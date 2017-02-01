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Праздник жизни в канадском лесу

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Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Дома в стиле модерн
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Этот удивительный проект покорит нашего читателя с первого взгляда! Расположенный на горном склоне, этот дом окружен невероятнейшей природой канадских лесов. Архитекторы из Торонто BLDG WORKSHOP INC. создали сказку из стекла, натурального камня и дерева. Постройка выполнена в классическом рустикальном стиле и предназначена для круглогодичного проживания большого семейства. Давайте начнем нашу удивительную прогулку.

1. Дом-крепость

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Дома в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Прочное модернизированное шале прослужит домом-крепостью для многих поколений. Сочетание дерева и камня подчеркивает любовь канадцев к матушке-природе и ценностям, которые проповедуются в этой замечательной стране. Будучи окруженной густорастущим лесом, эта постройка безусловно нуждается в хорошем световом сценарии, поэтому использование крупных окон стало обязательным условием для создания идеальной домашней среды. Современные технологии позволяют забыть о проблемах, связанных с утеплением и сохранением тепла в помещениях, отдавая дань уважения эстетике, красоте и визуальному комфорту (вас может заинтересовать книга идей ’Инновационные решения для систем отопления’)

2. Баланс в материалах

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Стеклянная дверь и деревянная лестница значительно смягчают восприятие помещения, где камень является главенствующим материалом.

3. Многофункциональное помещение

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Столовая комната в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Открытые пространства позволяют в полной мере насладиться красотой живописного леса. Минималистичная и современная мебель, мягкие натуральные ткани, плавные и прямые линии поверхностей, поддерживающие продуманную геометрию, делают это пространство максимально благоприятным для получения удовольствия от проживания в природной среде.

4. Открытая планировка

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Кухня в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

В снежные канадские зимы хочется получать больше тепла, поэтому выбранная теплая цветовая палитра не случайна. Потолок из деревянных реек нейтрализует стерильность белых стен.

5. Комфорт передвижения и общения

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Кухня в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Рабочая зона кухни спланирована таким образом, чтобы в процессе приготовления еды можно было находиться в центре общения и взаимодействовать с другими функциональными пространствами, будь то гостиная зона или столовая. Акценты проставлены при помощи хромированных предметов интерьера и элементов кухонной утвари.

6. Краски жизни

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Гостиная в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Визитной карточкой гостиной стало яркое пятно ковра. Смотрится невероятно изысканно на фоне приглушенных цветов мебели. Наклон потолка подчеркивает пространственную свободу этого многофункционального помещения.

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7. Созерцание

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Гостиная в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Вид из окна заслуживает того, чтобы им любовались в любое время года.

8. Воздушное пространство

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Спальня в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Создается впечатление, что вся мебель в этой прекрасной спальне парит в воздухе.

9. Верхние этажи

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Красные раздвижные двери экономят площадь в чердачном пространстве, где расположены детские и гостевые комнаты.

10. Хорошее настроение в деталях

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Ванная комната в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Не лишена ярких цветов и ванная комната. Столь жизнерадостное оформление задает правильное настроение интерьеру. Кликнув на автора проекта, вы можете увидеть больше изображений интерьера и экстерьера.

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