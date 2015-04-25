Homify 360°: Слоновая кость и сливки

Хороший дизайн интерьера чаще всего начинается с истории о ремонте или реконструкции. Авторы проекта, о котором мы собираемся сегодня поговорить, вдохнули в прежние интерьеры «новую жизнь», подарив ему настроение стиля, характерного для для английской и французской усадьбы начала XX века. Дизайнеры студии D&T ARCHITECTS сумели воплотить свои идеи, создав интерьеры для комфортной семейной жизни, работы, а также приятных встреч с друзьями. Помимо реконструкции четырехэтажного дома, студия взялась и за строительство отдельного павильона для приемов, площадь которого составила 150 кв. м.
Новый дом — это прежде всего источник новых впечатлений, который дает импульс гармонии и творчеству, давайте прогуляемся по его интерьерам.
Дом начинается с прихожей, оформленной, как и весь интерьер в мягкой пастельной цветовой гамме с преобладанием оттенков слоновой кости и сливок. Из холла на второй этаж ведет лестница в классическом стиле, исполненная сдержанного достоинства, вкуса и респектабельности. Лестничный холл украшен хрустальной люстрой богемского стекла.
Парадная столовая является центром дома и местом, где проходят семейные обеды. Ведущие из неё одинаковые витражные порталы раскрываются в холл, гостиную и кухню. Обилие глянцевых поверхностей визуально расширило пространство и наполнило интерьер светом.
Работая над интерьерами, архитекторы смогли воплотить в них индивидуальный характер хозяев, а также наполнить его всем необходимыми для комфортной жизни. Также архитекторы стремились наполнить все помещения солнечным светом. Парадность остекленных порталов, дубовых панелей, хрустальных люстр и мраморных полов сочетается с мягкостью и теплом фактур дерева и тканей.
Интерьер кабинета украшает большое зеркало в солидной раме, размещенное над камином, а также небольшие картины и различные антикварные предметы. Для этой комнаты характерно настроение комфортной сосредоточенности, которое передается благодаря использованию темной мебели и акцентной стены с декоративным дамаском золотистого цвета.
Зимний сад с теплыми желтоватыми стенами был превращен в семейную столовую. В отделке преобладает камень и стекло, полы выложены мраморной плиткой — все это привносит в интерьер сдержанную аристократичность.
В этой комнате царит элегантная нежность. Спальня хозяев воплощает образ спокойных снов и отдыха. Дизайнеры сделали основной акцент на гладких с глянцевым отливом тканях декора кровати и мебели. В комнате много естественного света и воздуха.
В ванной комнате отсутствуют перегородки, что позволяет насладиться её простором. Облицовка стен и напольное покрытие выполнены в светлых тонах. Дополняют интерьер изящные люстры, форма которых не уменьшает высоту потолка.