости от основной рабочей поверхности. Этот несомненный бонус особенно оценят мамы больших семейств и одиночки, которые иногда ели макароны над раковиной.
Подумайте о себе и своих близких. Уверены, они тоже готовы к новому уровню жизни!
Иногда кажется просто невероятным, сколь много кухонь по всему миру оформлены именно так. Неужели раньше было не видно, сколь нелепо это смотрится?
А вот про этот интерьер и через 10 лет не скажешь, что он смотрится слишком ретро. Барная стойка получилась после частичной разборки стены кухни.
Еще один вариант устаревшего интерьера. Плитка от пола до потолка да еще с таким диким орнаментом нуждается в срочном ремонте.
Даже если бы эта кухня была бы просто белой, было бы прекрасно. Но эта ярко-красная глянцевая столешница для П-образного гарнитура, плавно переходящая в барную стойку, мгновенно повышает статус всего интерьера. Обратите внимание, как качественно смонтированы незаметные стыки!
Не смотря на типичную атмосферу старой кухни, что-то интересное в этом гарнитуре все же есть.
Дизайнеры тоже заметили это. Потому сделали перепланировку, обновили отделку и столешницы, а фасады самого гарнитура качественно покрасили. Но какой эффект!
Почти сквозная перегородка между кухней и столовой все же делит пространство на маленькие комнатки.
В качестве зонирования оставили лишь невесомую барную стойку с модными белыми стульями на изящных тонких ножках. Палитра интерьера составлена из нейтральных оттенков и дополнена сине-голубой мозаикой по всей стене.
По левой стене идет просторный шкаф для хранения, потом холодильник в нише. Лишь этот блок кажется массивным. Вся остальная часть кухни-столовой смотрится волшебно-невесомой.
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;