Фиолетовый цвет в спальне

Фиолетовый цвет в интерьере спальни — привлекательное и современное решение, которое, к сожалению, встречается нечасто. Многие побаиваются использовать его из-за предубеждений, так как считается, что фиолетовый способен вызывать волнение или страх. Сегодня мы хотим попытаться развеять миф, показав несколько интересных на наш взгляд проектов, где были использованы различные оттенки этого цвета.
В первую очередь стоит заметить, что фиолетовый представляет собой сочетание двух цветов — красного и синего. Их различная концентрация позволяет добиться множества оттенков — от нежно-розового, до глубокого и насыщенного темного фиолетового цвета. Грамотное распоряжение и сочетание с другими цветами палитры дает дизайнеру возможность создать практически любую атмосферу, в зависимости от поставленной задачи.
В спальнях наиболее часто можно встретить спокойные оттенки фиолетового. Использование благородного брусничного цвета в оформлении интерьера помогает придать комнате пышную и в то же время утонченную, нежную атмосферу. В проекте K-GROUP сложная корпусная система изголовья объединила мягкую спинку кровати, комбинированную подсветку и систему хранения. Ни одна деталь не была оставлена без внимания. Гладкие с глянцевым отливом ткани декора кровати оттеняют мягкое плюшевое изголовье, за счет этого достигнута комфортная атмосфера для отдыха. Хозяевам спальни гарантирован хороший сон.
Интерьер может быть не просто ярким, но и весьма необычным, соответствуя экстраординарному характеру хозяев. Благодаря комбинированию с такими теплыми цветами, как белый, серый, коричневый и песочный , интерьер будет выглядеть сбалансировано и самодостаточно. Авторы эклектичного проекта «Кролики в траве» DESIGN BY LADURKO OLGA считают, что именно так должна выглядеть спальня молодого саморазвивающегося человека.
Школа Ремонта.
Использование ярких текстур в интерьере — по-настоящему модное веяние. Интерьер этой спальни является наглядным примером современных трендов. Итак, что же сегодня модно? Во-первых, ткани яркого цвета: фуксии, лаванды, коралла, особенно, в сочетании с глубокими темными и сложными цветами (графитовый, зеленый, черный). Во-вторых, натуральные ткани, такие как шелк, хлопок, лен. В-третьих, геометричность. То есть, обои или шторы с изображением сложных геометрических форм фиолетового цвета — это самый актуальный и правильный выбор.
Если речь идет не о монохромном дизайне интерьера, который требует особенного внимания и предельной точности воплощения, насыщенный сливовый в спальне помогает расслабиться. Оригинальное изголовье кровати способно привнести особый неповторимый шик. Подобно предмету современного искусства, оно воплощает в себе игру света, цвета и объема.
Многие дизайнеры советуют сочетать фиолетовый или его оттенки со светлыми и нежными цветами. Однако данный проект доказывает, что он также хорошо смотрится в сложных и насыщенных деталями интерьерах. Глубокий, яркий, сочный цвет способен наполнить комнату атмосферой царской роскоши.
В прошлые века фиолетовый цвет часто можно было встретить в интерьерах королевских спален и приемных залах, но наибольшую популярность он приобрел в XX веке у представителей футуризма. На сегодняшний день фуксия, лиловый, баклажанный, брусничный очень удачно используются и в современных интерьерах. Стильно смотрится спальня в стиле неоклассика с использованием нескольких предметов мебели и декора ярких и сочных оттенков.