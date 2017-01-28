После просмотра этих 17 гостиных вы точно решите изменить и свой интерьер!

Удобная и красивая гостиная станет излюбленным местом отдыха для вас и всей вашей семьи, местом сбора друзей и родственников. Все мы прилагаем немало усилий, чтобы в интерьере гостиной каждому нашелся уютный уголок и просторное место для большой компании, чтобы гостиная была стильной и функциональной, выражающей нашу индивидуальность и характер. Надеемся эти 17 примеров разнообразного оформления гостиных подарят вам новые идеи и вдохновение, помогут еще немного усовершенствовать ваш интерьер.