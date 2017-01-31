homify 360°: многоликий дом в Австрии

В примерах, которые демонстрируют специалисты homify, мы все чаще сталкиваемся с проектами низкоэтажных загородных домов и вилл. Такая тенденция в основном видна в работах европейских коллег, которые объясняют ее обычным удобством для заказчика. Кажется, что вопрос практичности и комфорта сместил в рейтинге самых популярных построек такой пункт, как монументальность. Если раньше многоэтажность постройки демонстрировала богатство архитектурных планов, поддерживаемых достатком жильцов, то сейчас акценты сместились в пользу продуманности, утонченности и всеобъемлющей грамотности.

Сегодня мы с удовольствием поделимся с читателем работой австрийской компании SPADO ARCHITECTS, которая расставит все точки над “i” в размышлениях об архитектуре нового поколения.