​До и после: 4 кухни с барной стойкой

Темпо-ритм современной жизни заставляет нас быстрее реагировать на изменения, происходящие вокруг нас, касается ли это все прибывающих гаджетов, модной одежды, обновленного софта и даже интерьера. Практически каждой кухне пошел бы на пользу гарнитур, имеющий барную стойку. И если раньше эту точку зрения разделяли не все дизайнеры, то теперь рубикон перейден. Часто для того, чтобы заполучить чрезвычайно трендовую (и несомненно удобную!) барную стойку, затевается даже перепланировка. Попутно решается и множество других проблем, но барная стойка (или хотя бы надстройка кухонного острова со стороны столовой или гостиной) неизменно находится в топе желаемых новаций.

Сегодня мы рассмотрим варианты ремонтов, в ходе которых обычные старые кухоньки со вполне типичным набором элементов превратились в современные, имеющие барную стойку, которая расширяет функционал кухни, увеличивает ее удобство и даже меняет сценарии передвижения по этому пространству. Большинство трапез теперь сервируется в непосредственной близости от основной рабочей поверхности. Этот несомненный бонус особенно оценят мамы больших семейств и одиночки, которые иногда ели макароны над раковиной.

Подумайте о себе и своих близких. Уверены, они тоже готовы к новому уровню жизни!