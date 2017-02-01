Праздник жизни в канадском лесу

Прочное модернизированное шале прослужит домом-крепостью для многих поколений. Сочетание дерева и камня подчеркивает любовь канадцев к матушке-природе и ценностям, которые проповедуются в этой замечательной стране. Будучи окруженной густорастущим лесом, эта постройка безусловно нуждается в хорошем световом сценарии, поэтому использование крупных окон стало обязательным условием для создания идеальной домашней среды. Современные технологии позволяют забыть о проблемах, связанных с утеплением и сохранением тепла в помещениях, отдавая дань уважения эстетике, красоте и визуальному комфорту (вас может заинтересовать книга идей ’Инновационные решения для систем отопления’)