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16 идей дизайна с мрамором

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Бежевый
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Натуральный мрамор уже давно используется в строительстве. Он делает помещение элегантным, уникальным. Его качество не страдает ни от каких факторов, он практичен и красив. Мы предлагаем просмотреть 16 дизайнов с применением мрамора как для пола, так и для стен.

1. Элегантность

homify Гостиная в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

В жилых помещениях и в гостиной, в частности, мы должны показать элегантность и изысканность в дизайне, так что это очень уместно использовать там мрамор, особенно для пола. Здесь он имеет коричневый цвет со светлыми вставками.

2. Разноцветный мрамор

Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Бежевый
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Преимуществом этого напольного покрытия являются разные цвета. Мебель хорошо дополняет этот дизайн. Все выглядит светло и просторно.

3. Идеальный выбор для открытого пространства

Condomínio dos Bosques - Atlântida, Eliane Fanti Arquitetura Eliane Fanti Arquitetura Бассейн в стиле модерн
Eliane Fanti Arquitetura

Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura

В открытых пространствах солнце может испортить разные материалы. Поэтому во дворе, для бассейна отлично подойдет мрамор, так как он устойчив и к воде, и к солнцу.

4. Интересный вид

homify Гостиная в стиле минимализм Мрамор Зеленый
homify

homify
homify
homify

Даже мрамор обычного вида выглядит прекрасно. С добавлением предметов мебели дизайн стал гармоничным, благодаря совместимым цветам.

5. Несколько видов мрамора

homify Столовая комната в стиле модерн Мрамор Металлический / Серебристый
homify

homify
homify
homify

Мы можем использовать мрамор в дизайне нескольких видов. Это делает интерьер особенным, как на этом примере. Здесь дизайнер применил линии белого мрамора вместе со светло-коричневым мрамором.

6. Шахматный рисунок

K seminar house, suz-sas suz-sas Медиа комната в стиле модерн Мрамор Белый
suz-sas

suz-sas
suz-sas
suz-sas

Формирование шахматного узора из плит белого и черного мрамора – это удивительное решение, которое не оставит равнодушным. Обязательно присмотритесь к этой оригинальной идее.

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7. Мрамор в спальне

homify Спальня в стиле модерн Мрамор Черный
homify

homify
homify
homify

В спальне должен быть уют, но не стоит отказываться от роскоши и изысканности. Особенно хорошо подходит для этого помещения темный мрамор.

8. Мрамор для пола и стен

ORIGIN/1 PREMIO FERIA MARMOMACC 2015, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez Конференц-центры в стиле минимализм Мрамор Выставочные центры
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

Здесь применен один и тот же тип мрамора для стен и пола. Это замечательное решение украсит любое помещение.

9. Белые полы

CENTRAL PYRAMID SKY LIGHT AND GARDEN THEMED INDEPENDENT HOUSE IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Столовая комната в эклектичном стиле Мрамор Белый
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Здесь мы видим белый блестящий пол с использованием мрамора светло-бежевого цвета. Такая большая площадь способна показать всю красоту мрамора.

10. Лестница

Pool aus edlem Quarzit, SCHUBERT STONE GmbH SCHUBERT STONE GmbH Бассейны в эклектичном стиле
SCHUBERT STONE GmbH

SCHUBERT STONE GmbH
SCHUBERT STONE GmbH
SCHUBERT STONE GmbH

Здесь мрамор используется для лестницы с фонтаном у входа в дом. Благодаря этому материалу она не испортится от любой непогоды.

11. В коридоре

Projeto Residencial Jardim Europa/ São Paulo, Deborah Basso Arquitetura & Interiores Deborah Basso Arquitetura & Interiores Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Мрамор Оранжевый
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
Deborah Basso Arquitetura & Interiores

В боковых проходах, ведущих в сад, мы можем использовать простые мраморные цвета, достойные небольших пространств.

12. Мрамор и вода

Cobertura Flamengo, Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo Балкон и терраса в стиле модерн Мрамор Бежевый
Carmen Mouro – Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo
Carmen Mouro – Arquitetura de Exteriores e Paisagismo
Carmen Mouro - Arquitetura de Exteriores e Paisagismo

Мрамор может быть разной формы, вида, но общее в этом то, что вода не ухудшает его качество. Поэтому этот материал можно смело использовать для стен и полов бассейна.

13. В ванной комнате

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Коричневый
homify

homify
homify
homify

Этот материал отлично подходит и для ванной, так как он не боится влаги. Подберите для этого помещения теплые и пастельные тона.

14. В кухне и столовой

Baltina House (Ginevra), studiodonizelli studiodonizelli Столовая комната в стиле модерн Мрамор
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Здесь мрамор используется для стен и поверхностей, применяемых в приготовлении и подаче. Это обусловлено тем, что материал устойчив к механическим воздействиям.

15. Гладкий черный мрамор

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur Ванная в классическом стиле Мрамор Коричневый
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

Черный цвет придает помещению элегантности, именно поэтому такой мрамор используется дизайнером, чтобы принести роскошь в интерьер.

16. Мраморные стены, различные по конструкции

Bathroom design, Quirke McNamara Quirke McNamara Ванная комната в стиле модерн Коричневый
Quirke McNamara

Bathroom design

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Можно выделить дизайн, используя характерную форму и цвет материала, как на картинке, и применить мрамор с нейтральным бежевым цветом, чтобы выделить акцентную стену.

Классическая роскошь в мегаполисе

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