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До и после: 5 лучших ремонтов на кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
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Добрались до ремонта кухни? Мы вас искренне поздравляем. Ничто так сильно не изменит атмосферу жилого пространства, как новенькая кухня и ванная комната. Именно по этой причине в рубрике «До и после» особое место занимают подборки ремонтов в этих комнатах.

Специалисты  homify «съели не одну собаку» в поисках самых эргономичных и эстетичных вариантов для оформления кухонь, вам остается лишь вдохновиться одним из примеров и скопировать его на своей кухне. Посмотрим, что лучше всего впишется в ваш дом.

​До: Шоколадно-кофейная гамма в ретро-формате

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Не смотря на модную и сейчас палитру, этот старый интерьер существенно отличается от того, о чем мечтает современная хозяйка. Да и примитивный ритм плиток с декором совсем не добавляет красоты в эту кухню.

​После: Современный минимализм для вашей кухни

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Такой вариант можно считать универсальным. Белоснежные стены, окна и двери, модный серый пол и эффектная черная столешница представляют самую удачную комбинацию, которая позволяет стереть все воспоминания о предыдущем интерьере.

​До: Кухня, нуждающаяся в ремонте

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Светлые тона на фасадах и в отделке выглядят слишком грязными. Висящие провода подсветки, сломанные ручки ящиков вынуждают хозяев принять срочные меры, чтобы кухня вновь радовала глаз.

​После: Уютный кантри на кухне

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Этот ремонт делался в формате стейджинга, потому плитка на полу сохранена полностью, а узорные вставки на стенах закрыты деревянными панелями, рифмующимися со столешницей. Чтобы уменьшить затраты, решили отказаться от верхних шкафчиков, заменив их парой открытых полок.

​До: Унылый кофейный

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Странно, что старые интерьеры умудряются испортить даже такой оттенок, как кофейный. Используя везде только его, дизайнеры этой старой кухни добились лишь унылого безобразия.

​После: Скандинавский минимализм

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Эта новенькая кухня оформлена по всем правилам скандинавского дизайна для кухни. Белые фасады скомбинированы со столешницей из качественно обработанного натурального дерева, а в качестве акцентов взяты пастельные оттенки.

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​До: Очень маленькая кухня

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Чтобы не слишком пугать нас видом этой захламленной кухни, в которой невесть откуда появилась даже пара чемоданов, снимок сделали в черно-белом формате. Но признаемся, на маленькой кухне с плохо организованным хранением еще и не такое увидишь!

​После: Молочный люкс

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada Кухня в стиле модерн
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

Для расширения кухни не было возможностей, потому пришлось думать над рациональным использованием имеющейся площади. Выбран вариант с молочно-глянцевыми фасадами, чтобы гарнитур, составленный из модулей почти до потолка, не нависал громадой. В целом весьма впечатляюще, но все же кажется странным, что для расположения тумбы с раковиной не использовано место вдоль окна.

​До: Комплексный подход

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

Новые владельцы посчитали даже этот гарнитур устаревшим. Хотя мы считает, что на фоне новой отделки он бы смотрелся весьма не плохо.

​После: Просто WOW!

rénovation et création, SAS ACCTIF DESIGN SAS ACCTIF DESIGN Кухня в стиле модерн
SAS ACCTIF DESIGN

SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN
SAS ACCTIF DESIGN

Стоит признать, что новый гарнитур, и вправду, не идет ни в какое сравнение со старым. Эффектное сочетание серого и неонового лайма впечатляет. А вот крупноформатную плитку на полу лучше было уложить под углом. В маленькой комнате это будет смотреться лучше, хотя и сложнее в работе.

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А вам какой вариант понравился?

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