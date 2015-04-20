Фиолетовый цвет в спальне

Фиолетовый цвет в интерьере спальни — привлекательное и современное решение, которое, к сожалению, встречается нечасто. Многие побаиваются использовать его из-за предубеждений, так как считается, что фиолетовый способен вызывать волнение или страх. Сегодня мы хотим попытаться развеять миф, показав несколько интересных на наш взгляд проектов, где были использованы различные оттенки этого цвета.

В первую очередь стоит заметить, что фиолетовый представляет собой сочетание двух цветов — красного и синего. Их различная концентрация позволяет добиться множества оттенков — от нежно-розового, до глубокого и насыщенного темного фиолетового цвета. Грамотное распоряжение и сочетание с другими цветами палитры дает дизайнеру возможность создать практически любую атмосферу, в зависимости от поставленной задачи.