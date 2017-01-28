После просмотра этих 17 гостиных вы точно решите изменить и свой интерьер!

Удобная и красивая гостиная станет излюбленным местом отдыха для вас и всей вашей семьи, местом сбора друзей и родственников. Все мы прилагаем немало усилий, чтобы в интерьере гостиной каждому нашелся уютный уголок и просторное место для большой компании, чтобы гостиная была стильной и функциональной, выражающей нашу индивидуальность и характер. Надеемся эти 17 примеров разнообразного оформления гостиных подарят вам новые идеи и вдохновение, помогут еще немного усовершенствовать ваш интерьер.
Лаконичный интерьер этой гостиной смотрится необыкновенно стильно благодаря тонкому сочетанию жемчужно-серого, темно-серого и благородного фиолетового цветов.
Простой и открытый интерьер этой гостиной выглядит еще более креативным благодаря таким деталям, как светильник и зеркало оригинальной округлой формы, красному шкаф-витрине и легкой, абстрактной картине на стена.
Особую роскошь этому современному интерьеру гостиной придают классические детали и светлая гамма, дополненная яркими акцентами.
Эта светлая гостиная позволит разместить большую семью, и каждому найдется свое местечко. Благодаря панорамного остеклению комната не кажется темной и неуютной.
Особую элегантность этому минималистичному интерьеру придает сочетание белой и черной цветовой гаммы. Интерьер не перегружен темным цветом, это лишь отдельные аксессуары, но именно такие детали играют большую роль в светлом пространстве гостиной.
Детали цвета морской волны в этом нейтральном интерьере гостиной – превосходный акцент свежести и позитива.
Хотите почувствовать весь уют атмосферы классицизма? Камин, кресла с высокими, удобными спинками, голубая цветовая гамма – прекрасная композиция.
Если ваш дом окружает великолепие природы, нет смысла отгораживаться бетонной стеной. Панорамное остекление сделает зелень сада частью вашего интерьера, наполняя комнату неповторимой красотой и свежестью.
Легкость и лаконичность, яркие акценты и открытое пространство – отличный рецепт интерьера сбалансированного и индивидуального.
Уют этой просторной гостиной придает использование охристых оттенков и небольшое обращение к этническому стилю: низкий столик из темного дерева великолепно дополняет квадратную картину на стене.
Интерьер городской гостиной приобрел особую индивидуальность благодаря небольшим деталям песочного цвета и зеленым растениям.
Индивидуальность этого интерьера – не только в интересных цветовых сочетаниях, но и в оригинальных постерах, надписях, выражающих настроение хозяев этого дома.
Темные, натуральные оттенки природных материалов придают особый уют и респектабельность интерьеру гостиной, особо подчеркивают текстуры каждой детали блики огня большого камина.
Эта гостиная кажется особенно яркой благодаря обилию светлых поверхностей и их сочетанию с тропическими растениями.
Не каждый решится использовать в гостиной деревянную тележку в качестве журнального столика, но как видите – результат того стоит. Детали в рустикальном стиле, аксессуары с настроением деревенской самобытности – то что нужно для современного ритма жизни.
Современные материалы задают и свой стиль интерьерам, давая возможность преобразить гостиную в светлое пространство, практически не отделяя от сада. Сферический камин, уютный сиреневый диван и прозрачные стеклянные стены – композиция интерьера наполнена уютом высшего уровня.
Роскошные детали и текстуры делают интерьер этой светлой гостиной более глубоким, расслабляющим и благородным.