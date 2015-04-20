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Фиолетовый цвет в спальне

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Кролики в траве, Design by Ladurko Olga Design by Ladurko Olga Спальня в эклектичном стиле
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Фиолетовый цвет в интерьере спальни — привлекательное и современное решение, которое, к сожалению, встречается нечасто. Многие побаиваются использовать его из-за предубеждений, так как считается, что фиолетовый способен вызывать волнение или страх. Сегодня мы хотим попытаться развеять миф, показав несколько интересных на наш взгляд проектов, где были использованы различные оттенки этого цвета.

В первую очередь стоит заметить, что фиолетовый представляет собой сочетание двух цветов — красного и синего. Их различная концентрация позволяет добиться множества оттенков — от нежно-розового, до глубокого и насыщенного темного фиолетового цвета. Грамотное распоряжение и сочетание с другими цветами палитры дает дизайнеру возможность создать практически любую атмосферу, в зависимости от поставленной задачи.

Интерьер в брусничном цвете

Спальня в брусничных тонах K-Group Спальня в классическом стиле
K-Group

Спальня в брусничных тонах

K-Group
K-Group
K-Group

В спальнях наиболее часто можно встретить спокойные оттенки фиолетового. Использование благородного брусничного цвета в оформлении интерьера помогает придать комнате пышную и в то же время утонченную, нежную атмосферу. В проекте K-GROUP сложная корпусная система изголовья объединила мягкую спинку кровати, комбинированную подсветку и систему хранения. Ни одна деталь не была оставлена без внимания. Гладкие с глянцевым отливом ткани декора кровати оттеняют мягкое плюшевое изголовье, за счет этого достигнута комфортная атмосфера для отдыха. Хозяевам спальни гарантирован хороший сон.

Экстраординарность

Кролики в траве Design by Ladurko Olga Спальня в эклектичном стиле
Design by Ladurko Olga

Кролики в траве

Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga

Интерьер может быть не просто ярким, но и весьма необычным, соответствуя экстраординарному характеру хозяев. Благодаря комбинированию с такими теплыми цветами, как белый, серый, коричневый и песочный , интерьер будет выглядеть сбалансировано и самодостаточно. Авторы эклектичного проекта «Кролики в траве» DESIGN BY LADURKO OLGA считают, что именно так должна выглядеть спальня молодого саморазвивающегося человека. 

Праздник текстиля

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи "Школа Ремонта". Tony House Interior Design & Decoration Спальня в эклектичном стиле
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Кинотеатр-будуар. Tony House. Проект для передачи Школа Ремонта.

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

Использование ярких текстур в интерьере — по-настоящему модное веяние. Интерьер этой спальни является наглядным примером современных трендов. Итак, что же сегодня модно? Во-первых, ткани яркого цвета: фуксии, лаванды, коралла, особенно, в сочетании с глубокими темными и сложными цветами (графитовый, зеленый, черный). Во-вторых, натуральные ткани, такие как шелк, хлопок, лен. В-третьих, геометричность. То есть, обои или шторы с изображением сложных геометрических форм фиолетового цвета — это самый актуальный и правильный выбор.

Изголовье-оригами

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если речь идет не о монохромном дизайне интерьера, который требует особенного внимания и предельной точности воплощения, насыщенный сливовый в спальне помогает расслабиться. Оригинальное изголовье кровати способно привнести особый неповторимый шик. Подобно предмету современного искусства, оно воплощает в себе игру света, цвета и объема.

Философия фьюжн

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Многие дизайнеры советуют сочетать фиолетовый или его оттенки со светлыми и нежными цветами. Однако данный проект доказывает, что он также хорошо смотрится в сложных и насыщенных деталями интерьерах. Глубокий, яркий, сочный цвет способен наполнить комнату атмосферой царской роскоши.

Неоклассика и эклектика

Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Спальня в классическом стиле
OnePlace studio interior design

Однушка на 78 м. кв.

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

В прошлые века фиолетовый цвет часто можно было встретить в интерьерах королевских спален и приемных залах, но наибольшую популярность он приобрел в XX веке у представителей футуризма. На сегодняшний день фуксия, лиловый, баклажанный, брусничный очень удачно используются и в современных интерьерах. Стильно смотрится спальня в стиле неоклассика с использованием нескольких предметов мебели и декора ярких и сочных оттенков.

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