16 идей дизайна с мрамором

Натуральный мрамор уже давно используется в строительстве. Он делает помещение элегантным, уникальным. Его качество не страдает ни от каких факторов, он практичен и красив. Мы предлагаем просмотреть 16 дизайнов с применением мрамора как для пола, так и для стен.
В жилых помещениях и в гостиной, в частности, мы должны показать элегантность и изысканность в дизайне, так что это очень уместно использовать там мрамор, особенно для пола. Здесь он имеет коричневый цвет со светлыми вставками.
Преимуществом этого напольного покрытия являются разные цвета. Мебель хорошо дополняет этот дизайн. Все выглядит светло и просторно.
В открытых пространствах солнце может испортить разные материалы. Поэтому во дворе, для бассейна отлично подойдет мрамор, так как он устойчив и к воде, и к солнцу.
Даже мрамор обычного вида выглядит прекрасно. С добавлением предметов мебели дизайн стал гармоничным, благодаря совместимым цветам.
Мы можем использовать мрамор в дизайне нескольких видов. Это делает интерьер особенным, как на этом примере. Здесь дизайнер применил линии белого мрамора вместе со светло-коричневым мрамором.
Формирование шахматного узора из плит белого и черного мрамора – это удивительное решение, которое не оставит равнодушным. Обязательно присмотритесь к этой оригинальной идее.
В спальне должен быть уют, но не стоит отказываться от роскоши и изысканности. Особенно хорошо подходит для этого помещения темный мрамор.
Здесь применен один и тот же тип мрамора для стен и пола. Это замечательное решение украсит любое помещение.
Здесь мы видим белый блестящий пол с использованием мрамора светло-бежевого цвета. Такая большая площадь способна показать всю красоту мрамора.
Здесь мрамор используется для лестницы с фонтаном у входа в дом. Благодаря этому материалу она не испортится от любой непогоды.
В боковых проходах, ведущих в сад, мы можем использовать простые мраморные цвета, достойные небольших пространств.
Мрамор может быть разной формы, вида, но общее в этом то, что вода не ухудшает его качество. Поэтому этот материал можно смело использовать для стен и полов бассейна.
Этот материал отлично подходит и для ванной, так как он не боится влаги. Подберите для этого помещения теплые и пастельные тона.
Здесь мрамор используется для стен и поверхностей, применяемых в приготовлении и подаче. Это обусловлено тем, что материал устойчив к механическим воздействиям.
Черный цвет придает помещению элегантности, именно поэтому такой мрамор используется дизайнером, чтобы принести роскошь в интерьер.
Можно выделить дизайн, используя характерную форму и цвет материала, как на картинке, и применить мрамор с нейтральным бежевым цветом, чтобы выделить акцентную стену.