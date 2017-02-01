16 идей дизайна с мрамором

Натуральный мрамор уже давно используется в строительстве. Он делает помещение элегантным, уникальным. Его качество не страдает ни от каких факторов, он практичен и красив. Мы предлагаем просмотреть 16 дизайнов с применением мрамора как для пола, так и для стен.