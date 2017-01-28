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После просмотра этих 17 гостиных вы точно решите изменить и свой интерьер!

Перла Вереника Перла Вереника
homify Гостиная в стиле модерн
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Удобная и красивая гостиная станет излюбленным местом отдыха для вас и всей вашей семьи, местом сбора друзей и родственников. Все мы прилагаем немало усилий, чтобы в интерьере гостиной каждому нашелся уютный уголок и просторное место для большой компании, чтобы гостиная была стильной и функциональной, выражающей нашу индивидуальность и характер. Надеемся эти 17 примеров разнообразного оформления гостиных подарят вам новые идеи и вдохновение, помогут еще немного усовершенствовать ваш интерьер.

1. Элегантный и притягательный

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Гостиная в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Лаконичный интерьер этой гостиной смотрится необыкновенно стильно благодаря тонкому сочетанию жемчужно-серого, темно-серого и благородного фиолетового цветов. 

2. Яркий и позитивный

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE Гостиная в классическом стиле
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

Простой и открытый интерьер этой гостиной выглядит еще более креативным благодаря таким деталям, как светильник и зеркало оригинальной округлой формы, красному шкаф-витрине и легкой, абстрактной картине на стена. 

3. Гостиная с классическими деталями

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Гостиная в стиле модерн
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Особую роскошь этому современному интерьеру гостиной придают классические детали и светлая гамма, дополненная яркими акцентами.

4. Просторный интерьер для всей семьи

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Гостиная в стиле минимализм
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Эта светлая гостиная позволит разместить большую семью, и каждому найдется свое местечко. Благодаря панорамного остеклению комната не кажется темной и неуютной.

5. Белый и черный

Departamento Doig, Oneto/Sousa Arquitectura Interior Oneto/Sousa Arquitectura Interior Гостиная в стиле модерн
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Особую элегантность этому минималистичному интерьеру придает сочетание белой и черной цветовой гаммы. Интерьер не перегружен темным цветом, это лишь отдельные аксессуары, но именно такие детали играют большую роль в светлом пространстве гостиной. 

6. Море цвета

Ejemplos de decoración, DISEÑO INTERIOR LTDA DISEÑO INTERIOR LTDA Гостиная в стиле модерн
DISEÑO INTERIOR LTDA

DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA

Детали цвета морской волны в этом нейтральном интерьере гостиной – превосходный акцент свежести и позитива. 

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7. Сказочная гостиная

Гостиная с камином Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бирюзовый
Alexander Krivov

Гостиная с камином

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Хотите почувствовать весь уют атмосферы классицизма? Камин, кресла с высокими, удобными спинками, голубая цветовая гамма – прекрасная композиция. 

8. В окружении природы

Casa Sabaneta, Artek sas Artek sas Гостиная в стиле модерн Стекло Зеленый
Artek sas

Artek sas
Artek sas
Artek sas

Если ваш дом окружает великолепие природы, нет смысла отгораживаться бетонной стеной. Панорамное остекление сделает зелень сада частью вашего интерьера, наполняя комнату неповторимой красотой и свежестью.

9. Динамичный интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Легкость и лаконичность, яркие акценты и открытое пространство – отличный рецепт интерьера сбалансированного и индивидуального.

10. Гостиная в теплых тонах

Varios, Arkiurbana Arkiurbana Гостиная в классическом стиле
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

Уют этой просторной гостиной придает использование охристых оттенков и небольшое обращение к этническому стилю: низкий столик из темного дерева великолепно дополняет квадратную картину на стене.

11. Детали в стиле сафари

Интерьер квартиры с намеком на фэн-шуй, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Гостиные в эклектичном стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Интерьер квартиры с намеком на фэн-шуй

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Интерьер городской гостиной приобрел особую индивидуальность благодаря небольшим деталям песочного цвета и зеленым растениям.

12. Расскажите о своих жизненных принципах

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design Гостиная в стиле модерн
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

Индивидуальность этого интерьера – не только в интересных цветовых сочетаниях, но и в оригинальных постерах, надписях, выражающих настроение хозяев этого дома. 

13. Величественный и естественный

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Темные, натуральные оттенки природных материалов придают особый уют и респектабельность интерьеру гостиной, особо подчеркивают текстуры каждой детали блики огня большого камина.

14. Тропический стиль в белой гостиной

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Гостиная в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Эта гостиная кажется особенно яркой благодаря обилию светлых поверхностей и их сочетанию с тропическими растениями. 

15. Теплота интерьера в стиле кантри

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Не каждый решится использовать в гостиной деревянную тележку в качестве журнального столика, но как видите – результат того стоит. Детали в рустикальном стиле, аксессуары с настроением деревенской самобытности – то что нужно для современного ритма жизни.

16. Яркий, легкий, современный

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современные материалы задают и свой стиль интерьерам, давая возможность преобразить гостиную в светлое пространство, практически не отделяя от сада. Сферический камин, уютный сиреневый диван и прозрачные стеклянные стены – композиция интерьера наполнена уютом высшего уровня.

17. Интерьер класса люкс

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Роскошные детали и текстуры делают интерьер этой светлой гостиной более глубоким, расслабляющим и благородным.

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