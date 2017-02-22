До и после: 5 лучших ремонтов на кухне

Добрались до ремонта кухни? Мы вас искренне поздравляем. Ничто так сильно не изменит атмосферу жилого пространства, как новенькая кухня и ванная комната. Именно по этой причине в рубрике «До и после» особое место занимают подборки ремонтов в этих комнатах.
Специалисты homify «съели не одну собаку» в поисках самых эргономичных и эстетичных вариантов для оформления кухонь, вам остается лишь вдохновиться одним из примеров и скопировать его на своей кухне. Посмотрим, что лучше всего впишется в ваш дом.
Не смотря на модную и сейчас палитру, этот старый интерьер существенно отличается от того, о чем мечтает современная хозяйка. Да и примитивный ритм плиток с декором совсем не добавляет красоты в эту кухню.
Такой вариант можно считать универсальным. Белоснежные стены, окна и двери, модный серый пол и эффектная черная столешница представляют самую удачную комбинацию, которая позволяет стереть все воспоминания о предыдущем интерьере.
Светлые тона на фасадах и в отделке выглядят слишком грязными. Висящие провода подсветки, сломанные ручки ящиков вынуждают хозяев принять срочные меры, чтобы кухня вновь радовала глаз.
Этот ремонт делался в формате стейджинга, потому плитка на полу сохранена полностью, а узорные вставки на стенах закрыты деревянными панелями, рифмующимися со столешницей. Чтобы уменьшить затраты, решили отказаться от верхних шкафчиков, заменив их парой открытых полок.
Странно, что старые интерьеры умудряются испортить даже такой оттенок, как кофейный. Используя везде только его, дизайнеры этой старой кухни добились лишь унылого безобразия.
Эта новенькая кухня оформлена по всем правилам скандинавского дизайна для кухни. Белые фасады скомбинированы со столешницей из качественно обработанного натурального дерева, а в качестве акцентов взяты пастельные оттенки.
Чтобы не слишком пугать нас видом этой захламленной кухни, в которой невесть откуда появилась даже пара чемоданов, снимок сделали в черно-белом формате. Но признаемся, на маленькой кухне с плохо организованным хранением еще и не такое увидишь!
Для расширения кухни не было возможностей, потому пришлось думать над рациональным использованием имеющейся площади. Выбран вариант с молочно-глянцевыми фасадами, чтобы гарнитур, составленный из модулей почти до потолка, не нависал громадой. В целом весьма впечатляюще, но все же кажется странным, что для расположения тумбы с раковиной не использовано место вдоль окна.
Новые владельцы посчитали даже этот гарнитур устаревшим. Хотя мы считает, что на фоне новой отделки он бы смотрелся весьма не плохо.
Стоит признать, что новый гарнитур, и вправду, не идет ни в какое сравнение со старым. Эффектное сочетание серого и неонового лайма впечатляет. А вот крупноформатную плитку на полу лучше было уложить под углом. В маленькой комнате это будет смотреться лучше, хотя и сложнее в работе.
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