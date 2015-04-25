Homify 360°: Слоновая кость и сливки

Хороший дизайн интерьера чаще всего начинается с истории о ремонте или реконструкции. Авторы проекта, о котором мы собираемся сегодня поговорить, вдохнули в прежние интерьеры «новую жизнь», подарив ему настроение стиля, характерного для для английской и французской усадьбы начала XX века. Дизайнеры студии D&T ARCHITECTS сумели воплотить свои идеи, создав интерьеры для комфортной семейной жизни, работы, а также приятных встреч с друзьями. Помимо реконструкции четырехэтажного дома, студия взялась и за строительство отдельного павильона для приемов, площадь которого составила 150 кв. м.

Новый дом — это прежде всего источник новых впечатлений, который дает импульс гармонии и творчеству, давайте прогуляемся по его интерьерам.