До и после: 5 лучших ремонтов на кухне

Добрались до ремонта кухни? Мы вас искренне поздравляем. Ничто так сильно не изменит атмосферу жилого пространства, как новенькая кухня и ванная комната. Именно по этой причине в рубрике «До и после» особое место занимают подборки ремонтов в этих комнатах.

Специалисты homify «съели не одну собаку» в поисках самых эргономичных и эстетичных вариантов для оформления кухонь, вам остается лишь вдохновиться одним из примеров и скопировать его на своей кухне. Посмотрим, что лучше всего впишется в ваш дом.