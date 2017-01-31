homify 360°: многоликий дом в Австрии

В примерах, которые демонстрируют специалисты homify, мы все чаще сталкиваемся с проектами низкоэтажных загородных домов и вилл. Такая тенденция в основном видна в работах европейских коллег, которые объясняют ее обычным удобством для заказчика. Кажется, что вопрос практичности и комфорта сместил в рейтинге самых популярных построек такой пункт, как монументальность. Если раньше многоэтажность постройки демонстрировала богатство архитектурных планов, поддерживаемых достатком жильцов, то сейчас акценты сместились в пользу продуманности, утонченности и всеобъемлющей грамотности.
Сегодня мы с удовольствием поделимся с читателем работой австрийской компании SPADO ARCHITECTS, которая расставит все точки над “i” в размышлениях об архитектуре нового поколения.
Представленное здание расположено среди недавно построенных жилых кварталов к югу от австрийского города Клагенфурт. Из-за сложного холмистого ландшафта, было необходимо создать такой дом, который бы идеально в него вписался. На фото мы можем увидеть интеграцию строения в склон на северо-западной части участка.
Следующее изображение открывает нам здание с новой стороны: мы видим, что оно представляет собой отнюдь не столь компактное жилище. Вторая дверь имеет выход на приватную сторону участка (будет представлена на следующем изображении). Обратите внимание на остекление, в этой части оно поддерживает конфиденциальность происходящего в стенах самого дома.
Южная сторона фасада предполагает в буквальном смысле принятие солнечных ванн и отдых в нежных лучах солнца. Этому способствует просторная терраса, которая может также стать отличным местом для вечерних посиделок в компании родных друзей.
Большие панорамные окна стали неотъемлемой частью современных построек. Об их достоинствах и недостатках мы говорили уже не раз. Проект предусматривает возможность визуального объединения интерьера и экстерьера, что, по-сути, делает жителей этого дома намного ближе к прекрасной австрийской природе.
Терраса открывает нашему взору совершенно уникальный природный пейзаж. Отсутствие забора в восточной части позволяет наслаждаться бескрайними просторами горизонта. Кажется, что дом ведет приятный диалог с матушкой природой, что стало возможно благодаря плавному переходу террасы в садовую часть участка.
Наш рассказ не был бы полным без рассмотрения интерьера. Просторное светлое помещение имеет продуманный световой сценарий и планировку. Мебель и декор преимущественно из натуральных материалов и тканей – европейцы придерживаются экологичного подхода в обустройстве собственного быта.